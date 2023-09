Voitures électriques

Idéologie, Religion, Climat

1- Idéologie

Pendant des siècles, voire des millénaires, les humains se sont interrogés sur l'origine du monde, l'origine humaine, le devenir de notre espèce et conséquemment la conduite de la vie de chacun de nous.

Jusqu'aux confins du 18ème siècle, l'immense majorité des populations de tous les continents ont répondu à cette interrogation en imaginant l'existence de dieux tout puissants. Depuis les débuts de l'an zéro et pour le monde dit occidental, un seul dieu (sous diverses formes) a prévalu jusqu'à nos jours.

Ainsi sont nées les religions organisées et administrées par des "élites" humaines : les religieux.

Et puis voici le 19ème siècle qui a transformé notre mode de vie en domestiquant l'énergie. Cette maitrise a permis à nos sociétés une ouverture générale à la connaissance et c'est ce qui, peu à peu, a provoqué la fin de ce que l'on a nommé "la foi du charbonnier".

Le 20ème siècle a apporté, quand à lui, la mondialisation de la communication entre les humains de toute la planète.

Et maintenant, et maintenant, l'espèce humaine (occidentale) qui s'est départie des dieux se trouve en panne de mysticisme et cet état, trop matérialiste, ne remplit pas toutes les aspirations de la nature humaine.

Et, c'est cela qui a permis à la grande affaire du climat de trouver une place dans le cœur et dans l'esprit des citoyens occidentaux. Une nouvelle idéologie est née : L'Homme est plus fort que la Nature, il modifie le déroulement naturel du comportement de la planète Terre et cela n'est pas BIEN.

2- Climat

Fin du 20ème siècle : La qualité des images vidéo, des écrans led et des moyens techniques permet à toutes les télévisions de diffuser de magnifiques images des glaciers nordiques qui s'effondrent dans la mer.

Les téléspectateurs sont ébahis et écoutent des "spécialistes" expliquer que la planète se réchauffe très rapidement. Ce qu'ils ne disent pas trop, c'est que cela fait quelques 20 000 ans que ce réchauffement a commencé en France. (Il y a seulement 15 000 ans les glaciers Alpins venaient jusqu'à Lyon)

C'est alors que "l'élite" de ces nouveaux savants a eu une grande idée suivie du discours suivant : Peuples de la Terre, ne craignez rien, vous êtes responsables de ce réchauffement mais nous allons vous expliquer comment nous pouvons limiter ce réchauffement si vous respectez nos prescriptions. (Ce discours ne vous rappelle t'il pas un autre discours ?)

3- Actuellement

2023, les climatologues notamment de France Télévisions qui nous inondent plusieurs fois par jour d'informations cataclysmiques nous dressent régulièrement un tableau affichant d'innombrables records de chaleur ou de tempêtes ou encore d'inondations.

Pour s'assurer que les téléspectateurs ont bien compris la responsabilité de l'espèce humaine dans ce changement climatique, France télévision le précise à chaque intervention et convoque régulièrement des "spécialistes météo" qui le confirment. De plus, le service public "diffuse" régulièrement des micros trottoirs allant dans le même sens.

Concrètement, les spécialistes mobilisés par l'opérateur nous expliquent que la hausse des températures est due à la grande quantité de gaz à effet de serre que nos sociétés humaines envoient dans l'atmosphère. Dans la foulée, ils nous expliquent, sans rire, que si nous diminuons cet envoi de CO2 nous pourrons gagner un ou deux degrés de température moyenne.

Ceci est bel et bien le message que nous entendons plusieurs fois dans une journée.

Cependant les enjeux financiers de cette nouvelle religion sont énormes, notre président parle de 40 milliards pour 2024.

Alors est-il bien raisonnable de laisser à un groupe de "savants" du climat le loisir de nous imposer l'obligation de réduire le développement (y compris social) de notre société pour financer ces 40 milliards ?

4- Le CO2

Le raisonnement technique du Giec à l'origine de cette gigantesque mobilisation est simple :

Nous brulons des matières premières fossiles qui dégagent de grandes quantités de CO2, et ce gaz, qui n'est pas transparent, engendre un effet de serre en bloquant les calories au niveau des sols.

Notons, s'il vous plait, que c'est sur cette phrase et cette seule phrase, que toute la religion climatique repose, il est donc essentiel d'examiner cette affirmation de plus près.

Notons aussi, que, comme nous allons le voir ci-après, il est très simple pour chacun de nous d'examiner le sujet de très près. Par aisance, nous préférons souvent admettre (à peu près) le discours des "élites" et nous réfugier dans ce qui ressemble (à nouveau) à la foi du charbonnier.

5- Donc

1- Le CO2 dont l'appellation usuelle est le gaz carbonique est présent partout, le monde des végétaux et celui des animaux ne peuvent vivre qu'en parallèle avec lui. L'Homme, lui-même, rejette 39.3 Kg de CO2 par jour (chiffre Wiki), donc 314 milliards de kg de CO2 journaliers pour 8 milliards d'hommes et donc encore 114 milliards de tonnes par an.

2- Le pétrole et le gaz, les énergies fossiles que nous utilisons en grandes quantités sont du CO2 enfoui dans les profondeurs des sols, il y a des centaines de millions d'années. Effectivement, le fait de relâcher ce gaz maintenant renforce la proportion de CO2 dans l'air.

