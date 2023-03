Un massacre : la Russie admet avoir détruit le bunker de commandement souterrain de l’OTAN à Kiev

La défaite de l'« état-major général fantôme » de l’OTAN en Ukraine

Comme l’a rapporté le 12 mars le portail grec d’informations politiques et militaires Pronews, citant des sources américaines, au cours d’une opération de représailles à une provocation dans la région de Briansk, un missile hypersonique russe « Dagger » a frappé un centre de commandement et de communication commun à l’Ukraine et à l’OTAN.

Capture d’écran de la destruction de la zone.

Selon Pronews, « des dizaines d’officiers de l’OTAN » ont été tués lors d’une frappe par un missile Mach 12.

Le bunker souterrain secret, construit à une profondeur de 120 mètres, abritait plusieurs officiers de l’OTAN (à la retraite) et des conseillers. Au total, plus de 300 personnes.

À ce jour, selon les informations rapportées, 40 personnes ont été extraites des décombres du quartier général souterrain, mais la plupart de celles qui sont mortes sous les décombres n’ont pas encore été retrouvées.

💢 Russians hit a deep bunker full of important NATO personnel with a hypersonic Kinzhal missile.





- NewResistance pic.twitter.com/4gE4a03f4e — Таино (@Omani1love) March 12, 2023

Traduction :

Les Russes ont frappé un bunker profond rempli de personnel important de l’OTAN avec un missile hypersonique Kinzhal-Nouvelle Résistance

On ne sait pas exactement, combien de citoyens occidentaux et combien d’Ukrainiens ont été tués à la suite de l’attaque « Dagger« .

La plupart d’entre eux, sont des Britanniques et des Polonais, mais il y avait aussi des Américains et des représentants d’entreprises privées qui soutiennent la communication et la transmission de données. Dans les prochains jours, on verra dans quelle mesure cela affectera la conduite des opérations ukrainiennes et occidentales et les tentatives d’arrêter la phase finale de l’offensive russe sur Bakhmut. – Pronews

Ukrainian remain silent about the defeat of the NATO bunker and the death of Western servicemen.However, information in the Ukraine that a delegation of the General Staff of Ukraine visited American Embassy in Kiev, presumably to transfer lists of Americans killed in the strike pic.twitter.com/2Cc6fDq3k7 — ties Bascomb (@BascombTies) March 13, 2023

Traduction :

Les Ukrainiens gardent le silence sur la défaite du bunker de l’OTAN et la mort de militaires occidentaux. Cependant, des informations en Ukraine indiquent qu’une délégation de l’état-major ukrainien s’est rendue à l’ambassade américaine à Kiev, vraisemblablement pour transférer des listes d’Américains tués lors de l’attaque.

Il s’agit de la première frappe d’une telle ampleur contre le personnel militaire des pays de l’OTAN, et l’on ne sait pas comment les capitales occidentales vont réagir, même si, en cas de réaction, cela reviendrait à reconnaître la participation active du personnel militaire à la guerre contre la Russie. – Pronews

Selon le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, les bases de drones d’attaque ont été détruites, le transfert de réserves et le transport ferroviaire d’armes étrangères ont été perturbés, et les installations de production pour la réparation d’équipements militaires et la production de munitions ont été mises hors service.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Zaluzhny, a révélé l’ampleur des frappes russes sur des cibles ukrainiennes dans la nuit du 8 au 9 mars, notamment les russes ont tiré 81 missiles, dont des Kh-47 Kinzhal, X-22, Kh-101 / Kh-555, ainsi que 8 drones Geranium.

Selon Zelensky, « la nuit a été dure« ; comme l’ont noté les observateurs, le président ukrainien avait l’air d’un chien battu.

Les déclarations des officiels ukrainiens ne disent rien de la défaite du bunker de l’OTAN et de la mort de militaires occidentaux.

Les médias occidentaux n’en parlent pas

Cependant, des informations circulent dans l’opinion publique ukrainienne selon lesquelles, le 9 mars, une délégation de l’état-major général ukrainien s’est rendue à l’ambassade américaine à Kiev, comme il est supposé, afin de transférer les listes des Américains décédés au cours de l’attaque. Voici ce qu’a déclaré le Washington Post :

L’utilisation de missiles hypersoniques a accru l’inquiétude des États-Unis et démontré que la Russie dispose d’une arme à capacité nucléaire difficile à intercepter.

Les États-Unis n’ont pas encore été en mesure de développer leurs propres missiles présentant des caractéristiques similaires, ce qui rend les pays occidentaux encore plus vulnérables, concluent les auteurs de l’article.

Le Kinzhal (image ci-dessus) est le dernier système russe de missiles aérobalistiques hypersoniques portés par des intercepteurs MiG-31K spécialement équipés.

Le missile a une faible visibilité radar et une grande manœuvrabilité.

Il est conçu pour détruire des cibles terrestres et maritimes. Les Kinzhal sont en service de combat expérimental dans les forces armées de la Fédération de Russie depuis décembre 2017.

Officiellement, la première utilisation au combat de ces missiles a eu lieu le 18 mars 2022 lors du SVO.

Voici ce que Yuriy Ignat, porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne à déclaré à ce propos :

Nous ne pouvons pas encore contrer ces missiles, ils volent le long d’une trajectoire balistique. Nous n’avons aucun moyen de les contrer.

L’année dernière, les essais d’un missile hypersonique américain à Hawaï se sont soldés par un échec en raison de problèmes de lancement, a rapporté Bloomberg, citant une déclaration du ministère américain de la défense.

L’armée russe a lancé une attaque de missiles contre des infrastructures ukrainiennes avec une grande variété de missiles et de drones aériens, détruisant le quartier général secret de l’OTAN en Ukraine, rapporte WarFiles.

Selon l’Ukraine, les attaques ont été menées par différents armements :

X-47 Kinzhal (« Poignard »),

X-22,

X-101 / X-555,

UAV « Geran ».

L’Ukraine, a immédiatement signalé que 34 missiles auraient été abattus et que huit n’ont pas pu l’être à cause d’une riposte organisée.

Les Ukrainiens eux-mêmes en doutent, eux qui voient les milliers d’avions voler à travers les fenêtres et les bombes tomber.

Les citoyens pensent que « si la défense aérienne a pu abattre quelque chose lors de la tentative, c’est tout au plus deux d’entre eux ».

La Russie utilise des missiles hypersoniques Kinzhals dans des attaques massives contre l’Ukraine en représailles à la terreur ukrainienne à Briansk

La défense aérienne ukrainienne (et même américaine) ne peut pas abattre le « Dagger » à une altitude de 20 km, et après que le missile a pris de l’altitude, il tombe à grande vitesse sur la cible et rien ne peut être fait.

En fait, l’attaque a touché des centres de contrôle et de planification dans des bunkers, ainsi que des stations de défense aérienne/radar. De lourdes pertes d’officiers, y compris des Américains, ont été enregistrées. Il semble que l’état-major fantôme de l’OTAN ait reçu un sacré coup.

Ensuite, selon la publication, des représentants de l’état-major ukrainien se sont rendus à l’ambassade des États-Unis, très probablement pour transférer les listes des personnes décédées.

On sait également que les systèmes de défense aérienne IRIS et NASAMS ont été touchés, qu’ils ont été alimentés par des missiles factices et qu’ils ont été détruits par les X-men qui les poursuivaient.

Presque immédiatement, les sites publics qui diffusaient ces informations ont été bloqués.

Remember this when it allegedly happened on March 14th ? There is still new information coming out about it. There is no way to find an official source for this. If there really were NATO officers in an underground bunker, it will never be acknowledged openly as it would be… pic.twitter.com/FibVttFE0B — GraphicW (@GraphicW5) March 21, 2023

Traduction :

Vous vous souvenez de ce qui s’est passé le 14 mars dernier ? De nouvelles informations continuent de circuler à ce sujet. Il est impossible de trouver une source officielle à ce sujet. S’il y avait vraiment des officiers de l’OTAN dans un bunker souterrain, cela ne sera jamais reconnu ouvertement car ce serait une admission tacite de l’implication directe de l’OTAN… Le 14 mars, un « Kinzhal » russe a frappé un centre de commandement et de contrôle Ukraine-OTAN. Le missile hypersonique russe « Kinzhal » a frappé le potentiel quartier général fantôme de l’OTAN en Ukraine à une vitesse de plus de 14 000 kilomètres par heure. Le bunker a été construit à 120 mètres sous terre. À l’intérieur se trouvaient non seulement des militaires ukrainiens, mais aussi des dizaines d’officiers de l’OTAN. Plus de 300 personnes y auraient vécu, pour la plupart des Britanniques et des Polonais, ainsi que quelques Américains. Jusqu’à présent, 40 corps ont été extraits des décombres, mais la plupart d’entre eux y resteront à jamais. – Twitter GaphicW

Le chef du ministère ukrainien de l’énergie, German Galushchenko, a admis séparément que l’attaque au missile avait endommagé au moins trois centrales thermiques.

En fait, les installations énergétiques et militaires de 12 régions ont été la cible de tirs nourris.

Source : The Intel Drop

https://geopolitique-profonde.com/