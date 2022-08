Paroles d’Immigré : « on va vous coloniser et vous êtes d’accord » !

@moderatus ( & tous)

Salut à vous tous,



Je comprend pas, enfin pour etre précis je ne saisis meme plus pourquoi ce sujet est encore évoqué ?

Oui c’est fait, ne vais pas me faire des amis en vous disant cela,

mais plutot pour vous faire prendre conscience que c’est bien trop trop tard,

désolé d’etre souvent en avance

C’etais BIEN avant qu’il fallais vous reveiller, vous avez perdu ce combat,

celui de votre dignité et votre indépendance, et en plus à tous les niveaux

La bele ne se reveillera plus, sauf peut etre dans vos souvenirs ?.



Votre seule chance pour les moins obtuus et de faire comme certains,

de prendre la seule et unique décision qui s’impose.

De tout maniere soyez réalistes, vous voulez faire quoi ?

Une nuit de crystal ?

L’Africaine d’ A Vox à raison, l’islamiste sur la photo aussi,

comme tous les jeunes qui disent

« maintenant c’est chez nous »

ils ont raison maintenant c’est chez eux ! c’est avant qu’il fallais racompagner ceux qui ne voulaient pas ou qui méprisaient votre culture et moeurs.



Puis bcp de Francais cette fois (car c’est trop facile de taper sur les autres venus d’aileur avec le consentement généralisé ) sonts d’accord pour estimer que

« apres eux le déluge »

il faut savoir l’accepter, regarder quelle est la tranche sociologique qui à voté macron contre lepen donc pour cette immigration de replacement , cad un génocide d’une population j’ai toujours nommé un chat un chat

(Note M Onfrey et tant d’autres les reconnaissent désormais aussi)

Savoir quelle est la tranche qui à dit non à la politique de macron et ses régions, la tout est dis.



Pour votre serviteur les Francais ne pouvaient ignorer cette fois au vu de l’etat du pays ou ce second vote va mener ce pays,

cad dans les 5 années futures.



Darmanin se moque de vous, il n’a nullement l’inbtention d’expulser qui que ce soit, mais bien l’inverse poussé par le logiciel macroniste totalement immuable dqui est de toute maniere chapeaté pa l’UE et l’ensemble de ses organismes supranationaux, ou seuls quelques pays comme le Danemark, La Hongrie, la Pologne et quelques autres ont le copurage d’affronter frontalement cette politique suicidaire.



Au passage qu’attendre d’un Darmanin incapable de boucler un dossier correctement, la preuve il est retoqué part le T A.



Tout est fais et largement ficelé pour que la démocratie ne puisse PLUS avoir lieu, vous le voyez bien sauf à etre totalement aveugle

Sinon vos choix seraient respectées, un referendum sur la question aurai eu lieu.



Le constat est sans appel , plus bruyants ont gagné, vous avez été terrorisés et muselés pendant des années, c’est dans ces années précédentes qu’il fallais etre courageux et savoir quelle quantité, de quel pays, de quelles religions à acceuillr



Les evidences sont parfois si gigantesques que on arrive à vous faire « gober » que lorsqu’il pleut on vous explique dans les plus hautes spheres étatique à travers la quazi totalité des meRdias aux ordres que le ciel est d’un bleu éclatant, le state de France en etais brillant exemple...

Je n’exagere rien que du factuel !



Tout le monde voyais les images, enfin celui qui désirais s’informer vraiment et de l’autre on vous expliquais que c’etais 40.000 supporters Anglais sans billet...

Le monde entier qui etais informé etais outré et désolé ce qu’est devenu ce pays, enfin plutot shit-hole comlme dirai D trump ou le Gvt Russe, Chinois Japonais et en passe, qui a des amis expat de ces pays, que disent vos amis de la bas à travers leurs locaux de notre pays pour ceux qui savent ?



Mieux encore, lorsque les images sont vraiment à charge, comme les vidéos de l’intériueur du stade de France, eh bien simple et efficace...

on les éfface purement et simplement, plus de preuves, comme celle des transport en commun... et voila il ne s’est rien passé , comme en Chine !



Pour s’informer c’est comme dans les pires pays style Corée du nord, Maduro, la Macronie oui oui ...

Il faut écouter les médias étrangers pour avoir la vérité sur les faits

Pourquoi je vous parle de cela, parce que cela va avec c’est dans le paquet cadeau et c’est surtout ce qui à permis d’en arriver la sans une revolution sanglante ou d’actes de revolte d’une partie de la population

Que vous dire d’autre ? que les gens de la Macronie et l’extreme gauche à plus que largement gagné cette bataille, intellectuelle autrefois et ce jour via le mensonge ou la répression aveugle, ce qui ravira les p1000 nonos et tant d’autres, et il faut savoir reconnaitre et saluer les vainqueurs, ne peut qu’admettre leur 1ere bataille plus que largement actée.



Les moins idiots savent désormais ce qu’il leur reste à faire...



Cad laisser ce petit monde entre eux jusqu’au moment ou ca partira inévitabnlement comme d’autres pays bien avant nous dans la seule issue possible cad totalement en vrac



Un peu comme la gestion de l’eau ou pareil c’etais « anticiper » l’unique mot qui servais de boussole, hélas ce mot, comme celui de gestion du futur,

regarder plus loin que ou son pied (l’immédiateté) est un mot hors de porté des gouvernants que le peuple à choisi (ou s’est fait imposer via une formidable propagande c’est kif kif),

Donc comme la gestion de l’eau c’est à ceux qui aurons étés aveuglés de demander pour ne pas changer de se demerder avec le Frankeinstein qu’ils ont eux meme forgé de leurs propres mains....



Inutile de dire qu’il est hors de question que je participe, c’est un niet absolu



N’ai rien à ajouter d’autre et ce fut long