3- Les scientifiques nous disent que l'atmosphère ne contient que 0,04 % de carbone, mais quoi, comment peut être livré au public un tel chiffre ? (nous pouvons facilement penser que le taux de CO2 n'est pas le même au dessus l'océan pacifique que au dessus de la l'Allemagne ou encore à 500 mètres d'altitude qu'à 10 000 mètres, etc..). Dans ce cas, l'emploi d'un chiffre aussi précis discrédite totalement le chiffre lui-même et bien au-delà !

Il est bien probable que Jean baptiste Poquelin (l'immense Molière) doit regretter de ne pas être sur terre de nos jours car il nous réjouirait avec les "Diafoirus" du 21ème siècle.

4- Les instances spécialisées nous indiquent que l'utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) a dégagé 36.4 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tandis que la même année les 8 milliards d'humains ont expiré 3 fois plus de carbone ! (114 milliards). Un simple regard sur ces chiffres permet de noter que si nous n'étions que 5 milliards d'humains nous économiserions la même quantité de CO2 que ce qui est rejeté actuellement en brulant les ressources fossiles !

5- Les climatologues techniques nous disent que le gaz à effet de serre le plus effectif est le H2O (donc les nuages) pour 99.4%, tandis que le CO2 ne représente que 0.45%. Encore un point où j'attire l'attention sur des chiffres précis fournis par des scientifiques alors même que les aléas climatiques rendent impossible la production de ces chiffres que nous devons donc considérer, bien évidemment, comme des approximations.

6- Les gaz, dits à effet de serre, parce qu'ils retiennent les calories sur Terre, fournissent évidemment un effet inverse, c'est-à-dire qu'ils réduisent l'intensité des rayons solaires qui frappent nos sols. Nous aimons beaucoup la présence des nuages H2O dans le ciel, même sans pluie, les jours d'été.

7- Au secours Archimède, Eratostène, Copernic, Galilée et les autres ; quand les savants sortent de leur labo pour clamer leurs connaissances ils perdent leur honorable statut de chercheur. Le véritable chercheur sait qu'une découverte n'est que le début d'une recherche.

6- Les enjeux financiers

Cette nouvelle religion autour du climat engage des mouvements financiers colossaux à travers le monde. Rien qu'en France ce pactole de 40 milliards prévu pour 2024 attise l'intérêt de tous les possibles bénéficiaires. Là, l'idéologie cède le pas aux Euros sonnants et trébuchants.

Les enjeux internationaux sont colossaux j'ai déjà montré que Bill Gates a vendu des paquets d'actions de Microsoft pour investir avec succès plus de profit dans les activités que d'aucun qualifie de verte. Elon Musk est devenu milliardaire grâce aux voitures électriques ou encore Al Gore devenu multimillionnaire.

A propos de la voiture électrique voici quelques chiffres :

- Subvention d'achat jusqu'à 7 000 Euros soit, en France pour 2023 environ 1 milliard 400 millions. (estimation, 5 000€ x 280 000 autos).

- Perte de la fiscalité spécifique ( TICPE) : 280 millions. (80 c/litre x 650 000 autos x 8 497 km/an x 5l/100km).

- Subventions pour l'installation de bornes privées : estimation : 100 millions. (300 à 2 160 € par borne) et cout direct des nouvelles bornes publiques (15 000 € par borne).

- Ces chiffres vont augmenter mathématiquement pendant les années à venir.

7- La marche du monde

Ce bouleversement du fonctionnement de nos sociétés a une seule origine : La condamnation du CO2 par nos "élites" idéologistes et financières.

Certes, les réserves fossiles ne sont pas inépuisables et nous devons réduire notre consommation, mais nous devons le faire dans la sérénité.

Car, pendant ce temps de nombreux peuples sont encore largement illettrés et nous pouvons considérer cette situation comme étant tout aussi illégitime que l'esclavage l'était en son temps.

Cependant, cette idéologie répond à la part de mysticisme dont ont besoin beaucoup de nos frères humains.

8- Idéologie, quand tu nous tiens !

Quand l'idéologie est reine, plus rien d'autre ne compte, même pas l'absurdité de nombreuses décisions.

Comme nous venons de le voir, nos "élites" ont décidé de forcer la voiture électrique (à coups de milliards) dans le but premier de limiter la consommation de pétrole directement dans les réservoirs des véhicules thermiques (essence ou gazole) au profit de l'électricité. Conséquence automatique, il y a plus de consommation d'électricité.

Cette surconsommation électrique est assurée actuellement par l'ouverture de centrales à …pétrole ou à charbon.

Ainsi, les voitures électriques roulent indirectement à l'énergie fossile et même en surconsommant car il faut bien ajouter la consommation propre des centrales.

9- Conclusion

Chaque génération se plait à critiquer les générations précédentes qui ne connaissaient pas la "modernité".

Ceci sans penser que la "modernité" d'aujourd'hui sera aussi ringardise demain.

Je pense que notre génération aura de bonnes raisons d'être moquée !

Une véritable maturité de nos sociétés serait (ou sera) d'instaurer le Viatique citoyen, seule formule viable pour l'épanouissement de chaque citoyen.

César Jules

09/2023