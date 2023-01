Une intelligence artificielle redoutable...

On trouve dans les écrits de Mikhaïl Bakounine cette phrase : « L’existence de Dieu implique l’abdication de la raison et de la justice humaine, elle est la négation de l’humaine liberté et aboutit nécessairement à un esclavage non seulement théorique mais pratique. »





De son coté, Einstein aurait dit : « Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. »







Les lumières c’est (c’était ?) cette fenêtre temporelle quand l’homme est devenu assez instruit pour s’émanciper de dieu et pas encore rédhibitoirement abruti par une overdose de technologie.