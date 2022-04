Comparateur de programme Mélenchon/ Le Pen - Blocage des prix, retraite à 60 ans, augmentation du SMIC

@Albert123

Réaction typique de la minorité des plus riches et de ceux qui leur sont soumis qui, à bout d’arguments, comment défendre cartes sur table que 10% possèdent 50% du patrimoine et 1% en possèdent 10% et qui veut faire peur en pensant que leurs concitoyens plus modestes sont idiots et qu’on peut leur faire avaler n’importe quoi.

Ces 10% avec leurs vénérés 1% de champions si admirés et admirables ont commencé en réalité à faire les poches des classes moyennes pour prévenir le scandale des plus pauvres et les calmer avant l’émeute, étant entendu qu’elles doivent continuer de s’enrichir. C’est là les véritables enjeux pour elles de ces élections .Et elles ont bien l’intention de continuer.

Reprendre le pilotage politique de l’économie ce n’est pas s’attaquer à la propriété privée mais à l’excessive concentration des richesses qui pénalise l’emploi, l’aménagement du territoire, toutes les politiques publiques dont nous avons urgemment besoin.