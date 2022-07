Une contribution sur la guerre en Ukraine et les débats dans la gauche

Je reproduis ici un article de 2 juillet 2022 d’Alejandro Bodart qui est l’un des dirigeants de la LIS-ISL. Je rappelle que l’AGIMO se prononce pour la fusion de trois organisations internationales trotskystes qui ont de nombreux points communs du fait notamment qu’elles revendiquent toutes l’héritage de Nahuel Moreno. La LIS-ISL est l’une de ces trois organisations. Nous sommes régulièrement en contact avec l’UIT-QI qui en est une seconde. La troisième s’appelle la LIT-QI. Jean Dugenêt

L’invasion russe donne lieu à des interprétations nettement distinctes dans « la gauche mondial ». À la LIS-ISL, nous avons développé nos points de vue dans plusieurs déclarations et articles. Dans cette note, je vais développer le cadre théorique et politique que la gauche doit avoir pour agir en respectant quelques principes essentiels afin de contribuer à la construction d’une alternative révolutionnaire en Ukraine et en Europe de l’Est. Remarquons que nombre de groupes et d’organisations qui se considèrent comme révolutionnaire ne se pose même pas ces questions.

La caractérisation de la guerre et les parties en conflit

La guerre en Ukraine a depuis le début combine deux processus à la fois. D’un côté, la juste défense de sa souveraineté par l’Ukraine et, de l’autre, l’exacerbation des frictions inter-impérialistes entre les puissances de l’OTAN et les impérialismes émergents de la Russie et de la Chine. La méconnaissance de ce double caractère de la guerre, de ses rythmes et de la perspective la plus probable est à la base de la confusion qui règne dans une partie importante de la gauche.

La gauche néostalinienne et même certains secteurs marginaux se réclamant du trotskysme se sont ouvertement alignés sur la Russie impérialiste de Poutine. Ils surfent sur la haine des masses pour l’impérialisme américain et l’OTAN. Ce secteur ne mérite rien de plus que le rejet par tout révolutionnaire conséquent, car quelle que soit la caractérisation de la guerre actuelle, rien ne justifie son alignement derrière un pouvoir capitaliste qui opprime les peuples et un régime aussi réactionnaire que celui de la Russie. Pour se justifier, certains vont jusqu’à nier le caractère capitaliste de la Russie, d’autres propagent la fable selon laquelle c’est la Russie et non l’Ukraine qui est la principale victime de la guerre. Toutes ces organisations sont des courroies de transmission des mensonges émanant de l’énorme appareil de propagande de Moscou.

Un autre secteur de la gauche, propose une politique abstentionniste et appelle au défaitisme en Russie… et en Ukraine. Ils refusent de caractériser la Russie comme une puissance impérialiste, bien qu’ils qualifient la guerre d’inter-impérialiste et agissent en conséquence. Objectivement et au-delà des intentions, ce secteur finit aussi par être utile à la Russie de Poutine et, si la guerre devait évoluer vers une véritable confrontation militaire avec l’OTAN, il ne serait pas surprenant qu’ils abandonnent leur défaitisme et s’alignent sur la Russie et la Chine.

Pour donner une certaine autorité à leurs positions, ces gauchistes citent généralement Lénine, faisant référence à la guerre autrichienne contre la Serbie, qui a marqué le début de la Première Guerre mondiale le 28 juillet 1914. Lénine, dans un écrit un an après le début de la guerre mondiale[1], explique pourquoi l’agression autrichienne contre la Serbie ne peut être considérée isolément de la Première Guerre mondiale et que, par conséquent, la politique mondiale que les révolutionnaires devaient mener devait être le défaitisme révolutionnaire. La différence avec la situation actuelle est qu’après quatre mois, l’invasion russe ne s’est pas transformée en troisième guerre mondiale et il n’est pas encore dit qu’elle avancera dans cette direction à court terme. Pour cette raison, bien qu’elle fasse partie de l’exacerbation des tensions inter-impérialistes et de la nouvelle guerre froide dans laquelle nous sommes plongés, nous ne pouvons pas encore la définir comme le début d’un affrontement militaire mondial ouvert. Pour l’éviter, les impérialismes américain et européen ont pris soin de ne pas intervenir directement avec leurs armées et la Russie n’a encore envahi aucun pays de l’OTAN. C’est pourquoi c’est une erreur de définir cette guerre actuellement comme une guerre inter-impérialiste et de ne pas soutenir la résistance ukrainienne.

