Un père de famille entre avec ses enfants dans une librairie :

- Bonjour, je cherche des contes traditionnels ; auriez-vous, par exemple, « Blanche-Neige », vous savez, « Blanche-Neige et les sept nains » ?

- Certainement. Nous l'avons en version ethnique, « Black-Neige », « Jaune-Neige », ou en version woke : « Incolore-Neige et les sept différents ».

- Mmm.. ou alors « Le Petit Poucet » ?

- Nous avons « Le Moyen Poucet », « La Moyenne Poucette » et « Le Grand Poucet. »

- Mais... « Le Grand Poucet », n'est-ce pas un peu paradoxal ? Je veux dire, « poucet » est un diminutif, alors que « grand », eh bien, c'est l'inverse, non ?

- Ce n'est pas faux, monsieur est un connaisseur. Nous proposons aussi « Le PouceX » non genré et en écriture inclusive : un enfant PouceX qui a des parents eux-mêmes non genrés, nommés iel bûcheron·ne et iel au foyer. C'est le top du top du wokisme au rayon enfants ! Gros succès dans l'élite intellectuelle parisienne et leurs maternelles anglophones.

- Mmm... Mmoui, j'hésite, c'est un peu radical, et mes enfants ne lisent pas couramment l'inclusif dans le texte. Vous ne l'auriez pas en version originale ?

- Non, ça on a pas, ça ne se fait plus. Tenez, même l'Odyssée est proposée en plusieurs versions : à l'origine, comme vous le savez, Ulysse voyage et Pénélope tisse en attendant son retour, puis elle défait son ouvrage durant la nuit. Mais dans la version féministe, c'est Pénélope qui part à la guerre, c'est la rusée Pénélope qui imagine le cheval de Troie, c'est Pénélope qui accomplit l'Odyssée, tandis qu'Ulysse l'attend et fait chastement patienter toutes les jeunes filles à marier qu'on lui présente.

- Moins plausible, non ?

- Mais si romantique... Et le chien d'Ulysse peut être un chat.

- Ah ! ah ! Je vois : il allait à la chasse avec son chat dans sa jeunesse ! Et Pénélope est séduite par Circé, ou Calypso ?

- Oui, les deux magiciennes sont bisexuelles et elles droguent Pénélope - pour maintenir une certaine ambiguïté. D'ailleurs, puisque maintenant nous imprimons les livres sur commande, l'Intelligence artificielle (IA) de l'éditeur peut réécrire l'histoire en fonction de plusieurs paramètres, comme une grille à plusieurs entrées : Ulysse est, au choix, mâle, femelle, bisexuel, non-binaire ou non-genré, Pénélope idem, de même pour Circé, Calypso ou n'importe quel personnage en fait.

- Vous voulez dire.. . les marins aussi ?

- Bien sûr, aucun métier n'est interdit aux femmes, voyons !

- Aujourd'hui, mais dans l'Antiquité ?

- Un détail ! Magnifique, n'est-ce pas ? C'est la science mathématique au service de la Culture ! Et pendant leur séjour forcé, Ulysse ou Pénélope peuvent passer leurs années à aimer par traîtrise, mais dans la version intellectuelle, ils jouent aux échecs, aux devinettes, ils chassent – ou cultivent des légumes dans la version végétalienne.

- Et le cyclope ? Ne me dites pas...

- Pareil : une variable. Sa laideur fluctue sur une échelle de un à dix, et il a un ou deux yeux !

- Un cyclope avec deux yeux... Vous plaisantez ?

- Non. Certains parents craignent qu'un cyclope géant et repoussant ne soit traumatisant. Il a même trois yeux en saga SF pour les ados (ce sont des extraterrestres qui vivent sur une île secrète).

- Mais la frayeur est la base même des contes !

- Autrefois oui, mais aujourd'hui, l'éducation et le langage modernes sont moins violents.

- J'en reste sur le c.. euh, sur mon assise. Ne me dites pas que la durée de son Odyssée...

- Aussi : une variable. Pour l'IA, toute donnée est une variable, on peut même imaginer qu'Ulysse rentre paisiblement sur son île, auquel cas son Odyssée ressemble à une croisière d'une semaine en Méditerranée (ou dans l'Atlantique, c'est selon !). Étonnant, n'est-ce pas ?

- C'est le moins qu'on puisse dire.

- Je reconnais que cette version est un peu ennuyeuse... La plupart des commandes restent dans le cadre de l'histoire originelle. La beauté de la chose, c'est qu'il y a autant de versions que de lecteurs : c'est la démocratisation, la réappropriation de la Culture par tous ! Hélas, les lecteurs manquent parfois d'imagination...

- Normal, c'est le rôle de l'écrivain ! Rassurez-moi, on peut encore commander la VO, celle d'Homère ?

- Oui, mais il y a une surtaxe, parce que son bouquin est très long, trop long avec un mauvais bilan carbone, plus personne ne lit des trucs pareils, et ça empêche d'amortir le coût de l'IA – vous la mettez au chômage !

- Bon, finalement, pour moi je vais commander un James Bond, celui où il a le permis d'endormir ses ennemis...

- Excellent choix !

- Et pour le plus grand, l'école demande Cyrano de Bergerac, mais avec un nez pas trop long, et où il soit bien précisé que Roxane est une cousine très éloignée...

- Naturellement. O tempora, o mores, n'est-ce pas !