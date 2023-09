Sénatoriales 2023 (3) : les résultats.

→ Soyons un peu lucide.

Défense et illustration d’une démocratie Potemkine, une démocratie d’opérette qui, ne nous y trompons pas, pèse lourdement sur nos vies.

Nos institutions sont un étouffoir démocratique. Vu la situation du pays, le sujet de nos institutions et de la démocratie devrait être en permanence au cœur de l’attention politique et médiatique. En réalité des moyens humains et financiers considérables sont mobilisés en permanence pour que ce ne soit pas le cas.

Nous subissons et sommes empêtrés dans des institutions dépassées et ici qui plus est des élections à l’origine, alimentant le corps électoral concerné (95% d’élus municipaux) qui furent une mascarade, un déni de démocratie. Et bien sûr nous sommes tous invités à entretenir la conversation pour tourner en rond et que rien ne change.

Pour mémoire, ces gens, les sénateurs, dans leur grande sagesse, contrairement à l’Assemblée, ont voté la loi sur la retraite. Que de toute façon, tôt ou tard, nous abolirons.

Elections municipales 2020 : 30 000 maires élus au 1er tour le 15 mars 2020 en l’absence de 55% des électeurs contre 7600 en 2014 appuyés sur 64% de leurs concitoyens. 60% d’abstentions au second tour et des élus qui représentent entre 10 et 20 % du corps électoral.

Elections sénatoriales 2020 : renouvellement de la moitié des mandats de la chambre haute (vote obligatoire) pour un mandat valable jusqu’en 2026 par les nouveaux élus municipaux composant la plus grande part de ce corps électoral.