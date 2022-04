Vote catholique et principes non négociables

Le Cardinal Joseph Ratzinger avant qu’il ne soit élu Pape avait donné dans une note doctrinale[1] une liste de principes non négociables devant guider le catholique dans son action politique. Citons parmi ceux-ci :

- le respect de la vie de sa conception jusqu’à sa fin naturelle ;

- le respect et la protection de l’embryon humain ;

- la protection et la promotion de la famille, fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent ;

- la liberté d’éducation des enfants ;

- la libération des victimes des formes modernes d’esclavage ;

- le droit à la liberté religieuse ;

- une économie au service de la personne et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité ;

- la paix.

Le candidat Emmanuel Macron a un bilan qui peut être tiré de ses 5 années d’exercice du pouvoir.

Sur l’avortement, l’équipe Macron a étendu son délai de 12 à 14 semaines, ce à quoi Marine le Pen s’est opposée. Emmanuel Macron souhaite inscrire le droit à l’avortement comme un droit fondamental de l’Union Européenne[2]. La convention citoyenne sur la fin de vie promise par Emmanuel Macron ressemble fort, à l’instar des états généraux de la bioéthique, à une entourloupe pour faire passer l’euthanasie voulue par lui et ses caciques[3]. Marine le Pen est opposée à l’euthanasie et au suicide assisté mais souhaite développer les soins palliatifs[4].

Pour la recherche sur l’embryon, le mandat passé a largement ouvert les vannes et fait tomber les barrières éthiques. Dans une prise de position ancienne (2011), Marine le Pen s’était prononcée contre la recherche sur l’embryon.

Marine le Pen envisage un RIC sur la PMA sans père contre laquelle elle a voté alors qu’Emmanuel Macron est très fier de cette réalisation de son quinquennat[5].

Le régime Macron a subordonné l’instruction en famille à une autorisation administrative de facto discrétionnaire. Marie le Pen a dénoncé cette atteinte grave aux libertés constitutionnelles[6].

Sur la gestation pour autrui, Emmanuel Macron comme Marine le Pen affichent une opposition, mais cette dernière affirme souhaiter lutter activement contre les recours aux filières étrangères[7].

Deux décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron attentatoires à la liberté religieuse ont été cassées par le Conseil d’État. Une interdiction stricte des signes religieux dans l’espace public est voulue par Marine le Pen[8].

Les politiques économiques des cinq années passées étaient-elles orientées vers le bien commun ? Il est permis d’en douter. Sans sombrer dans la caricature, supprimer l’impôt sur la fortune et en même temps réduire les aides aux logements n’est pas un signe favorable. Les programmes économiques des candidats étant tout deux des promesses de rasage gratuit, ils ne seront pas commentés dans le détail.

Nous terminons ce mandat avec une guerre majeure et préoccupante à nos portes. Il se chuchote que des militaires français seraient sur place, faisant de nous des belligérants contre une puissance nucléaire infiniment plus et mieux armée que nous. Mais la responsabilité de la France (entre autres) dans le non-respect par l’Ukraine des accords de Minsk ne saurait être balayée d’un revers de main. L’alignement de la France et de l’Union Européenne sur l’OTAN belliciste est le fait d’un va-t’en guerre dangereux, qui certes a poursuivi une politique esquissée par Nicolas Sarkozy. Marine le Pen, elle, souhaite quitter le commandement intégré de l’OTAN[9] et rapprocher la Russie de l’Occident.

L’exercice est trop succinct et mériterait bien sûr d’être approfondi.

Je n’ai de brevet de catholicité à donner à personne et chacun sera seul dans l’isoloir, mais j’ai tout de même l’impression qu’Emmanuel Macron a vis à vis des principes non-négociables un bilan désastreux, et que Marine le Pen coche plus de cases que lui pour la conformité d’un vote catholique. Je sais que des bonnes âmes catholiques s’affranchissent du devoir de réserve des fonctionnaires[10] ou voudraient une prise de position officielle de la conférence des évêques de France appelant à voter Macron[11]. Qu’il me soit permis cette correction fraternelle. Si les principes non négociables sont non-négociables, c’est qu’ils sont prééminents. La logique de leurs opinions m’échappe donc. Ils auraient mieux fait de se taire.