Ukraine-Russie : le bal des hypocrites « occidentaux » !

Si, incontestablement, c’est bien la Russie qui aura décidé d’entrer en territoire ukrainien pour y mener la guerre en vue d’en renverser un régime qu’elle dénonce comme « nazi », en vue d’empêcher cet Etat de rentrer, à terme plus ou moins proche, dans l’UE, dans l’OTAN, rien ne devrait empêcher les esprits non soumis à une quelconque doctrine « politiquement correcte » de tenter de prendre un minimum de recul, de garder son indépendance de réflexion intellectuelle afin d’en étudier les causes et d’en évaluer les conséquences !.

Si, incontestablement, c’est bien la Russie qui aura décidé d’entrer en territoire ukrainien pour y mener la guerre en vue d’en renverser un régime qu’elle dénonce comme « nazi », en vue d’empêcher cet Etat de rentrer, à terme plus ou moins proche, dans l’UE, dans l’OTAN, rien ne devrait empêcher les esprits non soumis à une quelconque doctrine « politiquement correcte » de tenter de prendre un minimum de recul, de garder son indépendance de réflexion intellectuelle afin d’en étudier les causes et d’en évaluer les conséquences !.

Ne parlons même plus de ces anciennes promesses occidentales qui garantissaient aux russes de ne pas voir les européens profiter des adhésions de pays de l’Est, souvent contre monnaie sonnante et trébuchante sortie du généreux portefeuille UE, pour y installer des bases militaires de l’OTAN toujours plus proches des frontières russes.

Depuis, les russes ont, eux aussi compris que les promesses… non écrites… n’engagent que ceux qui veulent bien y croire !.



ORIGINES du conflit



Après avoir snobé la proposition de partenariat renforcé entre Union européenne et Russie, les « élites » dirigeantes européennes inféodées à l’ami américain (pour autant qu’il ne se nomme pas…Trump !) et soumises au mondialisme heureux et béat Made in China….

Après avoir, depuis des siècles, colonisé quasi le monde entier en se moquant bien des pertes humaines locales, afin de servir leurs seuls intérêts et affichages de puissance par annexion de territoires et captation de leurs ressources…

Après avoir, encore récemment, détruit des pays au doux prétexte d’une ingérence dite démocratique censés sauver des populations aux coutumes, religions, mœurs et régimes politiques différents de celui en place dans le monde « occidental » avec pour seul résultat de les abandonner, une fois notre « sauvetage humanitaire ?! » terminé, au chaos terroriste, à la misère et au retour d’une insécurité, d’une pauvreté à laquelle, leurs « dictateurs » tués par décision « occidentale » ne les avaient pourtant pas habitués…

Après toutes ces invasions, toutes ces guerres qui ont causé des centaines de milliers de morts de civils, a-t-on vu une quelconque sanction financière, économique, politique, une quelconque mesure de confiscation d’un seul bien, de blocage de comptes en banque ou autres mesures de rétorsion envers ces dirigeants et leurs proches… sans parler de l’exclusion de tout individu (sportif ou non) dont le seul crime était d’appartenir à la même nationalité qu’un de ces dirigeants européens ?.

Bien évidemment que non, vu que tant que ceux qui détruisent par intérêt économique, géopolitique, quand ce n’est pas par seul intérêt personnel, vu que tant que ceux qui déclarent la guerre aux « autres » sont les seuls à se permettre d’infliger toutes ces sanctions aux « autres », alors et par conséquent, ces « élites » dirigeantes européennes, occidentales pourront continuer à tenir ces discours « humanitaires », s’émouvoir des drames vécus par certains mais se moquer des drames vécus par d’autres suivant qu’ils en sont ou non responsables, coupables !.

EVOLUTION et FIN du conflit

Pour autant, et le pire n’est jamais exclu avec ces « élites » dirigeantes européennes, occidentales, qu’elles arrêtent leur surenchère de sanctions envers les russes (citoyens compris), leur flot d’insultes, d’anathèmes, de caricatures simplistes et lamentables analyses « psychologiques » (même pas) dignes du café du commerce envers cet « autre » dirigeant qui aura fini, après huit ans de demande d’un règlement pacifique pour éviter un potentiel conflit, à l’instar de ces « élites » européennes, occidentales, elles-mêmes plutôt belliqueuses, par envahir un pays avec toutes les conséquences désastreuses que ceci entraîne pour les seuls citoyens y (sur)vivant…

Aussi, que ces « élites » dirigeantes européennes, occidentales n’imaginent pas un seul instant que même si, comme souvent, une majorité des citoyens européens se satisferont, se croyant, à tort, à l’abri de tout désagrément, de toutes perturbations des marchés en cascade (inflation galopante, hausse des prix, marchés financiers en chute avec risques de faillites…), de manifester, drapeau ukrainien agité devant les ambassades russes de chaque pays, les soutiennent dans leur volonté de prendre des mesures de plus en plus fortes, de plus en plus vexatoires à l’encontre du pouvoir russe avec des répercussions non négligeables pour les citoyens russes dans l’espoir de fragiliser le pouvoir russe en espérant une contestation à plusieurs niveaux qui aboutirait à la destitution de V. Poutine… et à un changement de régime qui, forcément, nous serait favorable.

