Un rappeur condamné à mort en Iran...

Il s'appelle Toomaj Salehi : il vient d'être condamné à mort pour les paroles de ses chansons dans lesquelles il dénonce le régime islamiste en Iran...

Condamné à mort pour des mots dénonciateurs !

"Ses textes sans concession font trembler les Mollahs, il a deux millions d'abonnés dans son pays, une star que le régime iranien vient de condamner à mort...

Chef d'accusation : "corruption sur terre", selon la charia. Son tort est de protester contre la République islamique dans ses chansons... dont voici un extrait :

"Etudiants et professeurs, ingénieurs et travailleurs, Nous hurlons nos droits jusqu'à rendre sourde la dictature, Femme, vie, liberté, nous nous battrons jusqu'à la mort..."

Dès le début de la contestation en Iran, fin 2022, le chanteur s'était engagé auprès des femmes qui retiraient leur voile. Arrêté et incarcéré, il a osé dénoncer la torture lors de sa brève libération. "J'ai été longuement torturé pendant ma détention, ils me frappaient sur les mains, les pieds, quand j'essayais de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts", avait-il déclaré face à une caméra.

Un témoignage qui lui vaut aujourd'hui une condamnation à mort, signe selon son avocat, Dylan Slama, de la fébrilité du régime de Téhéran :

"La justice iranienne utilise vraiment tout ce qu'elle peut pour faire condamner les opposants. C'est une justice politique. Mais s'agissant de Toomaj, ça prend des proportions vraiment extraordinaires puisque la condamnation à mort pour de simples paroles, c'est quelque chose que l'on pourrait qualifier de barbare..."

853 Iraniens exécutés l'an dernier, un record depuis 2015.

Aujourd'hui, la révolte n'est pas éteinte, mais c'est à bas bruit qu'elle se poursuit : des femmes qui continuent de retirer leur voile, de faire des rassemblements festifs.

"C'est une manière de s'opposer à cette idéologie mortifère du régime qui leur demande d'être tristes, d'être des martyrs... "

Une résistance non violente pour contourner la répression.

"La contestation est moins spectaculaire, elle est tout aussi courageuse et dangereuse, et elle est répandue dans toutes les couches et toutes les générations de la société iranienne"...déclare Aida Tavakoli, présidente de l'Association "We are Iranian Students".

Aujourd'hui les fans et les proches du rappeur espèrent une mobilisation internationale pour le sauver..."

On ne peut qu'admirer le courage de ce rappeur qui dénonce un régime d'un autre temps, despotique et cruel... un héros comme sont des héroïnes ces manifestantes iraniennes qui refusent le joug des barbus, au prix de leur vie.

