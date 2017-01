L’île Tromelin ou la République divisible

C'est une petite île - un confetti diront certains - de l'Océan Indien, mais une petite île qui nous rappelle qu'avec les traîtres qui nous gouvernent, on peut s'attendre au pire sans être jamais déçus ! Située à 450 kilomètres de Madagascar et 560 kilomètres de l'île Maurice, dans le district des biens nommées Îles Éparses, l'île corallienne de Tromelin est rattachée aux TOM des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Autrement dit, ce bout de terre d'un kilomètre carré est un bout de France...mais peut-être plus pour longtemps .

Tromelin est revendiquée depuis 1976 par l'île Maurice. Ce n'est pas tant l'île qui intéresse les Mauriciens que ses fonds marins, qui représente une Zone Économique Exclusive (ZEE) de 285 000 km² très poissonneuse, et où l'on soupçonne la présence de gaz, de pétrole et de nodules polymétalliques en grande quantité. La France a commencé à plier sous les revendications de l'île Maurice avec la signature d'un traité dit de « cogestion » de Tromelin, le 1er juin 2010 . Ce traité – qui céderait de fait Tromelin à l'île Maurice – pourrait être ratifié le 18 janvier prochain.

La ratification de ce traité scandaleux ne manquerait pas de créer un précédent, donnant de l'eau au moulin aux autres revendications d’États sur nos îles en Océan Indien ou ailleurs – on pense notamment aux appétits du Mexique pour l'attol de Clipperton et de l'Australie et de l'Afrique du Sud pour nos Terres Australes...

A l'heure où nous prenons de plus en plus conscience de l'atout formidable que constitue nos DOM-TOM et notre espace maritime – le deuxième mondial avec 11 millions de km² – nous ne pouvons laisser la lâcheté et le court-termisme de politiciens focalisés sur le seul continent européen , entamer une puissance maritime pièce-maîtresse du rayonnement français.