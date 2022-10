Ukraine : l’escalade

On l'attendait depuis longtemps, la réponse russe aux provocations des Etats-Unis s'est matérialisée aujourd'hui 10 octobre 2022. Je dis bien des Etats-Unis, car ce n'est pas un affrontement entre la Russie et l'Ukraine, ni entre la Russie et l'OTAN.

C'est bien un affrontement entre les Etats-Unis et la Russie.

Dans ce conflit, ce sont les seuls acteurs autonomes dans leurs décisions. Ce sont les seuls capables de décider l'escalade du conflit.

L'escalade consiste à faire monter les enjeux, prendre en otage l'adversaire. On le provoque : soit il réagit et augmente le degré de violence, de cruauté dans le conflit, et prête le flanc à la propagande qui le dénigre, soit il renonce, et apparaît faible, indécis, apeuré, ce qui ouvre la porte à de nouvelles provocations.

Le sabotage des pipelines NordStream fut le point de basculement. La plus récente attaque du pont de Crimée n'est que la cerise sur le gâteau. Les E-U ont poussé à l'escalade. En effet, nos chers (très chers) alliés américains n'ont strictement rien à perdre, bien au contraire, tandis que les Européens payent tout.

Concrètement, la réponse russe est de détruire en ce moment le réseau électrique en Ukraine, et diverses autres infrastructures stratégiques. L'avertissement avait été clair, il y a quelques semaines, avec la mise hors service d'une centrale électrique près de Kharkov. L'attentat contre le pont de Crimée était un message clair des Etats-Unis : nous vous combattrons jusqu'au dernier Ukrainien. Voir jusqu'au dernier Européen.

A l'heure où j'écris, plus de 80 missiles de croisière ont attaqué les infrastructures ukrainiennes, et une seconde (deuxième ?) vague est en route. Parallèlement, des masses de drones "suicide" attaquent les troupes ukrainiennes sur le front. L'aviation russe mène des raids sur les concentrations de troupes ukrainiennes.

Il y a seulement quelques jours, des responsables ukrainiens se sont plaints de la coupure des communications avec le réseau satellitaire "StarLink", utilisé par les troupes ukrainiennes, propriété de l’inénarrable clown Elon Musk. La doctrine de guerre américaine (et donc de l'OTAN), développée depuis les années 1980, est basée sur l'utilisation des communications satellitaires pour la coordination des armes, l’efficacité opérationnelle.

Or, nous savions que les Russes ont développé de nombreux systèmes visant à, soit détruire les satellites en orbite, soit brouiller leurs systèmes de communication.

La destruction physique des satellites est un niveau d'escalade qui n'a pas été franchi. Cependant, il semble que la coupure des communications avec le réseau "StarLink" est le fait de l'entrée en service des systèmes de guerre électronique russes dédiés à cet usage.

Une entrée en service "tardive", mais tout à fait rationnelle dans l'optique d'un conflit maîtrisé. La Russie n'a pas attaqué de toutes ses forces le 24 février, se réservant la possibilité de monter progressivement son degré de coercition, dans cette logique de dialectique de l'escalade. Des militaires américains se sont étonné, en mars 2022, de la faible utilisation des systèmes de guerre électroniques russes. Diverses raisons furent invoquées, sauf la mise en réserve volontaire. J'écrivais avant la guerre sur la supériorité technologique russe dans certains domaines militaires précis. L'illusoire succès de l'offensive ukrainienne de septembre 2022 semblait me contredire. La nouvelle réalité de l'escalade russe prouvera vraisemblablement ma bonne foi et ma pertinence.

C'est pure spéculation à cette heure, mais tentons une prospective sur le développement des événements.

Certaines rumeurs parlent de coupures des câbles d'alimentation électrique entre la Scandinavie et l'Europe continentale. Une réponse "œil pour œil" du sabotage des gazoducs NordStream serait tout à fait légitime, en particulier vis-à-vis de la Pologne, qui a nargué autant les Russes que les Allemands.

La Biélorussie, jusqu'alors en retrait, semble prête à participer directement au conflit. Autre rumeur, la préparation de deux groupes d'assaut russes, aguerris et dotés des dernières technologies, au Sud, en Crimée, et à l'Est dans la région de Belgorod. Une contre-offensive dans moins de 15 jours serait envisageable. La disposition des forces ukrainiennes, du fait de leurs conquêtes territoriales récentes, est plus vulnérable que jamais.

L'avenir nous le dira...