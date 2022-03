De l’Ancienne à la Nouvelle Babel

Je ne vais pas parler de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Je l'ai fait le lendemain de l'événement dans "Les utopies idéologiques" et, depuis un mois, tous les médias sont centrés sur ses suites. Je vais parler de notre Babel de peuples dans laquelle nationalisme, sentiments de grandir par la possession de territoires sont bien réels. Le monde des hommes est résolument tourné vers la performance, répond à ses besoins en important au meilleur prix ce qu’ils ne peuvent produire localement et revendent à d’autres ce qu’ils ne parviennent pas à écouler localement avec l'aide de la publicité et de la propagande en cherchant les meilleures opportunités. Dans son dernier livre "Nouvelle Babel", l'écrivain Michel Bussi imagine une nouvelle Babel fixée en 2097 pour gérer le monde.

La tour de Babel

Son histoire est un épisode biblique rapporté dans le Livre de la Genèse précédé par l'épisode du Déluge. Le mythe, inspiré par l'Etemenanki, le désigne comme « le temple de la fondation du Ciel et de la Terre ».

Les hommes eurent l'idée de construire une tour jusqu'au ciel comme symbole de leur union dont le sommet touche le ciel.

Dieu n'a pas du tout apprécié leur arrogance et il les a empêché de se comprendre en inventant les langues et le patois et a dispersé tout le monde un peu partout sur terre.

La diversité des langues, la puissance de l'effort collectif, l'orgueil humain, la fonction civilisatrice de la ville, de la totalisation du savoir, la métaphore architecturale à des organismes transnationaux multilingues s'en sont suivis pour effacer une émulation mortifère entre religions, langues, guerres, colonisations et génocides qui grossissent, arrivent à leur apogée au risque d'exploser et être remplacé par un autre peuple plus neuf et plus créatif.

En principe, sans frontières, tout le monde s'aimerait, se respecterait et se parleraient dans la même langue comme l'avait imaginé le Dr Zamenhof inventeur de l'esperanto.

C'est l'idée creusée par Michel Bussi dans son livre "Nouvelle Babel" en n'hésitant pas de sortir des sentiers battus de l'imagination en parlant de la téléportation.

En 1997, Anton Zeilinger avait réalisé une téléportation de photons sur une distance de quelques centimètres. .

Vingt ans après, Michel Bussi anticipe le monde en le plaçant dans le temps en 2097 pendant lequel chacun serait libre de se téléporter sur n'importe quel endroit du globe. Ce serait l'apogée des télécommunications virtuelles pour atteindre de vraies communications en tête à tête.

Il était invité à la radio pour en parler (podcast).

Le livre a été imaginé il y a plusieurs années par son auteur, il a été écrit le livre et les interviews bien avant les événements survenus le 24 février. Le seul lien dont il a parlé étaient ceux qui étaient reliés avec les élections françaises.

Dans les crises contre la pandémie du Covid qui viendrait comme un alien, on pouvait imaginer une sorte d'alliance contre la maladie mais pas lors d'autres crises humaines.

Fini de perdre du temps dans les transports entre deux points.

Le monde des humains n'aurait plus de frontières au quotidien, ce qui permettrait des déplacements instantanés d'un endroit paradisiaque à un autre sans frais de voyage.

Des voyages instantanés d'un point à l'autre de la Terre mène naturellement à un monde sans frontières, mondialisé à l'extrême, entre utopie et dystopie n'intégrant plus aucune activité idéologique nationaliste comme dans un carcan.

Chacun, à n'importe quel moment, peut atteindre immédiatement n'importe quel endroit de la terre pour son seul plaisir ou pour échapper à une catastrophe locale.

Le matériel dans la Babel d'avant devait être transporté dans des caisses, contenant nourriture, habits, meubles, jouets via des transports différents vers des villes, usines et magasins.

Le champ des possibles extrapolés par des téléportations est infini.

En préambule du livre, il reprend les paroles de Roger Brunet écrites en 1990 : "Le territoire est Janus, précieux et dangereux. Manquer de repères, d'ancrages, de prise, risquer de perdre son identité, cela fait des moutons, des prophètes, des démagogues et des risque-tout. A l'inverse, s'accrocher aux racines et au pré carré natal pour n'exister que par et dans le groupe territorial, pur de toute intrusion, fait des haines et les guerres tribales. le résultat est le même, toujours inquiétant".

L'aménagement du territoire, l'épistémologie de la géographie, la sémiologie graphique, la toponymie ont fait partie de ses recherches.

