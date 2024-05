Trafics de drogues et corruption...

Les trafics de drogue prospèrent un peu partout sur notre territoire, dans les villes, dans les campagnes... des trafics juteux qui favorisent la corruption. Corruption des policiers, des magistrats et même des élus. Un comble !

"La commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic a rendu son rapport, mardi 14 mai. Ce dernier pointe le rôle majeur de la corruption et notamment celle des policiers et des élus.

Des trafiquants de drogue contrôlent des cités entières grâce à des filières structurées. Les têtes de réseau étendent leur emprise jusque dans les rangs des élus, des policiers et des magistrats. Des fonctionnaires qu'ils réussissent à corrompre à coup de milliers d’euros. La corruption est-elle devenue le nouveau fléau dans la lutte contre le narco trafic ?

Marseille et ses quartiers Nord : ici les règlements de compte se multiplient et l'argent coule à flots.

Il y a quelques mois, la corruption aurait franchi les portes du palais de justice. Deux enquêtes ont été ouvertes contre des greffières, soupçonnées d’avoir renseigné des trafiquants de drogue.

Le phénomène prend de l’ampleur, de l’aveu même du procureur de Marseille (Bouches-du-Rhône), Nicolas Bessone. "Chaque personne a un prix et les moyens de ces [trafiquants] sont quasiment infinis, donc oui on essaie de réagir et de mettre en oeuvre des actions proactives, mais on voit effectivement une augmentation de la corruption.", explique-t-il.

Le 11 avril dernier, une première : la police des stupéfiants à Marseille a été perquisitionnée par la police des polices, pour des soupçons de corruption. Depuis le début de l’année, ces affaires se multiplient.

A Rennes, un vaste coup de filet dans le milieu de la drogue tourne au fiasco : la cité est déserte, les trafiquants avaient été prévenus

À Rouen (Seine-Maritime), un policier a été condamné pour services rendus aux dealers. Même chose chez les fonctionnaires du port du Havre, l'un des points d'entrée de la drogue.

C'est désormais fréquent : sur les points de deal, les trafiquants proposent des enveloppes aux policiers pour qu'ils évitent les contrôles dans leur cité, comme l'explique un avocat spécialisé :

"Vous avez un voyou qui lui dit : "Je te donne 30 000, par contre, tu viens plus." Certains policiers (une grande majorité d'entre eux refusent ) et j'observe que certains -mais très peu- acceptent."

Des journalistes ont pu échanger avec un policier sous le coup d'une enquête pour corruption. Il conteste les faits mais reconnaît que les trafiquants sont souvent très insistants...

"Ce sont des personnes qui travaillent dans le quartier et qui nous font des appels du pied pour travailler avec nous et pour avoir une possible tranquillité."

Et pour corrompre ces fonctionnaires, les trafiquants ont affiné leur stratégie.

"Ces personnes vont cibler des gens dont ils savent qu'ils sont fragiles : on va venir approcher une personne le jour des funérailles de son épouse, on va venir approcher quelqu'un dont la femme est tombée malade et qui aura peut-être besoin d'un petit coup de main financier. On a aussi des personnes qui ont développé de manière professionnelle des techniques de corruption qui sont excessivement efficaces." témoigne Audrey Bailleul, magistrate.

Pour endiguer le trafic, la commission parlementaire préconise de frapper avant tout au portefeuille des trafiquants. En France, le marché de la drogue représente 3 à 5 milliards d'euros par an !"

Un chiffre colossal et inquiétant : les méthodes utilisées par les trafiquants font froid dans le dos, menaces, chantages, assassinats...

Ainsi, Mohamed Amra qui a été libéré récemment dans une attaque particulièrement violente et sanglante est connu de la justice pour tentative d’homicide et serait à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants. Ses complices n'ont pas hésité à tuer deux agents pénitentiaires avec des armes lourdes, des méthodes qui font songer à celles employées dans le grand banditisme par les trafiquants de drogue...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/05/trafics-de-drogues-et-corruption.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/societe/drogue/narcotrafic-un-rapport-met-en-cause-la-corruption-de-policiers-d-elus-et-de-magistrats_6542153.html