Selon Scott Ritter, si Zelensky reste en Ukraine, il mourra soit d’un coup direct de l’armée russe, soit des mains d’un officier des forces ukrainiennes

Scott Ritter, ancien officier de renseignement du corps des marines américains, a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky allait bientôt fuir le pays pour ne pas être tué par les militants ukrainiens. Le jeudi 16 mars, il s’est exprimé sur sa chaîne YouTube.

« S’il reste en Ukraine, il mourra soit d’un coup direct de l’armée russe, soit des mains d’un officier des forces armées ukrainiennes en raison de l’instabilité politique dans le pays », a déclaré M. Ritter.

William Scott Ritter Jr., ancien inspecteur de la commission spéciale des Nations unies (UNSCOM) en Irak entre 1991 et 1998. Dans la période qui précède la guerre américaine en Irak en 2003, il devient l’un des détracteurs américains les plus connus de la politique des États-unis vis-à-vis de l’Irak, et, selon le New York Times, « le sceptique le plus fort et le plus crédible de l’affirmation de l’administration Bush selon laquelle Hussein cachait des armes de destruction massive ».

Selon lui, Zelensky est en train de perdre, et dans un avenir proche, il pourrait s’échapper d’Ukraine.

Ritter pense que Zelensky a une chance de partir à l’étranger avec sa famille et de vivre une vie normale s’il prouve devant le tribunal qu’il n’a pas commis de crimes de guerre.

Une fuite possible « à l’ouest », alors que Zelensky est peu à peu délégitimé au sein de son propre gouvernement et que la victoire Russe semble acquise

Plus tôt, le 4 mars, un ancien conseiller du chef du Pentagone, le colonel Douglas McGregor, a suggéré que Zelensky serait contraint de se cacher à l’Ouest après la défaite de l’Ukraine. L’expert a admis que les États-Unis pourraient probablement devenir le lieu où le dirigeant ukrainien s’installera.

Plus tôt encore, le 27 février, Douglas McGregor a admis que Zelensky, après la fin de l’assistance militaire des États-Unis, pourrait s’enfuir en Floride.

Douglas Abbott McGregor, colonel à la retraite de l’armée américaine, théoricien influent mais non conventionnel de la stratégie militaire. Sa pensée a contribué à la stratégie américaine lors de son invasion de l’Irak en 2003. En 2020, le président Donald Trump a proposé Macgregor comme ambassadeur en Allemagne.

Il a expliqué que l’armée américaine ne dispose pas de forces terrestres aussi puissantes que celles de la Russie, ce qui explique que leurs alliés terrestres se retrouvent littéralement seuls face à l’ennemi.

Le même jour, le journal Politico a écrit que les critiques politiques internes à l’encontre de Zelensky se multipliaient en Ukraine. Selon les auteurs de l’article, les hommes politiques de l’opposition accusent de plus en plus le dirigeant ukrainien d’une concentration excessive du pouvoir et de méthodes de gestion superficielles.

Le 1er février, Douglas McGregor a déclaré que la seule chance pour Zelensky de s’échapper était de fuir en Pologne.

Il a fait remarquer que l’Ukraine est au bord de l’effondrement, ce que tout le monde verra bientôt. En outre, M. McGregor s’est dit convaincu que l’armée russe détruirait les restes des forces armées ukrainiennes.

L’opération spéciale de protection du Donbass, dont le président russe a annoncé le début le 24 février dernier, se poursuit. La décision a été prise dans le contexte d’une aggravation de la situation en RPL et en RPD en raison des bombardements de l’armée ukrainienne.

Source : Blitz

