@l’auteur

Merci pour cet article.

Permettez-moi de placer sous votre article la déclaration du jour d’un certain Dmitry Medvedev. Pas sur l’Australie, mais sur l’UE.

Le sixième paquet effrayant

La Commission européenne a adopté le sixième paquet de sanctions pour déchirer à coup sûr l’économie russe en lambeaux. Mais, apparemment, l’objectif n’est pas la Russie, mais le feu de la révolution mondiale dans l’économie.

Seulement certains ont oublié que la révolution dévore ses enfants.

1. Embargo pétrolier progressif.

Il n’y a aucun moyen pour les chefs de l’UE d’abandonner immédiatement notre pétrole. Leurs propres citoyens et entreprises peuvent les mettre debout contre le mur. On a donc décidé d’étirer le projet sur plusieurs mois afin de trouver d’autres sources d’approvisionnement. Désormais, les Européens devront parcourir le monde à la recherche de matières premières de même qualité. Ce faisant, ils seront confrontés à une pénurie de certains types de carburant, comme le diesel, nécessaire aux camions et aux équipements agricoles.

Et ils savent qu’ils devront encore trouver des stratagèmes « grises » pour obtenir nos matières premières, en quelque sorte payer pour cela, en contournant leurs propres sanctions idiotes.

Et ceci malgré le fait que les camionneurs sont déjà en grève en Italie, que la Pologne et la Hongrie ont bloqué l’entrée de voitures étrangères, les autorités bâtardes de Varsovie ont refusé de fournir des matières premières à l’Ukraine et ne vendront plus que des matières premières. Il semble que « la massue de guerre populaire », qui frappera comme il se doit les responsables européens, ait déjà été élevée.

Ils ont essayé d’emballer un cochon de plus dans ce paquet, à savoir une interdiction d’assurer les pétroliers avec du pétrole russe afin de compliquer les livraisons vers des pays tiers.

L’Europe ne s’intéresse pas du tout à l’impact de cette mesure sur nos partenaires. Ce problème peut être résolu. L’assurance de l’approvisionnement peut être assuré au compte des garanties d’État dans le cadre d’accords interétatiques avec des pays tiers. La Russie a toujours été un partenaire responsable et fiable, et elle le restera à l’avenir.

2. Sanctions contre le Dépôt national des règlements de Russie.

Tout ça pour crier haut et fort : « L’objectif est atteint, il y a un défaut en Russie. »

C’est juste un mensonge de plus. Nous n’avons jamais refusé de payer.

Voilà ce qui arrivera. La Russie ne sera pas payée, la Russie ne rendra pas, bien que nous ayons toutes les possibilités pour cela. Et le secteur de l’investissement recevra un coup écrasant. Les imbéciles européens dans leur zèle ont de nouveau montré qu’ils considéraient leurs propres citoyens, leurs affaires comme des ennemis non moins que les Russes.

En conséquence, personne ne recevra rien, ni ici ni à l’étranger. Les investissements sont tombés en poussière.

3. Déconnexion de Sberbank, Moscow Credit Bank et Rosselkhozbank de SWIFT.

Une tentative de plus de piquer « sérieusement ». Les banques continuent de fonctionner normalement, les transactions nationales ne dépendent pas de SWIFT et sont effectuées en mode standard.

Les Européens talentueux peuvent continuer dans la même veine : introduire un de plus, comme on dit maintenant, des 100-500es paquets de sanctions. À en juger par le fonctionnement des restrictions et la direction que prend la situation économique dans l’UE sur fond d’histoires d’horreur anti-russes ridicules, quelque chose a mal tourné.