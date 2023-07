Tour de France - Même les complotistes sont dépassés ?

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est démentiel… Et c’est inquiétant. Pour moi, si tu nies ce fait, c’est soit que tu as des raisons de ne pas le dire, soit que tu ne connais pas le vélo. » Déclaration de Félix Pouilly, ancien coureur, ce mardi lors du contre-la-montre entre Passy et Combloux en Haute-Savoie.

Félix Pouilly, qui déclarait encore : Sans savoir quoi, on se dit qu’ils ont un truc. Ils connaissent quelque chose, pas forcément quelque chose d’illégal, que les autres ne connaissent pas. »

Ce "sans savoir quoi" d'un ancien coureur nordiste, encourage la suspicion de dopage de Vingegaard et Pogacar. Ce qui peut se comprendre, le dopage et le cyclisme ont une longue histoire trouble en commun. Accuser Félix Pouilly de tenir des propos complotistes, c'est l'équivalent d'accuser la majorité des observateurs du tour, ainsi qu'une partie importante des téléspectateurs, et aussi la foule au bord des routes de la plus grande épreuve cycliste au monde, d'applaudir des tricheurs. Il faut bien avouer que parfois le comportement stupéfiant d'un public fanatisée pose aussi des questions. Comment expliquer ce déchaînement de passion et de joie débordante pour des athlètes soupçonnés de prendre un "truc" pour pédaler plus vite. Feraient-ils semblant de croire que leurs idoles sont propres ? L'enthousiasme pour un sport extrêmement difficile est parfaitement sain. Qu'on ne vienne pas sortir la sempiternelle caricature qui assure que le sport est une soupape de sécurité pour faire oublier les soucis quotidiens à la population, comme le football, le rugby et bientôt les jeux Olympiques. Que nenni, les Français sont lucides et pas si conditionnés qu'on veut le dire ou le faire croire par les médias ! Après la course ou le match, les citoyens reviennent rapidement à la réalité des choses graves de la vie de tous les jours. Ils oublient tout le temps d'une course, voilà tout.

Concernant le chrono de Jonas Vingegaard, les qualificatifs ne manquent pas — Performance ébouriffante — affolante démonstration du Danois — dominateur – Stratosphérique — Mutants — lunaire — etc.

Alors, lorsque le doute devient trop fort pour le simple quidam comme pour les experts du vélo et que la direction de la course baisse la tête, imaginer un nouveau système qui rend le dopage encore plus efficace et indétectable n'est pas surprenant, les complotistes ne diront pas contraire, d'ailleurs la situation les dépasse, sans doute y a-t-il trop de complotistes. Avant de condamner les forçats de la route, écoutons au moins le champion cycliste en jaune :

« Oui, je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C’est même bien d’être sceptique car sinon cela se reproduira. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne prends rien. C’est vrai que nous allons vite, plus vite même qu’eux [les anciens coureurs dopés, ndlr]. Le matériel, la nutrition, l’entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s’améliorent. Mais c’est bien d’être sceptique. »

Vous avez regardé la souffrance sur le visage de Jonas Vingegaard après l'épreuve du contre-la-montre, elle n'est pas feinte, mais nous l'accusons sans preuve de ne pas rouler à l'eau claire. Et, si ces jeunes gens qui pédalent comme des damnés pour échapper au diable n'avaient dans le fond rien à se reprocher. Si les principaux responsables du dopage étaient les organisateurs d'un tour de France démentiel et inhumain qui ne laisse aux sportifs que la solution de se doper pour arriver au bout de leur calvaire ? Vous diriez peut-être, que même si le tour était moins difficile, les champions de la petite reine tricheraient quand même, pour gagner, pour l'argent ! Certes, comme d'autres stars du cyclisme qui ont avoué prendre quelque chose pour souffrir moins, les Anquetil, Merchx, Tom Simpson, Richard Virenque, Amstrong, le blaireau et tant d'autres...

Et alors, d'autres stars dans d'autres sports sont-elles irréprochables ? Ce qui n'excuse rien, mais vous auriez une solution pour sortir définitivement le sport de la drogue ? À part fermer les yeux !