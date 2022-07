Une société dans la panade

Je suis profondément étonné par cette polémique absurde généralisée qui circule dans les réseaux sociaux arabes ces derniers temps au sujet des questions doctrinales établies sur les droits des femmes dans la religion islamique, ainsi que d’autres questions telles que le hijab et le niqab.

Les parties en conflit échangent des attaques verbales furieuses, parfois des insultes et des insultes ciblées, parfois des injures de part et d’autre. Des accusations stéréotypées préfabriquées prêtes à être lancées, des postures machistes évidentes, un jeu politique fort sur la religion dans certains cas et sur les droits des femmes dans d’autres.

Même l’ensemble de la question se déplace parfois d’un débat sur les droits des femmes à une bataille entre les partisans des restrictions (de toutes sortes, communautaires et religieuses) et les partisans de la modernisation. Des mots à la mode comme « masculinité toxique », « oppression des femmes », « obsession sexuelle », « sécularisme et décadence morale », vacillent entre l’un et l’autre.

La discussion elle-même révèle un visage offensif de la société, quels que soient ses objectifs. Quatorze siècles ont passé, et certains prédicateurs tombent toujours dans le piège de la recherche de la célébrité, cédant à la tentation de l’influence, et recherchant le gain monétaire ou même moral qui en découle.

Des mots qui n’ont rien à voir avec la religion sont utilisés pour parler des femmes et interpréter certains crimes sociaux dont les motifs n’ont absolument rien à voir avec la religion, la mosquée, le halal, le haram, le hijab et le niqab. D’autre part, il y a ceux qui pensent qu’il y a un problème de compréhension de l’islam.

Je ne suis pas ici pour prendre parti pour une interprétation religieuse, morale, psychologique ou autre des crimes dont on est témoin dans certaines de nos sociétés arabes. Je ne suis pas ici pour me ranger du côté de ceux qui attaquent les partisans de ces interprétations, aussi dures soient-elles. Le problème principal n’est ni ici ni là-bas.

C’est parce qu’ils ne sont que les symptômes d’une maladie plus profonde qui affecte diverses sociétés arabes depuis longtemps. Malheureusement, elle se propage dans le corps de ces sociétés, mettant en péril leurs acquis, leurs fondements et leur sécurité.

Le principal problème à l’origine de ces pratiques d’intimidation dans les médias est l’absence d’une culture du dialogue, la violence verbale généralisée et l’absence de responsabilité. L’espace public est devenu accessible à toute personne qui veut atteindre un maximum de valeur, d’abus moral et religieux. Ce n’est pas la faute des États.

Ce n’est pas le résultat de l’échec des procédures et des réglementations gouvernementales. C’est l’un des résultats de l’abus des outils modernes, de la poursuite de la gloire, et de l’attrait d’être à la mode.

C’est d’ailleurs une tentation qui touche non seulement le jeune homme ou la jeune femme ayant une éducation et une expérience limitées, mais aussi certains de ceux qui devraient avoir la conscience, l’éducation et la capacité de juger les choses et de comprendre les conséquences et l’impact des mots.

Il est vrai qu’il existe des lois de dissuasion qui permettent de demander des comptes à certaines personnes qui violent les réseaux sociaux. Mais il est impossible d’imaginer que des mesures légales, aussi efficaces soient-elles, puissent agir contre tous les violateurs, sinon nous aurions besoin d’armées pour surveiller et traiter tous les excès qui inondent le cyberespace.

Le dilemme de l’action, de la réaction et des chiens de garde publics apparents axés principalement sur la religion est en réalité un conflit entre deux camps connus : ceux qui prétendent protéger et défendre la religion, et ceux qui prétendent connaître et croire aux droits des femmes. Les deux se sont trompés. C’est une course entre l’extrémisme et l’extrémisme parallèle.

Entre les deux ou derrière, il y a un troisième type d’extrémisme qui récolte les fruits de ce qu’ils cultivent.

À mon avis, toute confrontation dans laquelle il n’y a pas de règles et pas de contrôle est un environnement idéal pour la propagation de ce qu’on pourrait appeler l’extrémisme exécutif - le type qui transforme les mots en actes, c’est-à-dire la pratique du terrorisme, de la violence et de l’effusion de sang pour défendre des idées.

C’est ainsi que commence le terrorisme. En d’autres termes, les idées dérivent vers des batailles intellectuelles absurdes qui tournent autour de constantes et de fondamentaux solidement ancrés dans les esprits et les livres depuis des siècles.

Je ne parle pas ici de la dialectique de la révision du discours religieux, pour éviter que le débat nous entraîne dans des trous de lapin dont il n’y a pas d’issue dans ces circonstances extraordinaires. Mon propos est plutôt de mettre en garde contre les dangers du chaos, de la profanation de l’espace public, des pièges de l’extrémisme verbal à travers les médias de masse et les réseaux sociaux.

Les droits des femmes ne sont pas appliqués par des divagations, des insultes et des accusations, mais sont garantis par des lois, des constitutions et, surtout, par l’ordre divin.

L’alarmisme mutuel entre ceux qui prétendent porter la bannière de la persuasion religieuse ou de la da’wa et certains défenseurs des droits des femmes ou ceux qui se positionnent comme défenseurs de la civilisation et de la modernisation est devenu le carburant qui crée un environnement idéal pour l’émergence de nouvelles organisations terroristes. Nous ne devons pas sous-estimer les prémisses.

Le passé nous a appris que de telles personnes ont entraîné notre monde arabe et musulman dans la catastrophe du terrorisme, pour laquelle beaucoup ont payé de leur sang et de leur sécurité.

En conséquence, des pays entiers ont été victimes des idées qui sont nées timidement et qui se sont développées plus tard en un Daeshisme épidémique, qui n’a décliné que lorsque de nombreux pays se sont unis, mais qui rôde toujours pour infliger des crimes pécheurs de temps en temps.

En résumé, tout extrémisme dans l’expression des vues religieuses ou doctrinales ou dans l’interprétation de la religion selon une identité momentanée ou en réponse à ce qui pourrait être considéré comme une hétérodoxie ou une anomalie dans l’interprétation des vues et des doctrines, quel que soit son but ou son origine, est un appel clair à la violence, au terrorisme et à l’effusion de sang.

C’est un terrain propice à l’extrémisme, un sol fertile pour la croissance et la propagation des radicaux, un terrain qui contredit les valeurs de coexistence et de tolérance. Un acte criminel contre la paix sociale.