Législatives 2022 (4) : sous la NUPES de Mélenchon.

La plupart des propositions dénoncées sont intéressantes, pour ne pas dire indispensable .C’est d’ailleurs ce que je trouve intéressant chez LFI,les problèmes qu’ils disent vouloir résoudre sont les bons, leurs mesures sont souhaitables .

Le problème étant qu’ils ne disent jamais comment ils comptent s’y prendre, et qu’est ce qui posera problème .Car il y aura des problèmes, au point que la plupart des mesures sont inapplicables en l’état .Ils ne dénoncent pas vraiment ce qui leur mettra des batons dans les roues, a savoir (principalement) la guerre économique généralisée et la mafia du capital, mafia qui est maintenant mondiale, mais qui est dans une période de guerre fratricide dont on pourrait peut être profiter .Aussi l’individualisme forcené qui s’est mis en place ces dernières décennies .