Dans le cas de livre de Bussi, le TPX Téléportation crée cette Nouvelle Babel avec des voyages incognitos, réalisés à l'aide d'une tableta TPC au poignet, appartenant à chacun dès la naissance, répertoriée par un ordinateur quantique appelé Pangaïa, qui réglé par des algorithmes automatisés et une intelligence artificielle gérant, administre en harmonie et en temps réel, la complexité de tous les déplacements. En plus, il tient compte des taux d'occupation des points de la planète pour ne pas entasser les populations outre mesure au même endroit, tout en protégeant les espaces privés.

Le décor est planté et même établi par une Constitution élaborée en 2058, régulé par l'Ordre Mondial des Déplacements, la Garde Internationale dépendant de l'Organisation Militaire Mondiale.

Que du bonheur... le rêve, non ?

S'il n'y avait pas des nostalgiques de la période d'avant, des dissidents Libertados du "Droits du sang" et le Pitchipoï, devenus hors la loi, assignés à résidence dans une surface limitée au Kazakhstan, interdit de téléportation. Nationalistes, régionalistes et indépendantistes, ils se foutent du pacifisme velléitaire, et refusent la mondialisation. Pour la 17ème Assemblée Internationale des Peuples Libres, ils revendiquent l'héritage et les usages de leurs ancêtres, sur une terre qui leur est propre avec des frontières même s'il peut y avoir du terrorisme et de la haine.

L'ubiquité paradisiaque est troublée lorsqu'en 2097, un assassin de paisibles retraités progresse à visage découvert que la reconnaissance faciale de tous enregistrée dans des bases de données devrait connaitre. On remarque aussi que des TPC clandestins falsifient le système.

Le suspense commence alors.

L'intelligence associée à la connaissance se retrouve face à face avec une barbarie latente. L'équilibre du monde sans frontière est en danger alors que la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs.

Dans le livre, aucune mention des mots "argent", "riches" et "pauvres".

Ses concepts ne sont plus dans l'air du temp.

Mais il s'agit de deux concepts idéologiques de vie qui s'opposent, tout comme on le vit actuellement entre l'Occident et l'Orient.

Comment savoir quel est le juste équilibre entre les bonheurs et les malheurs des deux concepts humains ?

Michel Bussi a essayé de le définir dans ce livre avec sa seule imagination en pointant les avantages et les désavantages de chacun par l'intermédiaire du subterfuge de la téléportation.

Michel Bussi l'utilise pour visiter notre Terre et c'est déjà toute une aventure.

En 1966, les feuilletons de Star Trek imaginait déjà la téléportation pour aller dans espaces aux frontières de l'infini à bord de vaisseaux spatiaux.

Star Trek posait déjà la question des problèmes de la guerre et de la paix, de l'autoritarisme, de l'impérialisme, de la lutte des classes, de l'eugénisme, de la géopolitique, du racisme, des droits de l'homme, du sexisme, du féminisme, du rôle de la technologie qui pourrait se poser avec la possibilité futur des téléportations dont la réalisation futur n'est pas impossible selon la vidéo suivante...

Les personnages et la trame du livre

Le président Galileo Nemrod, sa fille adoptive Pangaïa paraplégique avec aptitudes intellectuelle repérée parmi les surdoués. Le commandant Arthem Akinis, avec Babou Diop et Micha sous ses ordres. L'institutrice Clio en quête d'aventures. Le journaliste arriviste Lilio de Castro.

Quatre chapitres..

1 : Mondes lointains : "Une seule Terre, un seul peuple, une seule langue" (Art1 de la Constitution mondiale du 29 mai 2058) Extraits

2 : Mondes sauvages "La Terre est la propriété de tous les Terriens" (Art2 de la Constitution mondiale du 29 mai 2058) Extraits

3 : Mondes perdus "Il n'existe pas de limite à la libre circulation des individus" (Art3 de la Constitution mondiale du 29 mai 2058) Extraits

4 : Mondes nouveaux "Nul ne peut être déplacé contre son gré" (Art4 de la Constitution mondiale du 29 mai 2058) Extraits

Réflexions du Miroir

J'ai lu quelques livres de Bussi et son imagination m'a toujours intéressé.

Je dois avouer que la Nouvelle Babel m'a beaucoup plu et m'a plus fait réfléchir.

Pendant la lecture, j'ai donc pris des notes pendant la lecture et extrait quelques pages caractéristiques au passage.

Quand Star Trek a commencé, j'avais 16 ans et je ne vais pas dire que j'ai regardé les 759 épisodes, mais j'en ai regardé plusieurs.

L'interview suivant de Michel Bussi, géographe de formation, raconte la même passion du voyage et pousse à réfléchir sur les absurdités de notre époque actuelle qui révèle les affres de la guerre.

Très jeune, j'aimais les voyages exotiques à la rencontre d'aventures et je ne serais jamais retourné en vacances au même endroit qu'après de nombreuses années.

Le poids des ans m'a fait changer et ce n'est plus vrai aujourd'hui.

En 2020, le confinement m'avait fait écrire "Voyages immobiles".

