Une célèbre chanteuse russe dénonce la guerre en Ukraine...

@Massada

Moi j’aime bien l’histoire des referendums russes, le dernier en Crimée a eu un résultat intéressant avec plus de 80% de votants et un résultat positif bien au dessus de ce chiffre.

Les résultats prochains donneront une bonne mesure de l’amour pour les ukronazis qu’ont les habitants de la Novorussie.

Mais avant tout étant donné la doctrine nucléaire russe (toute attaque sur le territoire de la fédération pouvant donner une réaction nucléaire ) , je conseille fortement aux cobelligérants occidentaux de modérer fortement leurs fournitures ( et au minable Macron d’arrêter ses discours de guerre...).

(Je comprends très bien pourquoi ils courent comme des poulets sans tête).

J’aime aussi les 300 000 hommes supplémentaires quand je constate un ratio de 1 pour 10 dans les morts russes/ ukro atlantistes.

Il n’y aura bientôt plus de feuilles sur les arbres et le ciel et l’horizon sont Russes... l’hiver arrive, pour certains il est déjà là..