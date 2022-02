Une enseignante exfiltrée de son collège pour un cours sur l’évolution !

Enseigner dans les Yvelines n'est vraiment pas de tout repos. Après la décapitation du professeur Samuel Paty pour un dessin osé sur le prophète des musulmans, c'est un professeur de philosophie de Trappes - Didier Lemaire - qui a reçu des menaces pour avoir dénoncé le communautarisme dans sa commune. Puisque jamais deux sans trois, c'est au tour d'une enseignante de SVT (sciences de la vie et de la terre) d'attirer sur elle les projecteurs de la difficile lutte pour la laicité et la raison.

Cela se passe encore à Trappes, autrefois bourgade paisible de l'ouest parisien connue pour ses concours de pêche à la ligne, aujourd'hui zone sensible classée en éducation proritaire. Un public très urbain et diversifié a remplacé une population semi-rurale, avec des problématiques d'intégration, d'assimilation, de religion et tout le tralala ultra-connu.

Pour résumer, des parents ont contesté le cours de cette jeune prof qui pensait bien faire en intégrant (on en finit plus d'intégrer !) une photo du rappeur Soprano pour illustrer les homo-sapiens. On ne comprend pas ce que le support pédagogique (illustration ci-dessus) a de bien extraordinaire. Cinq millions d'années d'évolution humaine nous ont amené de Lucy l'australopithèque à Soprano, MBappé, Nenad Djokovic et Antoine Griezmann. Il faut bien faire dans le jeunisme pour capter l'attention des digitales natives. Et comprendre que les habilités alliées à l'intelligence ont permis de mieux produire, construire, échanger mais aussi chanter et jouer : les sciences indissociables des arts.

Cependant, pour certains individus dont l'évolution mentale semblent s'être arrêtée au moyen-âge voire même au néolithique, montrer un homme noir sur cette frise serait raciste, car il y a un singe à côté. D'autres sont choqués par l'origine primitive de l'homme pourtant prouvée par les archéologues, mais contraire aux fables énoncées par des croyances orientales qui ont fait leur chemin depuis la péninsule arabique au VIIème siècle. En fait, ce sont les cours de sciences et d'histoire-géo qui dérangent des arriérés enfermés dans leur idéologie communautaire, au point que les plus radicaux appelaient à égorger les enseignants de ces disciplines (l'état islamique Daech, aux méthodes dignes de l'homo erectus alliées à la nervosité des australopithèques).

Donc la prof de SVT a encaissé insultes et menaces sur les réseaux sociaux. Elle a rendu des comptes à sa hiérarchie en justifiant de son anti-racisme devant les parents plaignants, car désormais il faut rendre des comptes pour tout et n'importe quoi. Ces gens ont heureusement été condamnés en justice pour harcèlement, mais cela ne les rendra pas plus intelligents. C'est le triste quotidien dans ces zones d'éducation prioritaire où les associations de parents d'élèves rouspètent contre les absences de profs, les postes non pourvus, mais quel jeune diplômé sain de corps et d'esprit serait volontaire pour aller exercer chez des gens qui se fichent autant de nos lois que de notre culture, et qui ajoutent à présent les insultes et la violence à leur sottise ?

Comme toujours en France, c'est le faible qui doit partir pour laisser la brute sur place. Le fameux "grand remplacement" ? La prof a été mutée en province, comme le font dès qu'ils le peuvent la plupart de ses collègues (dont votre narrateur). Pourquoi s'esquinter la santé à instruire des gens qui vous méprisent, sous l'autorité d'une hiérarchie soviétique peu courageuse, avec en prime un coût de la vie exhorbitant en région parisienne ?

On attend les solutions proposées par les candidats à la présidentielle pour résoudre le problème de l'enseignement en "zone difficile". On pourra toujours réformer les écoles, il sera plus difficile de changer les mentalités et de cultiver une population dépendante d'associations communautaires et de centres religieux qui refusent toute remise en question de leurs dogmes. Devenir intelligent et instruit, ou rester bête, violent et soumis, voilà sûrement la conclusion à tirer de ces faits divers en milieu scolaire.

Une des sources de l'article :

https://www.francebleu.fr/infos/societe/yvelines-une-enseignante-de-trappes-exfiltree-apres-avoir-ete-menacee-sur-les-reseaux-sociaux-1642512926