ZELENSKI à VILNIUS, le laquais parmi les princes de ce monde, mendiant il est arrivé, mendiant il repart.

Combien de temps encore va tenir la fiction du soutien du monde occidental à l'Ukraine ?

On dit qu'une image vaut mille mots et en l'occurrence ces deux photos à elles seules résument parfaitement le rôle et la place de l'Ukraine dans le jeu cynique et pervers joué par les États-Unis et ses Pom Pom girls de l'OTAN.

Ces « Messieurs » et ces « Dames » en smoking et robes de soirée puent l'entre-soi de ceux qui se pensent puissants, dédaigneux du laquais en treillis militaire attendant le bon vouloir de ses maîtres.

Ces photos ô combien explicites démontrent à quel point les chefs des « nations phares de l'humanité » (laissons les croire en leurs prétentions) méprisent ouvertement les Ukrainiens, mais cela on le savait déjà !

En effet, n'utilisent-ils pas les Ukrainiens jusqu'au dernier d'entre eux afin d'affaiblir la Russie en leur faisant miroiter leur cooptation au sein de l'OTAN et l'UE pour services rendus ?

Car affaiblir la Russie est le seul rôle qui leur est dévolu et qu'importe si les conscrits de force meurent par milliers en prenant d'assaut les lignes imprenables des défenses russes, mais il faut faire durer le suspense de l'adhésion, quelques jeunes ukrainiens se cachent encore et les recruteurs sauront les dénicher pour les expédier au front après quinze ou vingt jours d’entraînement militaire.

Tous derrière l'Ukraine pour « reconquérir les territoires illégalement saisis par la Russie » scandent les puissants, relayés par la machine à propagande médiatique, mais c'est les Ukrainiens qui perdent la vie, 26 000 de plus depuis le début de la « grande contre-offensive » du 5 juin.

Pour ajouter l'ignominie à l'ignominie, ces puissances prétendument amies de l'Ukraine fournissent des bombes à sous-munitions et des bombes à l'uranium appauvri, qui tueront des enfants pendant de longues décennies. Ce qui est vraiment formidable quand on est dans le camp du bien, c'est que l'on peut commettre des crimes de guerre en toute impunité puisque pour le camp du bien, la fin justifie les moyens et tout est permis.

Quand on constate le peu de cas de Zelensky que font les grands de ce monde, on imagine sans mal leur plus profond mépris pour les soldats en première ligne et pour les générations futures.

On aurait presque pitié de Zelenski au vu sa solitude, entouré des prétendus grands de ce monde qui l'ignorent. Ces photos prisent pendant le sommet de Vilnius ont saisi son regard halluciné et nous comprenons qu'il est tout à fait conscient de sa place et de son rôle dans les plans machiavéliques des États-Unis contre la Russie, mais ce sentiment passager de pitié est vite balayé au regard de son attitude criminelle contre ceux-là même qu'il prétend être ses concitoyens « soumis au joug des Russes » puisque c'est en connaissance de cause qu'il a demandé la livraison des bombes à sous-munitions. (1 )

C'est également en toute connaissance de cause que Zelensky a trahi les accords de Minsk et les accords d'avril 2022 ( 2 ) précipitant ainsi les Ukrainiens dans une spirale mortifère. Il est venu à Vilnius en tant que mendiant il repartira de Vilnius en tant que mendiant, continuant ainsi le sacrifice inutile des Ukrainiens pour satisfaire les exigences de la vieille baderne dirigeant les États-Unis dans l'unique but d'affaiblir ou dépecer la Russie avant le grand conflit avec la Chine.

Néanmoins on ne peut s'empêcher de chercher à comprendre ce qui se passe dans son cerveau à la vue de son regard halluciné qui est celui d'un homme aux abois se sentant trahi et désespéré !

Il se doute que sa vie doit certainement tenir un fil, un accident de chasse est si vite arrivé ou tout du moins « un tir ami » accidentel, la question se pose de savoir combien de temps encore les Ukrainiens vont accepter d'être sacrifiés sur l'autel des intérêts américains, vont-ils enfin se débarrasser de celui qui les a trahis et vendus comme du bétail à l'abattoir.

Son regard halluciné semble contempler cette échéance, le terme du plus grand rôle de sa carrière.