Ukraine : nouvelle défaite de la Russie... en rase campagne !

Tout est fait pour tenir LFI en dehors de notre vie politique et « démocratique » et beaucoup d’entre nous au fond sont imprégnés des mots et images de ce lynchage médiatique qui a cours et qui ne parle jamais des véritables déclarations non tronquées ou des analyses que l’on trouve directement sur les sites ou blog des différents responsables. Qui va être d’accord sur tout tout le temps ? Mais au moins, en allant à la source, on sait ce qui est dit et de quoi on parle. Cela ne nous inquiète pas, un mouvement politique à 420 000 voix du passage au second tour d’une présidentielle que l’on essaie de sortir par ce type de méthodes du champ politique ? Réfléchissons-y. Après, il sera bien tard pour se plaindre et essayer de comprendre.

Ici une réflexion qui porte sur l’Ukraine et bien au-delà.

→ Jean-Luc Mélenchon : « Le projet républicain fait obstacle au libéralisme actuel »

« L’ordre du monde est en train de basculer et le problème posé est celui de la gestion de ce changement de phase. Si nous laissons les choses se dérouler de cette manière, seuls les plus forts se tireront d’affaire, et nous, Français, ne sommes plus parmi les plus forts. C’est la raison pour laquelle je mets en garde nos dirigeants, ils doivent tirer pleinement les enseignements de cette séquence. Ils se résument en une phrase : nous ne devons plus être alignés..... Si nous sommes alignés sur les États-Unis d’Amérique, nous nous impliquons dans la confrontation organisée autour de la défense de son hégémonie. Cela tombe à pic : c’est l’idée qu’ils s’en font. La théorie du « choc des civilisations » n’a pas été inventée pour servir d’autres desseins. Ainsi, les Français ont d’abord intérêt à sortir de l’OTAN et à devenir un pays non-aligné.... Considérez ce qui se passe à l’ONU. Comptons simplement le nombre de nations non-alignées sur le camp occidental quant à la question ukrainienne. La coupure mondiale est considérable... Il ne s’agit pas d’une prise de position morale, mais d’un simple regard lucide sur l’état de l’ordre international. De la même manière, l’Occident a ouvert la voie aux désordres que nous connaissons aujourd’hui en foulant au pied le droit international qu’il a instauré... La seule voie pour éviter qu’un tel engrenage ne perdure consiste précisément à faire respecter le droit international. Les pays du Sud, bien que ce terme n’ait guère de sens aujourd’hui, ne demandent pas autre chose ».

https://lvsl.fr/jean-luc-melenchon-le-projet-republicain-fait-obstacle-au-liberalisme-actuel