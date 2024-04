Une frappe iranienne contre Israël est imminente

Tout comme Israël, l’Iran a le droit de se venger. Et devrait le faire. Surtout qu’il est quasi certain que les US ne répliqueront pas militairement en soutien aux israéliens. Trop dangereux diplomatiquement en ce moment et électoralement en interne aussi. Surtout que ça commence à sentir mauvais côté « Crocus Hall » russe pour les ricains. Pas sûr non plus qu’il y ait une réplique israélienne. Déclencher une guerre avec l’Iran en cette période où toutes les opinions du monde sont contre eux ne serait vraiment pas judicieux et se retournerait obligatoirement contre Israël et tous les juifs à terme. Mais « Bibi » est à l’hallali, capable de tout, c’est un psychopathe dangereux. Alors...