Un grand oral pour le Baccalauréat ?

La plus grande arnaque dans l’histoire de l’école républicaine a été de pabtiser « baccalauréat » des « attestations » qui ne sont même pas des diplômes, et encore moins des qualifications pour faire croir aux électeurs socialistes que la révolution était faite à partir du moment où tout le monde avait son parchemin en poche.





A partir de là, on parle que quoi ? De l’entrée à l’université ? De la recherche d’emploi ? D’évaluation de compétences ? On ne sait plus. Le ministre actuel pas plus que la précédente.





Pour savoir comment réformer le bac, il faudrait déjà savoir ce qu’il sanctionne. Sinon, ça revient à colmater les brèches en haute mer pendant une tempête : ça permet de reganer éventuellement la côté, mais après il faut passer en carénage.