Face à la 5e et à la 6e vague, la vaccination matin midi et soir.

C’est toujours intéressant de voir un politique désigner en bouc émissaire (car maintenant ceux non « vaccinés » mettent en danger la vie du pays, sans dec...) une partie de la population tout en balayant d’un revers de main le système immunitaire qui n’existe plus, vu que seul le « schéma vaccinal » (la participation à une expérimentation médicale imposée dans la violence) sera valide. Et pas question de choisir un vaccin traditionnel ou d’attendre un vaccin contre le variant 2022 le plus prévalent, ce sera une protection partielle contre la souche de 2019 et puis c’est tout, quitte à piquer tous les mois.

Non seulement c’est le basculement assumé vers une forme de tyrannie mais cela ressemble de plus en plus à un asile, vu que ce que nous savons sur « Omicron » semble indiquer qu’il pourrait être le vaccin gratuit à risque minimal pour l’essentiel de la population. Mais rien de rien. Ceux qui auront vaincu Omicron avec leur système immunitaire devront se piquer contre le variant 2919 pour écouler les stocks. Un monde formidable.