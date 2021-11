Les psys ne sont-ils pas les victimes de leur propre science humaine ?

Un jour, dans un email, un copain m'a conseillé d'aller consulter un psy avec une idée dans la tête. Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai souri en le lisant. Plus tard, par le même intermédiaire d'écriture, en flip-flop, j'ai eu des contacts parfois assez virulents entre un autre copain qui trouvait son salut dans la sociologie et l'étude de groupe et moi, par la psychologie en particulier. Dernièrement, j'écrivais "Tout dire mais ne rien conclure". Billet dans lequel je visais "Mélusine ou la Robe de Saphir" qui commentait beaucoup mais qui ne dévoilait rien de son passé. Surprise, elle est une psychologue retraitée. Jusqu'ici, nous avons eu de longs échanges (près de 400 flip-flops en un mois). Une consultation gratuite d'une psy, je ne pouvais la refuser.

Notre époque liée à la rupture sociale qu'a créé le coronavirus, connaît une recrudescence de patients chez les psys. La peur du lendemain, l'instabilité caractérielle, l'effet des réseaux sociaux ont accentué le spleen, le fait d'être mal dans sa peau pour beaucoup de personnes.

Alors que mon métier d'informatisation des processus était bien loin des problèmes humains, j'avais reçu des cours de management dans des jeux de rôle avec le but essentiel de motiver son équipe jusqu'à l'happycratie.

Mon intérêt pour la psychologie a réellement commencé, il y a exactement 20 ans. Le suicide d'une dame de mon équipe, alors que personne n'avait décelé la détresse qui s'y cachait, bien que j'avais tout de même compris sa faiblesse dans ses confidences.

En 2020, j'ai écrit "Le magasin des Suicides" pour en parler à demi-mots mais avec d'autres références de suicides.

Un psychologue est une personne diplômée dans la discipline qui regroupe de nombreux courants théoriques et pratiques autour de l'analyse des faits psychiques plutôt individuels et de leur traitement évolutif et réorganisateur, par des méthodes et démarches diverses, dit Wiki.

Je lui ai fait lire un dernier billet dans lequel je parlais de mon autobiographie dont je ne donnais rien d'autre qu'un lien. Les réponses arrivent quasiment en automatique avec des références psychiques, historiques voire ésotériques dont elle a les secrets intimes. Je comprenais très vite que les réponses fusaient à la vitesse de la lumière sans aucune vérification, ni relecture.

Moi : Tu sais, tout cela finit par s'oublier. Cela ne ressort pas de la Boîte de Pandore que bien après pour faire comprendre ce qu'on écrit.

Elle :: à suivre sans modération vu que nous passons un CAP. Mieux vaut être armé. Tao Te King est ma voie.

Construire une sélection des échanges avec Mélusine, aux sujets assez disparate, est simple ou complexe dès qu'on entre dans le détail cela devient explicite qu'elle ne sera pas complète ni achevée.

Depuis, dans mon journal, elle signe ses commentaires à la suite de quelques billets, par "Mélusine 888".

Je parle de cet échange à une lectrice qui me répond : "Tous les Psy ont un grain ! Elle semble cultivée mais elle aime étaler. Donc la couche n’est pas forcément épaisse. Fais attention aussi à son coté manipulatrice car elle connaît les détours pour ne pas se laisser découvrir. Je me demande juste quand ça va éclater entre vous car vous avez deux personnalités bagarreuses. Une psychanalyse ??? Tu vas voir plus clair en toi et peut-être fissurer la forteresse. Je serai curieuse de voir si ça va changer quelque chose en toi. De toute façon, ça ne peut que susciter certaines réflexions, ce qui est toujours enrichissant".

Me voilà prévenu. Moi qui n'ai jamais approché un psy de près ou de loin.

Je me présente à Mélusine et je raconte ma présence sur Agoravox.fr qui date de sa naissance en 2005, dont j'ai suivi l'évolution depuis lors. Mon blog "Réflexions du Miroir"(devenu "journal" depuis récemment) précédait et j'avais été invité à publier sur leur antenne Agoravox.