Lénine lui-même, parlant de l’agression autrichienne à la Serbie, clarifie son point de vue :

« L’élément national dans la guerre actuelle est représenté seulement par la guerre de la Serbie contre l’Autriche… C’est seulement en Serbie et parmi les serbes qu’il existe un mouvement de libération nationale datant de longues années, embrassant des millions d’individus parmi les « masses populaires », et dont le « prolongement » est la guerre de la Serbie contre l’Autriche. Si cette guerre était isolée, c’est-à-dire si elle n’était pas liée à la guerre européenne générale, aux visées égoïstes et spoliatrices de l’Angleterre, de la Russie, etc., tous les socialistes seraient tenus de souhaiter le succès de la bourgeoisie serbe – c’est là la seule conclusion juste et absolument nécessaire que l’on doive tirer du facteur national dans la guerre actuelle. Mais le sophiste Kautsky, qui est présentement au service des bourgeois, des cléricaux et des généraux autrichiens, ne tire justement pas cette conclusion. »

Concrètement, Lénine nous explique que s’il n’y avait pas de guerre mondiale, il soutiendrait sans hésiter la Serbie. Aujourd’hui, alors qu’il n’y a pas de guerre mondiale déclarée et que rien de prouve que cela se produira dans la prochaine période, c’est une obligation de soutenir la nation attaquée, là où il y a « un mouvement de libération nationale… », « embrassant des millions d’individus parmi les « masses populaires » … ».

La guerre actuelle entre deux États capitalistes n’a rien d’une guerre mondiale. La Russie est une puissance, pour nous impérialiste, comme nous l’avons démontré et documenté dans diverses élaborations de notre courant[2], et l’Ukraine est un pays capitaliste arriéré.

L’objectif de l’invasion russe était d’assujettir l’Ukraine contre son gré et de la récupérer pour sa zone d’influence, d’éliminer sa relative indépendance et de lui enlever une partie de son territoire. Les travailleurs et le peuple ukrainiens ont parfaitement le droit de se défendre et de répondre militairement à l’envahisseur. C’est une réaction juste[3], en défense de leur droit à l’autodétermination. C’est pourquoi c’est une obligation des socialistes révolutionnaires de soutenir ce mouvement de libération nationale, en collaborant avec tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre l’envahisseur. Dans cette guerre, nous ne pouvons pas être neutres, nous abstenir ou appeler au défaitisme en Ukraine. Nous devons être pour la défaite de la Russie. Il ne peut y avoir aucune ambiguïté à cet égard. La défaite de la Russie serait une victoire révolutionnaire qui revigorerait le mouvement ouvrier russe et toutes les nationalités opprimées par lui, à commencer par les Ukrainiens. Il est faux de proclamer qu’une éventuelle défaite russe face à la résistance ukrainienne serait une victoire pour l’OTAN.

L’OTAN, qui était discréditée et affaiblie avant la guerre, s’est énormément renforcée grâce à Poutine. L’agression et les brutalités contre le peuple ukrainien par la Russie lui ont permis de se revitaliser, de s’armer jusqu’aux dents, de mettre fin à la neutralité de la Suède et de la Finlande et de se présenter comme le « sauveur » de millions de personnes.

