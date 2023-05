Un appel pour « Créer un mouvement citoyen contre l’oligarchie financière »

Bonjour à vous chers internautes !

Suite à la parution de mon article paru sur Agoravox le samedi 3 août 2019 et intitulé : ••• J’ACCUSE ! (et je propose) •••, j’ai été sollicité pour participer à la création d’un nouveau parti politique français volontairement orienté contre l’oligarchie financière qui soit souverainiste, social et anti-mondialisation libérale.

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous transmettre leur appel auquel j’adhère ! Avec mes salutations citoyennes courtoises.

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 17 mai 2023.

L’appel :

Sujet : Nous sollicitons tous les citoyens français, toutes les associations et groupes politiques qui sont sur une ligne politique souverainiste, sociale et anti-mondialisation libérale afin de « Créer un mouvement citoyen contre l'oligarchie financière »

Chers compatriotes,

Nous sommes des citoyens ordinaires qui souhaitons nous engager en politique et nous sollicitons tous les citoyens français, toutes les associations et groupes politiques qui sont sur une ligne politique souverainiste, sociale et anti-mondialisation libérale afin de co-créer un parti politique. Nous croyons que l'avenir politique de la France passe par la création d'un grand parti vraiment populaire en totale rupture avec l'idéologie de la classe mondialiste dominante.

a) Un parti (au sens de la loi n° 88-227 du 11/03/1988) avec un projet politique réellement démocratique, pour remettre les citoyens au cœur des réflexions et des décisions par la mise en place de Référenda d'Initiative Citoyenne (RIC) pour toutes les questions d'importances.

b) Un parti souverainiste – dans le sens qu'il s'oppose au projet mondialiste de cette oligarchie financière internationale qui veut détruire les nations – avec un projet de société radicalement alternatif au projet productiviste, prédateur, destructeur et libéral.

c) Un parti qui soit fondamentalement démocratique dans son fonctionnement avec des candidats aux législatives désignés par la base des militants au niveau de la circonscription électorale et

au niveau de la circonscription électorale d) une primaire pour la présidentielle. Les règles de cette primaire devraient ressembler à ceci : une pré-sélection par proposition (parrainage) des citoyens ; les 12 candidats les plus proposés pourront se présenter au 1er tour et un 2e tour avec les 2 premiers. Cette primaire devra se dérouler au moins 6 mois avant le 1er tour officiel.

L'idée est simple : créer un mouvement citoyen qui soit fondamentalement démocratique dans son fonctionnement et qui désigne notre véritable ennemi : l'oligarchie financière.

Notre objectif est de présenter des candidats aux élections législatives et présidentielle de 2027 et ce mouvement à vocation à s'instaurer dans la durée.



Voulez-vous être signataire de ce texte, le faire connaitre à nos concitoyens et contribuer à créer ce parti* ?

* pour l'instant, ce mouvement citoyen, ce futur parti, c'est :

une page web ► fraternitecitoyenne.blog4ever.com/creons-un-parti-politique-populaire-et-souverainiste-pps-1

un groupe facebook ► facebook.com/groups/peuplesouverain/ (3,9 K membres – devenez membre)

► facebook.com/groups/peuplesouverain/ (3,9 K membres – devenez membre) une Coordination nationale temporaire

un Secrétariat temporaire ► [email protected]

► une Assemblée Générale Constitutive de ce parti prévu pour la fin 2023 en IDF.

Premiers signataires :

Maurice AEPLY (83), Marc CHABRAND (13), Bruno COMPER (25), Patrick DESBANCS (16), Claudie DUQUESNE-PINELLI (83), Luc JACOB (22), Marc JUTIER (24), Pierre SARRAMAGNAN-SOUCHIER (DE).

Merci de transmettre votre signature – prénom, nom et département sous ce format :

Prénom NOM (99) – au secrétariat temporaire ► [email protected]