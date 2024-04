Considérations inclusives (« Décluez-vous ! »)

1. Je me souviens d'une époque où il était mal vu de se taper l'incruste et de chercher l'amitié. Dans les faits elle n'est pas si révolue, c'est juste que médiatiquement « il faut » que tout un chacun s'avère inclusif plutôt qu'excluant tout en passant quand même pour exclusif. L'hypocrisie est totale, car si tu es exclusif ton exclusivité t'appartient et essentiellement exclut autrui d'elle-même.

2. Il y a quelque chose de « l'amour de Dieu » ou de « l'amour chrétien » dans cette inclusivité, que les musulmans ou toute autre forme de religieux ne s'y trompent pas. En effet, comme Aya Nakamura dans Doggy l'idéologie inclusive énonce infantilement « je n'ai pas d'ennemi ce sont les autres qui m'aiment pas » et sur cette base, le sensationnel-émotionnel d'en déduire une sympathie victimaire pour quelqu'un qui n'en a manifestement ni besoin ni le droit. Pourtant l'inclusivité en son exclusivité (c'est manifeste avec Aya Nakamura puisqu'elle a des temps d'antenne exclusifs tout en se faisant passer pour l'amie de tout le monde dans Doggy) est belle et bien excluante puisqu'elle dédaigne – exprès ou non peu importe (je préférerais que ce soit exprès parce que sinon cela démontre son degré zéro) – le débat et tous ceux qui l'invitent à raisonner.

3. On inclut pour étouffer. Prétendre hypocritement inclure a le même effet.

4. Je déconseille de faire de la notion d'inclusivité une base pour la réflexion car elle est piégeuse d'emblée, et le communiquant qui l'a dégottée est un génie rhétorique méritant le Nobel de l'Agnotologie (la science des conditions de production de l'ignorance : vous ne rêvez pas elle existe). Il faut traiter la notion d'inclusivité comme les inclusifs qui s'en réclament dédaignent le débat et tous ceux qui invitent à raisonner. « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur est promis. »

5. Pourquoi faut-il dédaigner le débat et l'invitation au raisonnement sur la base de la notion d'inclusivité ? Eh bien tout simplement parce que l'inclusivité est binaire – or comme on sait, notre époque déteste la binarité... ? ... Blague à part le contraire de l'inclusion est l'exclusion et il n'y a pas d'entre-deux. Pourtant nous ne sommes factuellement pas inclus dans tous les groupes loin de là, et l'idéologie inclusive n'est belle et bien qu'une idéologie par laquelle les dupes se croient « inclus ». Regardez-moi tous ces loulous et toutes ces louloutes qui sont mis en scène médiatiquement pour « inclus » : ils viennent de tous les horizons socioculturels et pourtant ils finissent dans le même pot pourri métaculturel (au-delà des cultures) car déculturés d'uniformisation inclusive. Si ces loulous et ces louloutes y pensaient juste un peu, ils se déssilleraient très vite quant à la farce inclusive dont ils sont les dindons.

6. Il est à peine croyable que des êtres humains en dehors des mises en scène médiatiques, puissent s'imaginer inclus dans un système socioéconomique fonctionnant à l'exclusivité, et les excluant sans cesse de certains accès tout en bêtifiant être totalement open (space, society, etc.) à marteler que "la valeur travail paie".

7. Tout a commencé peut-être ce jour ou Peter Parker le héros de Spiderman, n'a plus été mis en scène pour un petit journaleux mais bel et bien pour un aspirant à un stage d'entreprise chez Stark Industries dans le vaste multivers des héros Marvel. DC Comics avait au moins eu la décence de suggérer que la multinationale de Batman pouvait être véreuse ; chez Marvel Tony Stark finit simplement par surmonter son égocentrisme tout en ayant « heureusement » bien pu profiter de Stark Industries, lui et tous les Avengers... et Peter Parker de devoir lui succéder dans une nouvelle génération de héros qui n'a pas bien pris auprès du public : il y a quand même encore un peu de sagesse populaire devant la farce inclusive dont on veut en faire le dindon... Les moyens de la mise en scène de l'idéologie inclusive sont faramineux, tout à fait dignes de Mystério le super-vilain de Spiderman car des « Mystério » sont eux-mêmes aux commandes de l'idéologie inclusive.