Le vrai débat avec la gauche qui ne soutient pas la résistance ukrainienne porte sur l’existence ou non d’un impérialisme meilleur qu’un autre. Ces secteurs, ouvertement ou honteusement, finissent par soutenir l’impérialisme russe. Nous sommes clairs : nous sommes contre tout impérialisme. Par conséquent, en plus d’apporter notre soutien à la résistance ukrainienne au niveau militaire contre l’impérialisme russe, nous dénonçons la tentative de l’impérialisme américain et européen de profiter de la guerre pour avancer avec ses griffes sur l’Est et les pays de l’ex-URSS. C’est pourquoi notre soutien sur le plan militaire à la résistance ukrainienne n’implique aucun soutien politique et aucune collaboration avec le gouvernement néolibéral de Zelensky. Nous soutenons militairement la résistance à partir d’une position de classe, politiquement indépendante de celle de la bourgeoisie ukrainienne.

Nous faisons tout cela parce que la libération nationale de l’Ukraine n’est pas la seule tâche que nous, révolutionnaires, devons accomplir dans ce conflit. Il faut mener aussi une campagne systématique contre l’impérialisme occidental et l’OTAN, contre l’Union européenne et les États-Unis, qui utilisent la guerre pour se repositionner politiquement et militairement dans la région, affaiblir au maximum la Russie tout en approfondissant la guerre commerciale avec la Chine : au final, cela augmente de jour en jour la menace que le monde subisse dans un proche avenir les conséquences imprévisibles d’une guerre de portée internationale. Ne pas procéder à cette dénonciation permanente de l’impérialisme occidental dans le monde entier, y compris en Ukraine, serait également une très grosse erreur et une capitulation face aux États-Unis et à l’UE.

Si l’un des pays impérialistes de l’OTAN déclarait la guerre à la Russie, pour quelque raison que ce soit, tout le conflit changerait de caractère. Si cela se produisait finalement, la nouvelle guerre froide actuelle se transformerait en une troisième guerre mondiale. Là, nous entrerions dans un conflit armé inter-impérialiste et nous devrions adapter notre politique et notre orientation à la nouvelle situation : la lutte de libération ukrainienne resterait à l’arrière-plan et la confrontation avec la guerre impérialiste deviendrait l’axe organisateur.

Mais pour l’instant, aucun des « camps » impérialistes ne veut s’engager dans cette voie. Du côté de l’impérialisme occidental, il existe des différences importantes sur la voie à suivre. Certains secteurs de l’UE veulent mettre fin au conflit le plus tôt possible, même si cela implique que l’Ukraine cède des territoires, en raison du coût économique énorme que cela leur a causé et de la crainte que cela n’évolue vers une situation sociale explosive, tandis que d’autres pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont l’intention d’approfondir le siège de la Russie pour l’épuiser autant que possible et pour empêcher la Chine de suivre le même chemin. Cela ne signifie pas que les tensions n’aient pas atteint un point critique ou qu’au-delà des intentions des protagonistes elles ne puissent déraper. Nous ne pouvons pas minimiser le risque. La nouvelle guerre froide qui a commencé pourrait évoluer vers une nouvelle conflagration mondiale, seule issue pour définir si l’impérialisme yankee continue d’être hégémonique, si un ordre mondial bipolaire se consolide ou si la Chine émerge comme le nouveau gendarme mondial.

Certains courants minimisent complètement les frictions inter-impérialistes. Certains ont même écrit qu’il n’y avait pas de guerre froide ni de frictions majeures entre les superpuissances. Certaines de ces organisations ont une position correcte par rapport à la résistance ukrainienne, mais en ne voient pas l’autre composante de la guerre. Elles finissent par avoir une orientation unilatérale et donnent raison à l’OTAN.

À la LIS, dans tous les pays où nous avons des militants, dès le premier jour de la guerre, en plus de soutenir les travailleurs ukrainiens, nous avons clairement exprimé notre rejet de l’ingérence de l’OTAN en Europe de l’Est, exigeant la dissolution de l’OTAN comme de l’OTSC[4]. En Ukraine, nous avons appelé à l’unité des travailleurs russes et ukrainiens, et en Russie et dans les pays de sa zone d’influence, nous avons promu la mobilisation contre Poutine et la guerre.

