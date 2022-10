Ukraine : Le coup de froid des opinions

Une pensée sincère pour les plus pauvres des Français qui doivent supporter des hivers très rigoureux tous les ans, même en temps de paix. La guerre en Ukraine ne peut qu'aggraver leur situation. Certains politiques pourront toujours prétendre que les sanctions prises contre la Russie sont responsables de l'envolée des prix du gaz et du pétrole. Mais, sans ou avec moins de sanctions contre la Russie, le coût de l'énergie serait-il plus abordable ? Allons donc ! Poutine doit financer sa guerre et fait payer chèrement l'aide militaire des occidentaux à l'Ukraine. De plus, la menace russe de fermer totalement le robinet du gaz et une option tout à fait envisageable. Tellement la haine poutinesque pour l'Union Européenne n'est pas une légende, surtout depuis que l'ours russe souffre de multiples revers sous le feu de l'armement moderne envoyé par les pays de l'Otan à l'Ukraine. Malgré les difficultés considérables de l'armée de Poutine, malgré la résistance et les avancées des Ukrainiens, il serait illusoire de croire en une défaite totale de celui dont la réputation était d'être un joueur d'échecs de génie sur le plan géopolitique ?

Et puis, il y a cette menace de Poutine concernant l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, elle fait froid dans le dos bien plus que le manque de chauffage ou que l'inflation galopante à durée indéterminée. Là encore, faut-il rappeler que l'inflation est une hausse des prix soudaine aux causes et effets multiples, la guerre seule ne peut tout expliquer. Comme il est très difficile pour les citoyens d'admettre que l'argent coule à flot pour des profiteurs, alors que d'autres doivent se priver. Pour beaucoup, la tentation est grande de chercher les responsables de la situation actuelle. Avec bien sûr Poutine en premier, mais... Tout est dans le mais et à chacun son mais, heureux qu'il ne soit pas interdit de se poser des questions ! Toutefois, sur un forum, faut-il qu'on refasse la guerre dans les commentaire puisque jamais personne ne change d'opinion ?

Par contre, comment ne pas observer l'usure des opinions d'une partie des population d'Europe sur la guerre en Ukraine. Comme il devient tentant pour certains de penser "ce n'est pas notre guerre". Ou encore d'envoyer un message flouté en soutenant les sanctions tout en déclarant "On doit se demander si ça fait plus de mal aux Russes ou à l'Europe". Alors, Monsieur Ruffin, annoncer clairement quelles sanctions il faudrait conserver contre la Russie ? Lundi, lors du débat sur l'Ukraine à l'Assemblée Nationale, l'orateur du RN, Jérôme Buisson a fustigé les sanctions globales imposées aux Russes, son parti privilégie "des sanctions ciblées" visant les oligarques"

Le banquier du RN appréciera certainement la délicatesse.

D'après Josep Borell, Ministre des Affaires étrangères de l'Europe : "Poutine compte sur la fatigue des démocrates...Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d'être fatiguées".

N'empêche que, 7 mois après le début de cette fameuse "opération spéciale", une récente enquête d'Eurostat confirme que les Français sont les plus critiques sur les mesures prises par l'UE contre la Russie - 42% d'opinions négatives. Les Allemands 38%. Les Italiens 40%. Alors qu'un sondage d'Elabe montre que la baisse de soutien des Français à l'Ukraine perd 6 points par rapport à une précédente enquête. D'autres pays se montrent très inquiets, comme par exemple la Pologne où les Polonais sont moins nombreux qu'au mois de mars (40% contre 61%) à vouloir accueillir des réfugiés.

Pour l'instant la majorité des populations penche en faveur du soutien aux Ukrainiens, qu'en sera-t-il cet hiver ?

L'espoir que le peuple Russe se retourne massivement contre son autocrate semble vain. Même si une partie de la population manifeste contre la mobilisation partielle de réservistes. Nul ne sait combien de temps durera encore cette guerre ni combien de soldats des deux camps et de civils vont encore mourir.

Bientôt la Raspoutitsa, qu'il faut traduire par « saison des mauvaises routes », sans doute une parenthèse avant la reprise des hostilités. La paix attendra !

- Photo prise dans un cimetière militaire ukrainien près de Kharkiv. © REUTERS/Leah Millis