Elle : Psychologue retraitée de 66 ans, présente sur Agoravox depuis 2017 et donc, bien sûr de nombreuses données m'échappent. Formation de psychologue avec complément en psychanalyse à l'ULB. Freudo-jungienne dans l'esprit d'ANNICK de Souzennelle. J'adore l'étymologie et revisiter la mythologie... tentée par la voie alchimique jungienne du fait de mes synchronicités.

Je dois avouer que cela ne me disait pas grand chose de concret, mais cela m'intéresse même sans m'étendre sur divan. A chacune des ses réflexions surgit des références à son vécu, à ses "relations mondaines" du présent et du passé dans lesquelles je suis dépassé. Le saphir est l'anagramme de son nom. Elle me raconte ses démêlés avec Le Nabum que je connais aussi pour l'avoir lu et commenté.

Elle : Mélusine était accompagnée de GUY et JEAN de LUSIGNAN en CROISADE. C'est pour cela que je fus bloquée par le "scientifique-spiritualiste.

Moi : L'historique des antécédents familiaux on les retrouve dans les bases de données chez les Mormons à Salt Lake City. Je suis passé à proximité dans l'Utah. Tu as lu mon autobiographie. Je me suis demandé si je n'étais pas un peu autiste.

Elle : Tu es trop fantaisiste pour être autiste. Tu as visité ta terre intérieure (au V.I.T.R.O.L ) Maintenant tu prends un révolver et sur ce passé tu tires un coup net pour le transformer en futur. C'est souvent sur les charniers que naissent les plus belles roses. Ma mère s'identifiait à Brigitte Bardot. A la fin de sa vie, elle n'aimait plus personne. Même pas elle-même.

Moi : Qu'est ce que la normalité ? Je n'en sais rien. J'ai seulement écrit "Le bonheur d'être différent" à la suite du livre de Josef Schovanex qui lui l'est. Nous sommes "Les cantiques du quantique" L'homme a été créé "à la va vite" à l'échelle de la vie sur la planète Terre qu'il se ferait entubé par un ordinateur qui va plus vite que lui et qui a beaucoup plus d'informations à sa disposition dans sa mémoire gigantesque.

Elle : J'ai lu tout Queneau et la langue des oiseaux m'est familière puisque mon père était archer et oiseleur. Comment dire les maux avec les mots ? L'émoticône est parfois une facilité en direct mais l'art de l'écrivain est de toucher en plein cœur. C'est au lecteur (HANNIBAL LECTER) de forger un bouclier. C'est comme en bateau. Tant que la mat ou la colonne vertébrale reste debout, la voilure ou le drapeau peut changer pour jouer au LION vert sans être camé. J'ai écrit 22 chapitres qui correspondent au 22 arcanes de la Torah (Tarot) au sujet du batelier du Ruppel. Ce mot qui signifie "ver à soie". Mon roman peut se terminer. Je vois enfin clair sur ce que j'ai écrit en écriture automatique sous ton ARCHE... Alain Bashung était alchimiste. L'abeille qu'il portait se réfère à Clovis et aux mérovingiens. L'ennemi, c'est notre OMBRE, dans l'inconscient collectif de JUNG, mais elle est fomentée par une foule de paramètres innés ou acquis. C'est cela qui crée nos différences.

Moi : Chercher à justifier les actes des patients d'un psy n'est une solution que dans le cas de désespoir au risque d'être confronté aux aspects théoriques appris dans des écoles qui se réfèrent à des inventeurs de la psychologie mais qui n'évoluent pas assez vite avec l'air du temps et aux événements.