L’Ukraine et son chemin vers l’indépendance

La Russie a échoué dans son objectif d’une victoire rapide qui lui permettrait de prendre le contrôle du pays et d’imposer un gouvernement fantoche en raison de la résistance massive de la population, y compris des populations d’origine Russe et parlant la langue Russe. Cela a forcé l’armée russe à se retirer de la région de Kiev et à se concentrer sur le contrôle du sud de l’Ukraine et de la région du Donbass à l’est[5]. La combativité et le courage de la résistance sont la conséquence d’un sentiment nationaliste profondément enraciné qu’il est très important de connaître pour comprendre la société ukrainienne, le mouvement ouvrier et pour avoir une politique révolutionnaire aussi correcte que possible.

Tout au long de son histoire, l’Ukraine a subi l’invasion de son territoire par différentes puissances. Contrairement à d’autres États qui se sont établis comme tels autour de lui, le territoire ukrainien a été divisé et opprimé par d’autres États. Depuis le XVIIe siècle, l’influence de l’Empire russe s’est consolidée dans la partie orientale de son territoire et la partie occidentale a été successivement occupée par la Pologne et l’Empire autrichien. Au cours de toutes ces années, la lutte pour réaliser son intégrité territoriale et défendre sa langue et son patrimoine culturel a donné forme à un mouvement nationaliste de plus en plus fort.

La montée de la gauche révolutionnaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans la région, contribuera à l’effondrement de l’empire des tsars et à la victoire des bolcheviks. Elle a aussi contribué à la montée, dans les masses ukrainiennes, des aspirations nationales à la lutte pour la construction d’une société sans classes, socialiste. Lénine et les bolcheviks étaient les seuls à défendre le droit à l’autodétermination des nationalités opprimées dans une perspective internationaliste et sont ainsi devenus la force déterminante parmi les travailleurs et les masses ukrainiens. C’est ce que disait Lénine en 1914 :

« La formation d’un État national autonome et indépendant reste pour l’instant, en Russie, le seul privilège de la nation russe. Nous, les prolétaires russes, ne défendons aucun privilège et nous ne défendons pas non plus ce privilège. Nous combattons sur le terrain d’un Etat donné, nous unissons les travailleurs de toutes les nations de cet Etat, nous ne pouvons garantir telle ou telle voie de développement national, nous allons vers notre objectif de classe par toutes les voies possibles. Mais on ne peut aller vers ce but sans lutter contre tous les nationalismes et sans prôner l’égalité de toutes les nations. Ainsi, par exemple, cela dépend de mille facteurs, inconnus à l’avance, si l’Ukraine aura la chance de former un État indépendant. Et, puisque nous ne voulons pas faire de vaines « suppositions », nous défendons fermement ce qui est indubitable : le droit de l’Ukraine à un tel État. Nous respectons ce droit, nous ne soutenons pas les privilèges des Russes sur les Ukrainiens, nous éduquons les masses dans l’esprit de la reconnaissance de ce droit, dans l’esprit du déni des privilèges d’État de toute nation. »[6]

Le soutien des bolcheviks au droit à l’autodétermination des nationalités a été un aspect essentiel de leur politique qui a permis la victoire de la Révolution russe en s’attirant la sympathie de toutes les minorités. Cela complétait la politique contre la guerre impérialiste et le soutien aux luttes des ouvriers et des paysans pauvres. Et c’est grâce à la victoire de la Révolution russe que le premier État ukrainien indépendant a émergé en 1919 : la République socialiste soviétique d’Ukraine, qui est devenue une partie de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) depuis sa fondation en 1921.

