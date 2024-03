Vol des données de 33 millions de Français !

@charlyposte

Bonjour,

Mais mon sujet est tout autre :

Les informations personnelles volées sont partielles.

Et ont sans doute été illico mises en vente sur le DarkNet.

Où, pour certaines victimes du vol, on trouve ausso les informations et documents manquants qui permettent d’usurper l’identité de cette victime de vol d’infos à la mutuelle.

Et là, c’est la grosse cata : achat-vente de biens, prêts bancaires, PV routiers à la pelle, blocage bancaire, ...

Et le problème principal demandé à cette victime est d’arriver à prouver-convaincre que l’on est bien la personne que l’on prétend être. Cela peur durer des années.

C’est là que la production de l’attestation de réception de la lettre-plainte par l’Administration est un commencement de preuve. En tout cas, c’est ce que des juristes recommandent de faire d’abord.

Ensuite de changer de mutuelle, éventuellement.