Mis à part que, comme écrit plus haut, les sanctions ne s’appliquent qu’aux « autres », jamais aucune des actions de destitution de régimes qui ne plaisent pas/plus aux occidentaux n’a eu l’effet escompté, bien au contraire !.

Et donc, comment ne pas accuser ces « élites » dirigeantes européennes d’être co-responsables des morts de civils et de militaires tant russes qu’ukrainiens, si, au terme de négociations en vue de mettre fin à cette guerre, un accord visant à « finlandiser » l’Ukraine, à reconnaître l’annexion de la Crimée voire une régionalisation de ce pays pour ce qui concerne le Dombass…(toutes choses jamais « pacifiquement » discutées, acceptées par l’UE, les USA) devait être signé par des dirigeants, tous sourires, face caméras.

Et de nous resservir l’habituel discours glorifiant le moment « historique » offert aux peuples par ce « Machin UE » seul garant de la vie pour tous/toutes au sein d’un espace de liberté et de… paix !.

CONSEQUENCES du conflit

Tout ceci, tout ce « cirque »… jusqu’au jour où tant pour ces dirigeants « occidentaux » que pour les citoyens vivant au sein de ces démocraties européennes, un autre axe « oriental » (Chine-Russie voire Inde) leur imposera les mêmes sanctions au titre que les « valeurs » ont subitement changé de camp.

Que diront alors les citoyens européens qui défilaient, sans aucun risque de mourir ici, drapeau ukrainien, tibétain et autre suivant le moment… sur les épaules lorsque, par la faute de leurs dirigeants arrogants, ils vivront les mêmes brimades, les même conditions de vie, les mêmes drames que ceux dont ils se disent si proches, en harmonie si compatissante ?.

Comme il est probable que nombre de ces courageux manifestants seront les premiers à fuir, il serait urgent de comprendre afin, si possible, de ne plus reproduire ce type d’erreurs, que la seule conduite responsable à suivre est, ou dans ce cas précis eut été de discuter sérieusement de la proposition de partenariat Russie-Europe… qui aurait abouti à créer un ensemble fort capable de rivaliser à égalité avec la Chine et les USA et, à défaut, d’au minimum, de discuter sérieusement des demandes maintes fois répétées depuis huit ans de « finlandiser » l’Ukraine et, plus généralement sur tous autres dossiers géopolitiques, d’arrêter d’imaginer vivre dans un monde de bisounours.

Au lieu de cela, nos « élites » dirigeantes européennes se sont limitées, pour servir les visées américaines et l’OTAN, son bras armé en Europe et/ou par soumission au mondialisme heureux et béat Made in China, à gérer en boutiquiers (respect aux vrais boutiquiers !) un « Machin UE », ce territoire, type supermarché, constamment ouvert à des clients obsédés par l’abondance des biens de consommation rapidement disponibles au meilleur prix, à toute heure du jour et de la nuit, n’étant inquiets qu’en cas de raréfaction de leurs indispensables superflus…

Tant les citoyens que les dirigeants sont co-responsables de ce conflit ukrainien largement évitable, de cette guerre imbécile et des morts tant ukrainiens que russes tombés au champ du déshonneur tout autant occidentalo-européen que russe !.

Mais comme toujours, on pourra faire confiance à la lâcheté politique des premiers concernés et à la communication médiatique qui, comme sur d’autres sujets (armes de destruction massive en Irak, propagande ToutVax Covid…) savent se servir de tous leurs moyens de diffusion pour obtenir un conditionnement de masse qui est favorable à ces « élites » en les dégageant, auprès de leurs populations, ces gens du « peuple », de toute responsabilité, de toute culpabilité.



Vive le manichéisme, la caricature simpliste, l’analyse binaire qui fait de l’autre, le méchant et de soi, le gentil, tout ceci par la volonté des « élites » de l’entre soi aux intérêts bien compris qui considèrent le « peuple » comme un ensemble d’individus incapables de discernement sophistiqué, d’analyse complexe jusqu’à ne même plus être surpris de les entendre exprimer cela en n’arrivant même plus à cacher leur mépris envers leurs propres (con)citoyens !.