Cependant, le long pèlerinage pour le droit à être une nation indépendante, loin d’être terminé, devait reprendre très vite avec une force renouvelée. Les débats houleux qui ont eu lieu au sein du bolchevisme sur la politique à mener face aux différentes nationalités qui composaient l’Union soviétique et en particulier envers l’Ukraine sont de notoriété publique pour tous les marxistes. Les militants communistes ukrainiens, avec Lénine et Trotski, ont mené une bataille politique contre Staline, alors Commissaire aux nationalités. La victoire de Lénine dans cette polémique a jeté les bases, qui seront ensuite transférées dans la première Constitution soviétique, de la politique que les révolutionnaires doivent avoir à l’égard des nationalités : le plein droit à l’autodétermination nationale, le droit à l’indépendance et à se séparer de l’Union soviétique à laquelle chaque république a adhéré librement sans aucune contrainte.

Voici comment Lénine s’adressait aux ouvriers et paysans ukrainiens en 1919 :

« L’indépendance de l’Ukraine a été reconnue, tant par le Comité exécutif central de la RSFSR (République socialiste fédérative soviétique de Russie) que par le Parti communiste des bolcheviks de Russie. Il est donc évident et largement reconnu que seuls les ouvriers et paysans ukrainiens eux-mêmes peuvent décider lors de leur congrès ukrainien des soviets si l’Ukraine fusionnera avec la Russie ou deviendra une république séparée et indépendante et, dans ce dernier cas, quelle liens fédératifs doivent s’établir entre cette république et la Russie…

Les travailleurs ne doivent pas oublier que le capitalisme a divisé les nations en un petit nombre de grandes puissances oppressives (impérialistes), des nations libres et souveraines et une écrasante majorité de nations opprimées, dépendantes et semi-dépendantes, non souveraines. La guerre archi-criminelle et archi-réactionnaire de 1914-1918 a accentué cette division, attisant ainsi la haine et le ressentiment. Pendant des siècles, l’indignation et la méfiance des nations non souveraines et dépendantes envers les nations dominantes et oppressives, comme l’Ukraine envers des nations comme la Grande Russie, se sont accumulées.

Nous voulons une union volontaire des nations - une union qui exclut toute coercition d’une nation sur une autre -, une union qui se fonde sur la confiance la plus totale, sur une reconnaissance claire de l’unité fraternelle, sur un consentement absolument volontaire…

Parmi les bolcheviks, il y a des partisans de l’indépendance complète de l’Ukraine, des partisans d’une union fédérative plus ou moins étroite et des partisans de la fusion complète de l’Ukraine avec la Russie. Il ne devrait pas y avoir de désaccord sur ces questions. Le Congrès des soviets de l’Ukraine les résoudra. »[7]

Quelques années plus tard, alors que les années 1920 n’étaient pas encore terminées, la contre-révolution stalinienne a commencé à inverser progressivement tout cela jusqu’à transformer l’Union soviétique en une nouvelle prison pour les peuples. Il y avait une résistance féroce des bolcheviks authentiques et une opposition de gauche à ce tournant thermidorien qui englobait tous les fondements et principes de l’État ouvrier fondé par Lénine et Trotski. La réponse de la bureaucratie a été une répression brutale. Dans les purges successives, toute la vieille garde bolchevik qui avait survécu à la révolution et à la guerre civile fut exterminée dans les années 1930 ou enfermée à mort dans les camps de concentration qui fleurirent alors dans toute l’URSS.

La bureaucratie triomphante était particulièrement féroce contre les principaux dirigeants et cadres ukrainiens du PC qui avaient défendu le droit à l’autodétermination dans les débats de l’Union soviétique naissante. Le militantisme communiste ukrainien a été décimé dans les années 1930, ses dirigeants assassinés et des dizaines de milliers de personnes arrêtées et envoyées mourir dans les camps du Goulag[8]. On estime qu’à la fin des années 1930, le PC de l’Ukraine soviétique avait été réduit de moitié. Le même sort est réservé à tous ceux qui tentent de s’opposer à la politique émanant de la nouvelle Grande Russie, cette fois sous une fausse apparence socialiste. La collectivisation forcée de Staline a provoqué une famine en Ukraine entre 1932 et 1934 au cours de laquelle des millions de personnes sont mortes. La russification s’est imposée plus fortement en Ukraine que dans les autres nationalités, la langue russe a été réimposée et les autorités institutionnelles ont commencé à être remplacées par des Russes envoyés par le Kremlin. De plus, l’implantation de population russe dans l’est et le sud de l’Ukraine a été encouragée. Et lorsqu’en 1939 la partie ukrainienne qui était restée au pouvoir de la Pologne fut annexée, le PC de cette région, qui faisait jusque-là partie de la IIIe Internationale, fut dissous ainsi que plus tard cette même IIIe Internationale. La théorie du socialisme dans un seul pays s’était imposée et tout devenait fonction des besoins de la bureaucratie qui centralisait tout depuis Moscou. Rien de tout cela n’a pu mettre fin à la résistance à l’oppresseur, bien qu’elle ait été configurée de manière complètement différente à partir de la fin du XIXe siècle.

Le vide laissé par le Parti communiste en Ukraine en se transformant en outil de l’État oppresseur, va peu à peu commencer à être occupé par des organisations nationalistes d’extrême droite qui, en opposition au régime stalinien et à son faux socialisme, prennent une orientation ouvertement pro-capitaliste. Dans les décennies suivantes, la haine contre le stalinisme et ce qu’ils considéraient comme émanant du marxisme russe a façonné la conscience d’une partie importante du mouvement de masse et de la classe ouvrière ukrainienne.

Il n’est pas possible de comprendre pourquoi le nationalisme ukrainien a pris tant de poids sous le « règne » de Staline, sa dérive à droite et tout ce qui s’est passé après la chute de l’Union soviétique sans analyser le déroulement des événements. Le mouvement ouvrier ne peut pas non plus être tenu responsable de sa confusion et du recul qu’il a subi dans sa conscience, puisque cela a été causé par des décennies de barbarie stalinienne.

Dans un monde où il y a encore beaucoup de veuves du stalinisme, il faut rappeler en permanence le rôle monstrueux joué par le plus grand appareil contre-révolutionnaire qui ait jamais existé au sein du mouvement ouvrier. Et il faut aussi comprendre que les bureaucrates qui en étaient chargés jusque dans les années 90 ont aujourd’hui été recyclés et qu’ils sont maintenant les oligarques et les fonctionnaires qui dirigent les États où le capitalisme a été restauré, comme en Russie et en Chine.

Le nationalisme ukrainien du XXIe siècle

La propagande russe cynique, qui a égaré une partie de la gauche, tente de faire croire que tout le peuple ukrainien est d’extrême droite et que les nazis sont une force de masse en Ukraine. C’est faux.

L’extrême-droite en Ukraine est une réalité, comme en Russie et dans la plupart des pays européens. Le parti Svoboda a obtenu 10% aux législatives d’octobre 2012. Parmi l’extrême-droite se trouvent quelques néonazis dont la représentation électorale a toujours été négligeable et ils viennent de subir la perte de l’essentiel de leur branche armée, le Bataillon Azov[9]. Mais il existe aussi un courant anarchiste qui a formé son propre bataillon pour combattre les Russes et d’autres petites organisations de gauche, comme le Mouvement social et notre Ligue socialiste ukrainienne. De plus, plusieurs partis pro-russes, staliniens ont été mis hors la loi.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun parti ou mouvement nationaliste organisé ayant un poids de masse, il est important de garder à l’esprit qu’en tant que nationalité opprimée depuis plus d’un siècle, la revendication de l’identité nationale est très forte dans le mouvement de masse. La guerre a porté celle-ci à son expression maximale avec la combativité de tout le peuple contre l’envahisseur.

