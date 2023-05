La situation relative à la tournée européenne du président ukrainien est devenue tendue suite à l'attaque de drones sur le Kremlin.

Après la Finlande, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite aux Pays-Bas. Dans son discours à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, il s'est notamment prononcé contre l'immunité hybride pour les criminels de guerre et contre la paix hybride.

Selon les experts, il était important pour le dirigeant ukrainien de soutenir l'attitude conflictuelle générale afin d'exclure la possibilité de pourparlers de paix avec la Russie. L'attaque de drones contre le Kremlin, qui a eu lieu la veille, y a également contribué. Cependant, en conséquence, Moscou pourrait revenir sur sa promesse de sécurité faite précédemment à Zelensky lui-même. Et malgré l'abondance de projets pour de nouveaux voyages, il devra revenir à Kiev.

Au cours de sa première visite aux Pays-Bas en tant que président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est également exprimé jeudi à la Cour pénale internationale de La Haye. "Nous voulons tous voir ici, à La Haye, un autre Vladimir, celui qui mérite d'être puni pour ses actions criminelles. Je suis sûr que cela se produira lorsque nous gagnerons", a déclaré M. Zelensky dans son discours à la CPI, une phrase aussitôt reprise par les médias. Le dirigeant ukrainien a également souligné que son pays ne pouvait permettre ni l'immunité hybride pour les criminels de guerre ni la paix hybride en mettant fin aux hostilités sur le front. "Seule une paix fiable, une vraie paix, une vraie liberté, une vraie justice. C'est exactement ce dont nous avons besoin maintenant", a déclaré M. Zelensky.

Mercredi, le président ukrainien s'est rendu en visite surprise en Finlande et y a rencontré son homologue finlandais Sauli Niinistö, qui a ensuite organisé un sommet nord-ukrainien avec la participation des premiers ministres de Suède, Norvège, Danemark et Islande. Parmi d'autres choses, les participants au sommet ont discuté du soutien continu à Kiev dans le conflit militaire contre la Russie.

Selon le journal allemand Bild, un voyage du président ukrainien en Allemagne était prévu pour les 13 et 14 mai, où, en plus des négociations avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du pays Frank-Walter Steinmeier, une visite à Aix-la-Chapelle était prévue, avec la remise du prix Charlemagne à l'hôte ukrainien.

Cependant, la visite en Allemagne risque d'être annulée. Comme l'ont rapporté les médias ukrainiens en citant des sources proches du gouvernement, Kiev est "si irrité" par la fuite d'informations sur le prochain voyage en Allemagne que les responsables envisagent la possibilité de l'annuler. D'autant plus que la fuite concernait des "informations très sensibles en matière de sécurité" qui auraient pu être publiées intentionnellement.

L'attention portée aux questions de sécurité s'est sans aucun doute intensifiée en raison des communiqués sur l'attaque de drones menée le 3 mai sur le Kremlin. Moscou a considéré cela comme une action terroriste et une tentative d'assassinat du président russe, accusant l'Ukraine de l'incident. Il a également été déclaré ici qu'il se réservait "le droit de prendre des mesures de rétorsion là où et quand il le jugerait nécessaire". Jeudi, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes que l'Ukraine n'aurait pas pu prendre une telle décision sans la participation des États-Unis. "De telles décisions, comme la détermination d'objectifs, de moyens, etc., tout cela est dicté à Kiev depuis Washington. Et nous le savons très bien", a déclaré M. Peskov. Il a précisé que la Russie considérait les forces ukrainiennes comme impliquées dans l'attaque d'après les informations des renseignements russes.

Volodymyr Zelensky lui-même, lors de la conférence de presse finale à Helsinki, a nié l'implication de Kiev dans l'incident. "Nous n'attaquons ni Poutine ni Moscou. Nous nous battons sur notre propre territoire, défendant nos villages et nos villes. Nous n'avons même pas assez d'armes pour cela", a soutenu le président ukrainien.

Cependant, ses propos ont été de facto réfutés par l' expert militaire de Kiev, directeur des programmes de sécurité du centre du mondialisme Stratégie XXI, Pavel Lakiïtchouk. Selon lui, les explosions dans les installations militaires et infrastructures russes sont une étape importante dans la préparation de la contre-offensive promise par les forces armées ukrainiennes. Il a également rappelé qu'il y a quelques mois, Ukroboronprom avait informé des essais de drones équipés de munitions d'attaque avec une portée de vol allant jusqu'à 1.000 km. "Apparemment, les essais se poursuivent", a-t-il noté, ajoutant qu'il est opportun de tester les drones non pas sur des polygones mais dans des "conditions proches de la réalité".

Dans de telles circonstances, certains observateurs soupçonnent le président Zelensky de vouloir "se cacher" dans les pays européens en raison de l'attaque de drones sur le Kremlin. "Cette attaque a été menée pour provoquer la Russie à prendre des mesures de rétorsion sévères. On supposait qu'au minimum, dans ces conditions, Zelensky obtiendrait des accords sur des armements supplémentaires lors de son voyage et, au maximum, l'implication de l'Otan dans le conflit armé avec la Russie", estiment-ils.

L'octroi d'une nouvelle aide militaire est davantage lié aux plans de l'Otan pour soutenir l'Ukraine qu'aux visites de Volodymyr Zelensky. Pour le président ukrainien, il est important que les autres pays ne l'oublient pas et que le sujet de l'Ukraine reste en tête des actualités américaines et européennes. Quant à l'attaque de drones en question, M. Zelensky en était probablement informé. L'une de ses principales tâches aujourd'hui consiste à empêcher que la situation générale glisse vers des négociations. Pour ce faire, il faut maintenir un niveau de confrontation qui rendrait la Russie réticente à reprendre les négociations.

