Un 11 novembre qui pose question

Ce 11 novembre 2023, à Hyères, le "chant des partisans" (des Résistants, le 3ème hymne de la France), a été écarté par les autorités locales

Beaucoup de monde, des soldats en armes, un peloton de gendarmes, un véhicule blindé, Une tente avec de nombreux élus ceints de leur écharpe tricolore. Des amiraux de l'aéro navale de Toulon, des poitrines hyper décorées. Une table avec une vingtaine de gerbes tenue par la marchande de fleurs. Plus bas des tables préparées pour le vin d'honneur final.

Drapeau, clairon, orchestre.

Les " Garde à vous, Présentez armes, Repos" se succèdent au gré des passages en revue de gradés.

Un général évoque le 11 novembre 1918, l'armistice, la récupération par la France de l'Alsace Moselle occupée depuis 1870. Il évoque la défaite de 39-44, De Gaulle, la victoire des alliés en 1945, les Morts pour la France, y compris en Algérie, en Afrique jusqu'à cette année. Il a oublié de rappeler le sacrifice des Résistans morts pour la France, des fusillés, des torturés comme Jean Moulin.

La Marseillise, chantée par tous les présents, debout.

Les dépots de gerbes au moument aux morts, au centre de la célébration. Les derniers à déposer sont les écoliers, les collégiens, les lycéens, avec leurs Directeurs, leurs Principaux, leurs Proviseurs, qui tous successivement provoquent les applaudissements spontanés et généralisés du public.

Monsieur Giran, Maire d'Hyères, intervient longuement, comme le général, Monsieur Giran non plus ne dit rien des Résistants de 40-45.

J'imagine alors et j'attends pour une belle finale notre troisième hymne, le Chant des partisans. Erreur, c'est "la Madelon"

Souvenons-nous d'un autre 11 novembre, à Oyonnax, en 1943, dans la France occupée. L'Allemend aidé par le gouvernement de Vichy, mené par Pétain, appellle "terroristes" les Résistants et les assassine. A Oyonnax, le 11 novembre 1943, 120 Résistants de l'Ain et du Jura défilent en armes entre le bureau de poste et le monument aux morts où ils déposent une gerbe en forme de croix de Lorraine.

Je suis déçu par Hyères, je sais qu'ailleurs il y a eu le chant des partisans. J'imagine que monsieur Giran, comme tous les maires de France, avait organisé en équipe la cérémonie hyéroise. Je ne lui en fais pas compliment.

Dans mon esprit je rapproche cette censure 2023 des prises de position alors majoritaires en France, en 39/44 des collaborateurs soulagés de voir le Front populaire de 1936 assassiné avec les Blum ou Jaurès. Plutôt Hitler que Blum ! Simple rapprochement, très discutable certes.