8. Faut-il que je me ramène avec mes grands sabots en évoquant Guy Debord et son Société du spectacle ? Ou encore Jean Baudrillard et son De la Séduction ?... Quand Emmanuel Macron en campagne accepte de voir sa tête sous-titrée par les communiquants « On a très envie de vous » moi j'ai très envie de fuir aussi charmant soit-il, toute cette poudre de perlimpinpin et autres pipis de chat... et pourtant je suis « gay friendly » comme on dit ! C'est-à-dire plus sobrement que je me moque de ce qu'Oscar Wilde peut bien faire de sa teub dans son intimité, et même qu'il me drague une seconde avant de réaliser que sa drague ne m'échauffe pas.

9. Si être conservateur c'est être un animal à sang froid alors je suis conservateur, et en toute honnêteté je préfère conserver les bonnes vieilles distinctions qui ne cherchent pas à m'inclure salacement par tous les moyens à disposition, avec le boule de Nakamura ou la bouille de Macron. Le « frérisme » ne m'atteint pas désolé vous savez, ce frérisme qui n'a rien de musulman mais qui procède finalement de la même nature à vous appeler frère pour rien, je sais que même des artistes noirs de stand up américain ne le partagent pas tels que Dave Chappelle : à voir sur Netflix il me semble (car non toute la plateforme n'est pas rognée par le wokisme)... Je ne dis pas ça pour dire « eh regardez moi aussi j'ai un pote de couleur ! » ce serait ridicule : la majorité des Noirs Américains n'y peuvent pas grand-chose s'ils se sont retrouvés sur ce continent.

10. Et pourtant c'est comme toujours : « chacun chez soi et les vaches seront bien gardées » ! Tout ça ce n'est pas de l'exclusion mais c'est de la répartition, et la répartition n'est pas une notion qui se laisse déduire de la piégeuse notion d'inclusion qui fonctionne aussitôt par détresse contraire de l'exclusion. J'ai eu beau chercher dans le champ lexical de la -clusion, je ne suis tombé que sur les mots de réclusion et de conclusion... ceci étant l'inclusion devient belle et bien une réclusion à perpétuité pour tout le monde c'est la seule conclusion qui s'impose, et il faudrait inventer la notion de déclusion pour s'en sortir (c'est justement son sens). Le fait est que la condition humaine est largement décluse à la base. C'est-à-dire qu'elle est de sortie à commencer du ventre de la mère, et sommes toutes l'inclusion est un terrible et affreux retour au sein, au giron, au bercail interdisant toute émancipation. Pire encore sous l'angle psychanalytique l'inclusion est incestuelle : balance tes hashtags !

11. Voici que Spiderman étend sa toile sur le monde, en anglais son web, et que l'actualité de Friedrich Nietzsche est brûlante lorsqu'il parle des tarentules dans son Zarathoustra, 2-7 : « Il y a de la vengeance dans ton âme [ô tarentule] : partout où tu mords il se forme une croûte noire ; c’est le poison de ta vengeance qui fait tourner l’âme ! / C’est ainsi que je vous parle en parabole, vous qui faites tourner l’âme, prédicateurs de l’égalité ! vous êtes pour moi des tarentules avides de vengeances secrètes ! »

12. Le pire dans tout cela c'est qu'on ne sait pas à quel « saint » demander la teneur de l'idéologie inclusive et que de toutes façons nous observons très bien qu'elle est sans teneur, exactement comme les toiles d'araignées sont faites pour capter – principalement faites de béances pour duper. L'idéologie inclusive bée gravement et c'est en lui faisant la bouche idoine qu'elle capte le monde.

13. Rien à voir avec le vide créateur taoïste car ce vide au contraire permet de se dépêtrer de la toile. Le vide taoïste est parfaitement déclusif.

14. Bref, décluez-vous !

Lire aussi :

- Considérations féminines ;

- Considérations économiques ;

- Considérations hiérarchiques et bonne année ;

- Considérations musulmanes ;

- Considérations informatives ;

- Considérations narcissiques, ou "animeuses" ;

- Considérations gauche-droite ;

- Considérations françaises - pour l’étranger européen, oxydantal* et autre ;

- Considérations émeutières ;

- Considérations sexuelles ;

- Condisérations entrepreneuriales et administratives ;

- Considérations territoriales ;

- Considérations bourgeoises ;

- Considérations décoloniales.