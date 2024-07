Considérations consignatrices de votes

1. Le monothéisme a la vie dure parce que dans le Tanakh hébraïque, le Nouveau Testament chrétien et le Qur'an islamique on peut régulièrement lire leur Dieu invectiver, vitupérer et harasser de ses reniements les mécréants... c'est-à-dire que ce Dieu part du principe qu'on croyait en lui et qu'on doit ad vitam croire en lui pour ensuite seulement se permettre toutes les invectives, vitupérations et harassements : c'est en effet plus facile pour se sentir blasphémé et voir des apostats partout de manière paranoïde. En vérité je vous le dis : il eût d'abord fallu être bien croyant pour blasphémer et apostasier...

2. « L'arc républicain » c'est ça c'est un monothéisme de principe remplacé par le républicanisme : les vieux réflexes monothéistes ont la vie dure et le plus étonnant c'est qu'ils perdurent substantiellement grâce à la gauche supposée laïque/post-religieuse (qu'elle ne s'étonne pas d'être parfois préfixée d'islamo- dans le démarche en -isme à ce compte mais le plus paradoxal est qu'elle puisse l'être aussi par des juifs et autres judéophiles/chrétiens et autres christophiles alors qu'ils véhiculent le même type de réflexes !

3. L'autoritarisme supposé observable à l'extrême-droite est en fait une aliénation à ses propres réflexes inconscients où l'on relira (je l'ai déjà suggéré ailleurs) avec profit Gilles Deleuze philosophant comme quoi on peut être révolutionnaire et avoir un inconscient conservateur... conservateur et avoir un inconscient révolutionnaire (tout est schizo-analytiquement possible les amis « le dormeur doit se réveiller » !).

4. Tout avait d'ailleurs commencé par une punition et enchaîna avec des punitions pour finir dans des autosatisfactions punitives à souhait encore que tout le monde soit content que ce soit enfin les vacances à se dire que le beau temps avait attendu la victoire d'EFP (Ensemble Front Populaire). L'inconscient (schizo-analytique toujours) de tout cet « arc républicain » (aussi bandé que possible) est au sado-masochisme foucaldien à n'en point douter à travers sa « dialyse » des jeux de pouvoir (on ne pouvait que s'y attendre avec les volontaires ambiguïtés macroniennes en termes de sexualité parternariale comme générationnelle : la pansexualité est oh surprise totale « on a très envie de vous »).

5. (Il fallait bander l'arc autant que possible et ça c'est lacanien puisque la trique tape et jaillit.)

6. C'est quand même pas possible tous ces préjugés de gauche selon lesquels l'humanité est Une, préjugés partagés par tout le centre business transfrontière extensif des marchés privés multinationaux... Fallait-il que les premiers homo sapiens sapiens sortent d'Afrique pour se diversifier ès physionomies et cultures relativement territorialisées si c'était à la fin pour refusionner mélangées dans une déculturation/acculturation/technoculturation mondialiste au profit du turbocapitalisme occidentaliseur récupéré par tous les pontes de la Terre ? Cette fois-ci je suis barrésio-marxiste dans la démarche je vous assure que c'est possible la preuve vient d'être faite. Faut voir aussi ce préjugé selon lequel « parce que l'humanité a évolué dans l'Histoire on doit évoluer aujourd'hui » parce que c'est la mentalité traditionnelle qui domina partout et que la gauche encense souvent de manière exotique bourgeoise à condition qu'il ne s'agisse pas de traditions européennes « évidemment ».

7. On a beau s'ébaubir de ce que la gauche soit arrivée en tête et le centre en second il n'en reste pas moins qu'à observer les duels au cas par cas c'est souvent à quelques pourcents près que cela s'est joué ne cachons pas la partie immergée de l'iceberg entrant. C'est-à-dire que pour faire bonne figure c'est affligeant comme læ gauche·centre supposé·es libéraux·ales culturell·économiquement (selon) adorent effectivement diriger (quoi qu'à rejouer électivement leurs places) et prennent cette dirigeance pour l'autosatisfaction d'avoir éloigné « le diable » alors donc que leur partie émergée n'est singulièrement plus (+) bandée que la partie immergée qu'à raison qu'iels se sont maqué·es après s'être détesté·es à mort. On les croyait pour le divorce dans leurs genres et pourtant iels se marient « traditionnellement au nom de la raison afin d'alliance matrimoniale »... mais attention au retournement de l'iceberg il ne saurait flotter aussi longtemps dans ce sens.

8. Tant de concitoyens découvrent après avoir voté une première fois pour la Droite grand D (comme Diabolisée) le choc d'être bafoué mais vraiment par « l'arc républicain » que cela ne fera qu'entériner leur conviction et ainsi de suite. La Droite est appelée à gouverner dans son genre à Elle car elle est contre leur Dieu une Déesse... où là encore la gauche petit (point) g prétend défendre les femmes sans le faire inconsciemment. (Contre l'arc lacanien le trou jungien si vous pouvez bien me suivre.)

9. Tout ceci conforte le fait que « la France ne se veut qu'une idée » et ce sont les idéateurs qui règnent encore temporairement... les spéculateurs ont intérêt à ce que les idéateurs spéculent aussi évidemment et faire voter les jeunes dès 16 ans (dès 18 ans déjà soyons honnêtes) c'est faciliter l'idéation car la jeunesse manque d'expérience quoi qu'elle ait accès à la réflexion conceptuelle dès 15 ans. Hitler avec ses « jeunesses » avait très bien compris l'intérêt de viser la jeunesse exactement comme la gauche avec la sexualisation transgenrée des contenus éducatifs. La Droite de même en luttant contre ou bien plus encore l'Institut Iliade « de Nouvelle Droite ».

10. Puisse « une Nouvelle Gauche » advenir aussi qui saura se tresser à « la Nouvelle Droite » sans passer par le centre et nous sortir de toutes ces triques et ces trucs « républicains ».

Lire aussi :

- Considérations militantes (Manifeste pour la Nouvelle Gauche) ;

- Considérations gauchistes, et droitardes aussi (gauche-droite 3) ;

- Considérations rigoristes, ou « néo-morales » ;

- Considérations sexuelles 2 – sur le « Philosophie » Magazine de ce mois ;

- Considérations gauche-droite 2, ou plutôt woke-braque... ;

- Considérations inclusives (« Décluez-vous ! ») ;

- Considérations féminines ;

- Considérations économiques ;

- Considérations hiérarchiques et bonne année ;

- Considérations musulmanes ;

- Considérations informatives ;

- Considérations narcissiques, ou "animeuses" ;

- Considérations gauche-droite 1 ;

- Considérations françaises - pour l’étranger européen, oxydantal* et autre ;

- Considérations émeutières ;

- Considérations sexuelles 1 ;

- Condisérations entrepreneuriales et administratives ;

- Considérations territoriales ;

- Considérations bourgeoises ;

- Considérations décoloniales.