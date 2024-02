Mais quelle mouche a donc piqué François Bayrou ?!

François Bayrou.

Pour quoi faire ? Qui aura droit à quelle exposition médiatique ? Pour nous vendre quelles nouvelles illusions ? Qui dureront combien de temps ? Temps compté en heures, jours ou semaines ? Mois ?

Un autre spécialiste des grandes phrases attrape-tout. Censées rassurer ceux dont on pense qu’avec des promesses bien calibrées issues des boîtes à idées des instituts d’opinion et correctement mises en scène par les magiciens de l’information, seraient de nature à lui assurer le minimum électoral requis sur fond d’abstention massive comme il se doit. Requis pour se faire admettre comme président, ministre, chambellan si cela existait...Afin d’être en posture de nous en imposer à nous, ses concitoyens, qui ayant eu l’imprudence en voyant tout ce vide vertigineux, de prendre au sérieux cette énième comédie. Imposer des mesures dont nous ne voulons pas, indispensables et énièmes leçons chargées de nous assouplir le cuir un peu plus au nom de la république. Des mesures qui auront l’élégance de ne pas déranger ceux qui ont bien des soucis à arbitrer leurs placements entre telles ou telles niches fiscales