Comme l’a bien expliqué Lénine, le nationalisme des nations oppressives, profondément réactionnaire, n’est pas le même que le nationalisme des nations opprimées, qui est plus contradictoire puisqu’il exprime un engagement dans la lutte de libération nationale. Nous, internationalistes, devons comprendre ce phénomène, ne pas le laisser être capitalisé uniquement par la droite et lui disputer les masses et leur avant-garde la plus combative, en leur montrant concrètement que nous sommes et serons en première ligne du combat dans la lutte pour la libération nationale contre toutes sortes d’oppressions extérieures. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons nous faire entendre et acquérir l’autorité nécessaire pour développer l’ensemble de notre programme, qui bien sûr ne s’arrête pas là mais se conjugue avec les tâches qui nous conduisent au changement économique et social, à un gouvernement des travailleurs, prélude au vrai socialisme.

Dans certaines organisations de gauche, surtout si elles sont issues de pays impérialistes ou de nations qui oppriment d’autres peuples, règne une totale incompréhension du rôle fondamental des tâches anti-impérialistes et démocratiques dans les pays semi-coloniaux et opprimés.

La défense du droit à l’autodétermination des peuples et la lutte contre toutes sortes d’oppressions nationales est une partie essentielle du programme de la révolution socialiste. Ne pas comprendre cela est criminel et implique une rupture avec la tradition du marxisme révolutionnaire.

En Ukraine, où le peuple mène une « guerre juste » contre l’invasion de son territoire par une puissance comme la Russie, être un révolutionnaire conséquent implique de soutenir de toutes nos forces la résistance armée contre l’envahisseur, quel que soit le caractère bourgeois et néolibéral du gouvernement Zelensky qui dirige cette résistance. Toute notre internationale doit avoir la même orientation. Ne pas agir ainsi, en plus d’être du mauvais côté de la tranchée, c’est-à-dire soutenir l’oppresseur, implique de renoncer à construire une organisation socialiste révolutionnaire en Ukraine et dans toutes les anciennes républiques soviétiques.

Nous devons comprendre que le soutien militaire à une cause juste, quel qu’en soit le dirigeant, est une obligation et n’implique aucun soutien politique ou perte d’indépendance : c’est ce que le marxisme vraiment révolutionnaire a toujours fait.

Trotsky, qui a beaucoup écrit sur la façon dont les révolutionnaires devraient agir dans des situations comme celles-ci, se référant à la guerre entre le Japon impérialiste et la Chine semi-coloniale, dans une lettre au peintre mexicain Diego Rivera datée du 23 septembre 1937, a déclaré ce qui suit :

« Dans ma déclaration à la presse bourgeoise, j’ai dit que toutes les organisations ouvrières chinoises ont le devoir de participer activement à la ligne de front de la guerre contre le Japon, sans abandonner un seul instant leur programme et leur activité indépendants. « Mais c’est du « social patriotisme » ! s’écrient les Eiffelistes. C’est capituler devant Chiang Kai-shek ! C’est abandonner le principe de la lutte des classes ! Le bolchevisme a prêché le défaitisme révolutionnaire pendant la guerre impérialiste. Or, tant la guerre d’Espagne que la guerre sino-japonaise sont des guerres impérialistes… » Ces quatre phrases, extraites d’un document Eiffeliste du 10 septembre 1937, nous suffisent pour affirmer : nous faisons face ici à de vrais traîtres ou à de parfaits imbéciles. Mais l’imbécillité élevée à une telle puissance équivaut à la trahison.

Nous ne plaçons pas et n’avons jamais placé toutes les guerres sur le même plan. Marx et Engels ont soutenu la lutte révolutionnaire des Irlandais contre la Grande-Bretagne, celle des Polonais contre le tsar, même si dans les deux guerres les chefs étaient, pour la plupart, des membres de la bourgeoisie et parfois même de l’aristocratie féodale… en tout cas, des catholiques réactionnaires… Mais nous, marxistes et bolcheviks, considérons la lutte du Riff contre la domination impérialiste comme une guerre progressive. Lénine a consacré des centaines de pages à démontrer le besoin fondamental de faire la distinction entre les nations impérialistes et les nations coloniales et semi-coloniales, qui comprennent la grande majorité de l’humanité. Parler de « défaitisme révolutionnaire » en général, sans faire la distinction entre pays exploiteurs et pays exploités, c’est faire une misérable caricature du bolchevisme et mettre cette caricature au service de l’impérialisme…