Elle : La pensée en arborescence et linéaire...Cela mériterait un article... Je vais être très franche. Le retour d'OEDIPE (le père)... Les sans-père vont tomber comme des mouches... PAN, c'est HERMES, le père de nos origine... Mais l'autisme s'adapte parfaitement à une société robotisée. Sauf, que cela craque de partout... La psychanalyse a beaucoup évolué... Freud a structuré et ouvert la voie... Mélanie Klein dont on parle peu, et Winnicott ont fait considérablement avancer la pensée. Lacan était "cingle en cassant la structure de Freud. Mais il a enrichi la psychanalyse avec la langue des oiseaux. Deleuze et Guattari sont des psychotiques dont l'un s'est suicidé... Et Michel Foucault, n'en parlons même pas...

Moi : Mes idées philosophiques ou autres ne se construisent pas devant un un écran d'ordinateur. Combien de temps passes-tu sans aller te promener à l'extérieur ?

Elle : Agoravox s'est positionné anti-vax. Joël de Rosnay connait bien Annick de Souzenelle. J'ai un excellent livre qui en témoigne. Je ne sors pas beaucoup. Je suis allergique aux vaccins. Le monde tel qu'il est ne m'intéresse pas....Chacun son truc... J'ai toujours eut un fond sérieux, sage et parfois très humoristique, mais à la DESPROGES

Moi : Cartésien, progressiste et libertaire, j'ai écrit qu'il y avait trois éléments qui dirigent le monde. Les deux premiers sont communs aux autres êtres vivants : le pouvoir et le sexe. Le troisième est l'argent qui lui permet les échanges avec ses moyens de communications plus évolués (enfin, cela dépend d'autres paramètres) à l'homme de se distinguer. Les formules mathématiques sont parfois bien plus simples à comprendre que les fluctuations de pensée de l'homme. L'autodérision est alors, pour moi, la condition première avant d'espérer pouvoir discuter quand il y a une polémique. Si on peut avoir une solution dans les chiffres et les sciences exactes, il faut rester suspicieux face à ce que les humains en font en faisant des erreurs de calcul des risques pour rester maître de ses analyses de situation. Je n'ai pas toujours saisi les liens avec les noms cités, mais cela n'a qu'une importance relative. Je dois avouer que j'ai toujours eu un problème avec les sciences humaines qui recherchent des gagnants et des perdants, des forts et des faibles qu'il faut soutenir ou ponctionner. Une espèce de perte de confiance s'en est suivie que je supporte grâce à la philosophie, à l'éclectisme et à l'humour.

Hier, j'ai regardé un film intéressant à plus d'un titre. "Alice et le maire".

Après 30 ans dans la vie politique, le maire de Lyon est un homme fatigué et en manque d'inspiration. Son équipe lui adjoint alors une jeune philosophe, pour le stimuler intellectuellement...

On y voit la peur de l'autorité de son équipe vis-à-vis de lui. Le verbiage de la politique. On cherchait seulement du sang neuf prêt à contredire les autorités.

Je n'ai ni apporté mon vocabulaire technique ni les noms qui ont construit le numérique dans ce billet. Pas question de devenir un lanceur d'alertes.

Un jour, j'ai été appelé pour apporter du sang neuf dans un cercle d'échecs alors que je n'en avais pas la culture. Pas doué pour les amitiés, j'y ai pris pour la première le pseudo d'Eriofne et en fin de journée, j'avais atteint un score de fréquentation inégalé.

Mélusine, je termine en te remerciant. Cette fois, tu as vraiment conclu tes objectifs. Ce fut une rencontre de personnalités opposées en subjectivité et en objectivité. J'espère qu'elle fut intéressante pour nos deux visions différentes.

Le sous-titre de ce journal est toujours "Face au miroir, réfléchissons sur notre vie avec un peu de subjectivité dans l'objectivisme

-------------------------------

En février de cette année, j'ai été très intéressé par la série des films documentaires "En Thérapie".

Ils faisaient suite au traumatisme qu'a subi la France après les attentats de fin 2015.

Ces épisodes sont passés au rythme technique d'un psychologue qui rassemble plusieurs patients dans la même journée et les reçoit les semaines suivantes. Je les ai dissociés l'un de l'autre en analysant chaque patient à la fois et par semaine pour arriver, en finale, au même moment de la fin du documentaire.

