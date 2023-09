Tu ne seras pas victime !

@Florian LeBaroudeur

Je parlais bel et bien de s’élever au-dessus du cloaque des affaires humaines mais pas à la façon des bouddhistes ou des ermites chrétiens.

Non, non, la tâche est simplement de rester vertical et cela n’implique pas de renoncer à tout plaisir, seulement de faire ce qui est beau, bon et bien, ce qui veut dire souvent, ce qui est juste (comme le héros le demande dans Equalizer).

Le plaisir, la paix, la joie, etc. viendront de notre attachement à ces valeurs et non pas de la recherche aveugle du premier.

Ce n’est pas à part du marigot qu’il s’agit de se tenir, c’est d’ailleurs presque impossible dorénavant. Disons simplement qu’il faut trouver sa place et s’y tenir, encore une fois à la verticale, sans que donc l’influence des modèles auxquels nous sommes exposés nous fasse renoncer à nos valeurs et consentir à des horreurs, au premier rang desquelles on trouve la violence et tout ce qui fait le malheur du monde comme la volonté de puissance, l’exploitation de l’autre, l’indifférence à son sort, etc.

Mais bon, je ne vais pas faire un catéchisme ici.

Disons pour finir que pour se tenir à la verticale il faut pouvoir se détacher de mille choses désirables, en effet, car elles nous tirent de droite et de gauche et nous font facilement chuter si nous n’y prenons pas garde. Nous nous retrouvons alors à l’horizontale et il faut alors accomplir de gros efforts pour se ressaisir, pour se reprendre et se remettre debout. C’est le lot de tous les vivants... de bonne volonté : chuter et se relever en veillant à ne pas rechuter et en sachant qu’on peut être pardonné, ce qui soulage considérablement.

Je précise, je dirais même plus, je confesse que j’ai pu me détacher de pas mal de choses seulement avec l’avancée en âge ; ça calme et c’est pas plus mal...