La Chine est un pays semi-colonial que le Japon est en train de transformer, sous nos yeux, en pays colonial. La lutte du Japon est impérialiste et réactionnaire. La lutte de la Chine est émancipatrice et progressive. Mais qu’en est-il de Tchang Kaï-chek ? Nous n’avons aucune illusion sur Tchang Kaï-chek, son parti et toute la classe dirigeante chinoise, tout comme Marx et Engels n’ont pas eu sur les classes dirigeantes d’Irlande et de Pologne. Tchang Kaï-chek est le bourreau des ouvriers et des paysans chinois. Mais aujourd’hui, il est contraint, contre son gré, de combattre le Japon pour ce qui reste de l’indépendance chinoise. Peut-être que demain il trahira à nouveau. C’est possible. C’est probable. C’est même incontournable. Mais aujourd’hui, il se bat. Seuls les lâches, les imbéciles ou les scélérats, peuvent refuser de participer à ce combat. »

Les sectaires et les ultragauchistes ont peur de se salir de boue dans les tranchées des guerres justes qu’ils doivent souvent, comme c’est le cas en Ukraine, partager avec des droitiers plus ou moins extrémistes. Et c’est pourquoi ils décident de ne pas participer, laissant la défense des causes justes entre les mains de la droite et des masses à leur merci. Puis, ils se plaignent et blâment généralement les masses de ce que la droite, dans ses différentes nuances, soit presque la seule expression politique visible.

A cause de ces confusions et de leur caractère de classe petit-bourgeois, ces gauches finissent par abandonner toute intention de construire un parti révolutionnaire en Ukraine, en Europe de l’Est et dans tout pays avec des processus complexes. Or, ne pas construire l’outil indispensable pour la révolution est la pire forme de soumission possible à la bourgeoisie et à la bureaucratie !!!

Notre Ligue socialiste ukrainienne a un an et demi de vie. Elle est petite, avec quelques camarades expérimentés, mais essentiellement syndicalistes, et une majorité de jeunes en formation. Elle est exposée à de multiples pressions et à une répression permanente. Elle fera sûrement de nombreuses erreurs. Mais c’est la seule organisation trotskyste en Ukraine ayant une réelle existence, la seule qui se bat pour fournir une alternative ouvrière et révolutionnaire aux masses, la seule qui conteste la bourgeoisie et la droite sur le terrain, tandis que le reste de la gauche suit ce qui se passe dans la presse de Poutine ou de l’OTAN, à des milliers de kilomètres et dans le confort de leur foyer.

[1] La faillite de la Deuxième Internationale, Lénine, mai-juin 1915.

[2] Voir Poutine et l’impérialisme russe, quelques débats, de Sergio García (MST) et Qu’est-ce que l’impérialisme ? La Chine et la Russie sont-elles impérialistes ? de Gunes Gumus (SEP), tous deux de 2022.

[3] C’est ainsi que Lénine a caractérisé ce type de guerre. Ce terme, il l’avait déjà entendu utilisé par W. Liebknecht, chef du parti social-démocrate allemand et père du révolutionnaire allemand Karl Liebknecht.

[4] OTSC : Organisation du traité de sécurité collective, accord politique et militaire de la Russie avec un certain nombre d’ex-républiques soviétiques apparentées.

[5] Au moment de la rédaction de ce document, l’armée russe est sur le point d’atteindre ces objectifs.

[6] Lénine : Le droit des nations à l’autodétermination, 1er novembre 1914.

[7] Lettre aux ouvriers et paysans d’Ukraine sur les victoires sur Denikine. Lénine, 1919.

[8] Le Goulag était le département de l’intérieur de l’Union soviétique qui a créé les camps de travail dirigés par le KGB sous le régime stalinien.

[9] La plupart des membres du Bataillon Azov où se trouvaient des hooligans de tendance nazie, ont perdu la vie ou ont été faits prisonniers par les Russes.