Devant le psychologue, les différentes histoires personnelles ne font pas toutes référencent aux attentats de 2015, mais leur ensemble reflète l’image d’une société fragilisée, déboussolée, en quête de nouveaux repères.

Ces tranches de vie se dévoilent dans des face-à-face tantôt harmonieux, tantôt tendus, où la parole et l’écoute finissent presque toujours par apaiser les deux interlocuteurs en présence dans le hui clos d'un cabinet de psychanalyse.

Depuis 2020, nous nous retrouvons dans le même genre de traumatisme avec un autre esprit guerrier contre un virus.

Le dernier épisode est pour moi le plus significatif de la manière dont le psychologue pratique avec un patient. Il l'écoute, le conseille mais toujours sans obligation de résultat pour remettre son patient dans un esprit plus serein, pour ne pas dire plus optimiste.

Dans le dernier épisode, c'est le psy lui-même qui est sur la sellette, contrôlé par son ancienne amie psychologue et veuve de son mentor.

Dans ma conclusion, je parle des liens qui relient presque tous les personnages, avec leur l'enfance, le sexe et leur passé comme un leitmotiv sensé expliquer leur présent en attribuant leur faute soit à eux-mêmes, soit à une autre personne qui leur est chère mais qui leur fait dérailler de leur propre voie. Une étude lie le stress infantile à la structure du cerveau à l’âge adulte parle de la présence d’altérations spécifiques de structures comme clés du cerveau au niveau de l’amygdale et de l’hippocampe.

Contrer le sentiment de nostalgie pour en faire une destinée, ne peut s'y résoudre par le besoin et l'envie de s'adapter au présent en mettant le passé entre parenthèses.

La difficulté d'associer au mieux la vie privée avec la société publique oblige à avoir une belle image de marque de sa vie privée sans aspérités. Quelques clichés se retrouvent en entités uniques, sous peine de rester planter sans évoluer, influencées par des idéologies de tous ordres.

Les différences entre la théorie apprise globalement en psychologie et la pratique est souvent plus importante par leur particularisme que le pensent les neurosciences de manière globale dans l'anxiété et le stress.

Freud est aujourd'hui contesté. Pour lui, les névroses de ses patients pouvaient s’expliquer par des traumatismes refoulés, en lien avec des abus sexuels subis pendant leur enfance. Suite à sa "théorie de la tentation", suivie par ses postulats sur le complexe d’Œdipe et la sexualité infantile, une partie de la population l’a considéré comme un pervers sexuel, une étiquette dont il a eu du mal à se défaire.

Tout comme dans "En Thérapie", Mélusine était-elle pas capable de psychanalyser ses patients étant elle-même perdue dans des questionnements de sa vie privée restés sans réponses mais surtout à cause du fait qu'elle se reliait à ses repères scolaires en psychologie et à des antécédsnts comme Freud ou Lacan sans penser que les époques évoluent plus rapidement que les idées qu'ils expriment dans d'autres espace-temps.

Malgré toutes les confidences que l'on reçoit de quelqu'un, arrive-t-on à effacer les fantasmes cachés parfois destructeurs de nous-même ?

Lundi soir, Haroun était interrogé au 28' avec le sous-titre "Artisan de l'humour qui réveille le "petit connard" qui est en nous" pour son spectacle "Seul" .

Il fait du standup devant des spectateurs.

Sans être artisan, c'est peut-être ma manière de penser pour faire rire. Du standup, j'en ai fait un lors de ma sortie de piste de la vie active dans une pièce théâtrale avec le titre "Rock around the clock". La rupture avec la vie d'avant a été brutale et c'est ainsi que sont nées "Les Réflexions du Miroir".

S'il y a des effets secondaires, des "side effects", en anglais, qu'il faut détecter après une enquête approfondie, c'est que vous n'avez rien compris.



Allusion