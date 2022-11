Le concept d’un « monde post-occidental » n’est ni éphémère ni nouveau dans la littérature politique. Mais il est apparu dans l’arène du débat politique des élites au moins depuis le discours du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à la Conférence sur la sécurité mondiale de Munich en février 2107, lorsqu’il a appelé à un ordre mondial multilatéral juste non soumis à la domination et à l’influence occidentales.

Bien que le concept ait disparu du débat politique, il est resté dans l’esprit des experts et des experts.

L’escalade de la lutte pour le pouvoir et l’influence entre la Chine et les États-Unis finira par entraîner un changement complet de l’équilibre stratégique des forces et une restructuration de l’ordre mondial existant, qui est centré sur le leadership américain depuis l’effondrement de l’ancienne Union soviétique.

La déstabilisation des règles de ce système est devenue apparente en 2020 avec l’apparition de la pandémie de coronavirus, et on a parlé d’un système post-pandémie après le déclin de l’influence américaine au profit du rôle de la Chine, qui a su saisir l’occasion de manifester son identité de leader mondial.

Les transformations de l’ordre mondial tout au long de l’histoire n’ont certainement pas eu lieu en quelques années.

Il est également difficile de résoudre le différend sur l’élément décisif de ce conflit, qu’il s’agisse de la puissance économique, autour de laquelle la plupart des attentes tournent, selon laquelle la Chine dirigera le monde en raison de sa puissance économique en croissance rapide, qu’il s’agisse de la puissance technologique et des connaissances (une question de puissance économique), ou qu’il s’agisse de la puissance militaire, car les États-Unis sont toujours au centre du commandement en termes militaires.

Mais dans tous les cas, un retour à l’idée de puissance nationale globale semble être une issue appropriée à ce débat. Cela alimente l’espoir que la phase de transition de l’ordre mondial sera relativement longue et pourrait durer une décennie ou deux, étant donné le chevauchement des rôles et des limites des facteurs de puissance parmi les principaux prétendants au leadership du système mondial.

La notion d’un ordre mondial à plusieurs têtes ou multipolaire est assez idéale. Il est difficile d’y croire à la lumière de l’expérience d’aujourd’hui. Une superpuissance hégémonique comme les États-Unis a du mal à accepter d’être sur un pied d’égalité avec une autre puissance rivale.

De plus, l’expérience du multilatéralisme dans les institutions internationales du Conseil de sécurité est un échec total. Elle a été synonyme de chaos et de faiblesse des mécanismes permettant une action internationale efficace.

Mais le multilatéralisme peut être un compromis, une passerelle qui se termine par la montée d’une puissance quelconque au sommet de la pyramide du pouvoir et de l’influence dans l’ordre mondial, comme cela s’est produit entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’effondrement de l’ancienne Union soviétique, où la bipolarité était une phase de transition dans l’ordre mondial.

Certains s’attendent à ce que cela se répète dans les phases ultérieures dans le cadre d’un système bipolaire dans lequel les États-Unis et la Chine se partagent le pouvoir et l’influence. Les conflits féroces et la forte polarisation tournent désormais autour de l’économie et du commerce, et non des idéologies, comme c’était le cas à l’époque de la guerre froide. La montée en puissance de la Chine ne doit pas détourner l’attention d’autres facteurs qui affecteront inévitablement l’avenir du monde.

Au premier rang de ceux-ci figure l’ascension d’autres puissances rivales comme l’Inde et la Russie, qui repose dans une certaine mesure sur l’issue du conflit en Ukraine.

Nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur la façon dont le modelage du prochain ordre mondial est lié au défi de Taïwan, sur la façon dont la Chine peut le gérer et en sortir avec le moins de pertes possible, et sur la façon dont elle peut éviter de se laisser entraîner dans un conflit qui sape sa force et ses capacités.

La seule vérité de bonne foi dans le monde d’aujourd’hui est que nous sommes face à un ordre anarchique ; le lieu de leadership souffre d’un vide qui explique bon nombre des crises que connaissent un certain nombre de régions et de pays. Aucun pays n’est aussi puissant pour diriger le monde que, par exemple, les États-Unis l’étaient il y a deux décennies.

Un autre point est que l’avenir de l’ordre mondial sera largement défini par les conséquences du conflit dans l’Indo-Pacifique. L’escalade du conflit géostratégique implique les États-Unis et leurs alliés d’un côté et la Chine de l’autre.

D’un point de vue personnel, tant que la fin de la guerre en Ukraine est incertaine, il est difficile de tirer des conclusions précises sur les contours de la prochaine phase de l’ordre mondial. La guerre semble loin d’être terminée, et le conflit peut changer à tout moment, d’autant plus que l’Occident ne cesse d’essayer d’embarrasser et d’humilier le président russe Vladimir Poutine, qui menace d’utiliser des armes nucléaires.

Avant tout, nous devons savoir quelle est la position de la Chine, dont le président a promis une alliance illimitée avec la Russie au début de la crise. En outre, nous devons appréhender certains autres indicateurs. Il s’agit avant tout des résultats de la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine.

C’est une guerre dont l’issue déterminera en grande partie le cours du monde post-Ukraine. S’agira-t-il d’un monde sans l’Occident, ou l’Occident y restera-t-il un partenaire, et quel rôle les grands blocs tels que les BRICS et d’autres joueront-ils pour diriger les affaires mondiales et déterminer les orientations stratégiques dans les décennies et les années à venir ?

En effet, le multilatéralisme fait progressivement son chemin sur la scène internationale. Le monde n’est plus aligné sur le leadership américain. Il y a même de plus en plus de penchants, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, pour la Chine et la Russie.

Et il y a des signes d’éclatement dans le bloc européen, ayant tout autant de difficultés à se sortir de la guerre en Ukraine. Nous allons probablement assister à une nouvelle réalité géostratégique correspondant à l’état des lieux de cette guerre historiquement importante.

On pense également à la colère des États-Unis contre l’Arabie saoudite suite à la décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole et au fait que l’influence occidentale dans un certain nombre de pays du continent africain est repoussée au profit de la Chine et de la Russie. Tous ces facteurs reflètent des changements rapides dans le paysage mondial. Il y a quelques années seulement, personne n’aurait imaginé que des drapeaux russes flotteraient au Burkina Faso et au Mali.

Personne ne se serait attendu à ce que le paysage énergétique mondial se tourne vers un renouveau de l’ère du pétrole et une prolongation de son utilisation, après que beaucoup aient participé à l’enterrer et à chanter les louanges des nouvelles énergies, et à ce que le pétrole revienne au premier plan des conflits stratégiques. Les mois et années à venir sont parsemés d’événements et de changements rapides, dont beaucoup sont difficiles à prévoir.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que le monde évolue dans une direction différente de tout ce qui est claironné dans la littérature politique sur la mondialisation, le libre-échange, etc. Et que cela entraîne l’effondrement de théories aussi célèbres que « la fin de l’histoire », avancée par l’universitaire américain Francis Fukuyama en 1989, dans laquelle il proclamait la victoire finale des valeurs libérales occidentales, et « le choc des civilisations », posé par Samuel P. Huntington, qui prône un conflit fondé sur les différences civilisationnelles, l’identité et la culture.