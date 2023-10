Une solution à 2 états ? Vraiment ?

Extrait du lien ci-dessus :

« En 1938, The Spark, un journal trotskyste d’Afrique du Sud, écrivait :

« La poursuite de l’ancienne politique sioniste-impérialiste creusera davantage le fossé de la haine et du chauvinisme, élargira le fossé entre les Arabes et les Juifs et favorisera les conflits perpétuels et la guerre civile, mettant en danger l’existence même de la communauté juive. Et en disant cela, ce ne sont pas les sionistes que nous avons à l’esprit. Nous voulons parler de la grande masse des ouvriers et des petits paysans juifs. Ils peuvent résoudre le problème juif de la Palestine très facilement. Ce qu’il faut, c’est la solidarité et la coopération des ouvriers et des paysans juifs et arabes, et une lutte unie pour une Palestine libre et indépendante des ouvriers et des paysans, libérée des chaînes de l’impérialisme-capitalisme. » »

..