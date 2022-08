Les volcans... une part de merveilleux...

Résumé

« Le but réel du voyage merveilleux est l’exploration la plus totale de la réalité universelle. Étant admis que le merveilleux est à la fois extérieur à l’homme et contenu en lui, exigeant une conquête de la nature et un repliement constant de soi-même ; étant comprise cette dialectique du rêve et de l’action, de la vie intérieure et de l’action sociale continûment révolutionnaire, l’histoire de l’humanité n’apparaît plus comme une suite d’événements accidentels mais comme un long voyage orienté vers la conquête d’un royaume merveilleux, d’une terre que l’homme se promet à lui-même. »

Relire jules VERNES... Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas...