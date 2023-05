Henry Kissinger, 100 ans et ses deux dernières préoccupations...

Ça me rappelle cette vieille blague :





"Spiro Agnew, Henry Kissinger, an old priest, and a hippie were on an airplane. Suddenly, the pilot radioed that the plane was going down, and for all of them to put on a emergency rig (a.k.a. « parachute » for the whuffos in the audience) and jump. Alas, there were only four rigs.

The five of them discussed what they should do ...

Richard Nixon said : "I am the President of the United States. The nation and the world needs me. I must take a parachute and jump." And out of the plane he jumped, and he floated safely to earth.

Spiro Agnew said : "I am the Vice-President of the United States. If anything were to happen to President Nixon, I would have to take over his tremendous job. I must take a parachute and jump." And Agnew floated safely to earth, too.

Henry Kissinger said in his thick German accent : "I am the smartest man in the world. The world cannot live without me." And he grabbed a rig and jumped.

The old priest and the hippie were left. The priest said to the young man, "Son, God has been good to me all these years, and I am old. Please, take the last parachute rig and live well."

To which the hippie replied, "Don’t worry, Father. The smartest man in the world just took my backpack."

traduction libre :





Spiro Agnew, Henry Kissinger, un vieux prêtre et un hippie sont dans un avion. Soudain, le pilote annonce que l’avion n’est plus sous contrôle et dit aux passagers d’enfiler les parachutes disponibles dans la cabine et de sauter. Seulement il n’y a que quatre parachutes.

Nixon déclare : "Je suis le président des États-Unis. La nation et le monde ont besoin de moi. Je dois prendre un parachute et sauter." Et il saute de l’avion et atterrit sans bobos.

Spiro Agnew déclare : "Je suis le vice-président des États-Unis. Si quelque chose devait arriver au président Nixon, c’est à moi de le relayer. Je dois prendre un parachute et sauter." Et il rejoint Nixon sur le plancher des vaches.

Kissinger déclare avec son accent allemand à couper au couteau : "Je suis l’homme le plus intelligent du monde. Le monde ne peut pas vivre sans moi." Et il attrape un parachute, et il saute.

Le vieux curé dit au hippie : « mon fils, Dieu a été bon pour moi et je suis vieux. S’il te plaît, prends le dernier parachute et profite de la vie".

Et le hippie répond : "Ne vous inquiétez pas, mon père, l’homme le plus intelligent du monde a enfilé mon sac à dos."