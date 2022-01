Vive le nucléaire vert ! La nouvelle entourloupe, En Marche vers l’abîme

@Daniel PIGNARD

...cette dernière se réchauffe 10 fois moins vite que prévu...

Ce n’est pas étonnant puisque ces « modèles » reposent sur une méconnaissance

crasse de la cinétique des gaz.

Le seul effet de serre que l’on peut observer, c’est la réflexion de rayonnement thermique de la terre par les nuages et qui fait qu’on a moins facilement une gelée au sol la nuit par temps couvert que par temps clair.

Le CO₂ absorbe effectivement du rayonnement thermique de la terre, mais contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, ce rayonnement n’est pas réémis vers la terre (*). Dans la basse atmosphère, le temps de vie d’un état excité de vibration d’une molécule de CO₂ est beaucoup plus long que le temps moyen entre deux collisions moléculaires dues à l’agitation thermique. Il en résulte qu’une molécule excitée revient à son état fondamental non pas en réémettant un photon mais en transférant son excédent d’énergie sous forme cinétique lors d’une collision.

Pas de réémission, pas d’effet de serre.

Il faut cependant savoir que lorsque les molécules de CO₂ mises en vibration par des photons thermiques se désexcitent, le transfert d’énergie par le canal cinétique produit un réchauffement de l’atmosphère puisqu’il entraîne une légère augmentation de la vitesse moyenne des molécules de l’air.

Donc effet de serre ou pas, le CO₂ produit une accumulation de chaleur dans les couches basses de l’atmosphère.

Que se passe-t-il si on augmente la concentration de CO₂ ?

Supposons qu’à la concentration actuelle, le CO₂ ne parvienne qu’à absorber une fraction de rayonnement thermique absorbable et que le reste passe simplement à travers pour se perdre dans l’espace. Alors, bien sûr en ajoutant du CO₂, on augmenterait l’absorption et donc le réchauffement.

Mais en fait, à la concentration actuelle, le CO₂ absorbe déjà tout ce qu’il peut sur une épaisseur d’atmosphère de 10 m. En ajoutant du CO₂, on augmentera donc pas l’absorption, on la fera simplement se produire sur une épaisseur d’atmosphère encore ridiculement plus petite.

Conclusion : l’effet réchauffant du CO₂ existe bel et bien, mais ce n’est pas un effet de serre et, plus important, cet effet réchauffant est saturé : on peut ajouter autant de CO₂ qu’on veut, cela ne produira pas le moindre réchauffement planétaire (**).

(*) J’offre un sachet de caramels mous à celui qui me signalera une expérience de mesure du rayonnement thermique terrestre absorbé par le CO₂ et réémis vers le sol par ces molécules.

(**) Durant le carbonifère, la concentration de CO₂ était 30 fois ce qu’elle était au XVIIIe siècle et la température était « douce ».