Ce livre pose plusieurs question associées à la société d'aujourd'hui.

Les réfugiés ukrainiens sont mieux appréciés et plus solidaire que ceux de Syrie à cause de la proximité, mais aussi en fonction de la différence de culture plus proche et de la religion orthodoxe chrétienne.

L'universalisme, le nomadisme et l'immigration sont peu appréciés par les sédentaires.

Sur les réseaux sociaux, on remarque qu'il y a un certain racisme qui s'installe et qui prend nature en embuscade, lors des élections avec une partie de la droite et de l'extrême droite. Le Français aime la France républicaine qui a en principe, une politique en action pour faire avancer partout, concrètement la démocratie, l'égalité et la justice. Elle n'aime pas trop la partager avec les étrangers qui le resteront bien après leur installation sur le sol français avec son identification par son origine et pas par son nom personnel. Il est appelé par "L'Italien", l'Espagnol", le "Belge"...

En Europe et aux Etats Unis, des murs se sont dressés contre l'immigration.

Dans la semaine, on remarquait qu'il y avait une nouvelle appréciation plus favorable des immigrés venant d'Ukraine que celle venant de Syrie. La raison n'est pas très difficile à comprendre. Il n'y a pas que la proximité qui intervienne dans cette appréciation.

La sédentarité est, d'une manière générale, un mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, de déplacements. Il a généré des murs, des villes et un problème aigu relié à la sécurité contre toutes visites non autorisées par ses hôtes.

En biologie, ce terme peut désigner des organismes vivants qui ne bougent généralement pas et demeurent donc à un seul emplacement, fixés de façon permanente ou non : les pouce-pieds, les coraux et les moules. Il peut également s'appliquer à des espèces qui ne migrent pas comme l'élevage d'animaux domestiques s'apparentant à une sédentarisation forcée par les hommes. Les plantes qui se nourrissent par la photosynthèse, sont fixées aussi à demeure.

En sociologie et dans le domaine de la santé, la sédentarité est caractérisée par une position assise la plus grande partie de la journée dans un mode de vie, caractéristique des civilisations modernes. Nuisible à la santé physique, elle a des facteurs aggravants l'obésité, la fatigue, le psychisme de la dépression, le trouble du comportement alimentaire, etc.

Le nomadisme est un autre mode de vie fondé sur le déplacement comme mode de peuplement. La quête de nourriture motive les déplacements des hommes tout comme les animaux transhumants en suivant une économie de cueillette et de chasse. A l'origine, les plus grandes sociétés nomades pratiquent l'élevage pastoral, où la recherche de pâturages en suivant le déplacement des animaux et en fondant la mobilité des hommes.

Les migrations se produisent pour des raisons économiques ou politique par rapport au gouvernement ou à la suite de guerres comme c'est le cas en Ukraine. L'intégration reste toujours difficile vu les différences de langues. Les membres de diasporas sont souvent rassemblées dans les villes en des sortes de ghetto en regroupant les peuples semblables.

Plusieurs animaux ont compris que pour manger, il leur faut passer à la transhumance pour aller chercher la nourriture en fonction du climat.

Mais la comparaison entre la migration des animaux qui migrent pour manger et boire, s'arrête là.

Les animaux n'ont aucune arrière-pensée, pas d'ambition, pas d'état d'âme philosophique comme des ordinateurs avec des poils en plus.

De Gengis Khan à Napoléon, de Jules César à Hitler, il y a toujours eu des perturbateurs de l'ordre établi par des invasions.

Nomades en hordes appelés Gots, Huns ou autres ; elles ont été appelés barbares ou vandales qui ont investi des terres occupées par des prédécesseurs et ont construit les changements importants dans l'histoire.

L'empire américain s'est construit sur le même principe par l'utilisation de l'anglais devenu du globish comme langue unique dans les communications mondiales. Il s'en suit une impression d'être devenu des régulateurs, des solutionneurs de crises et de gendarmes du monde économiquement avec le concours de la spéculation de Wall Street. Biden à Bruxelles en cette fin de semaine n'en est qu'une preuve.

L'empire chinois est entré dans une deuxième phase dans cette volonté d'unir les peuples par l'intermédiaire de la nouvelle route de la soie en offrant ses bons services et en achetant tout ce qui était vendable sur leur passage.

Vladimir Poutine voudrait recréer l'URSS blanche qu'un prédécesseur comme Pierre le Grand, Catherine II et Staline l'avaient initié. Il est né à Leningrad anciennement Saint Pétersbourg qui se voulait être une fenêtre sur le monde que Dostoïevski disait être "la ville la plus abstraite et la plus prémédité de la planète". IL avait un rêve d'Eurasiste à sa sauce.

Un expansionnisme à la construction un empire russe qui serait en trois phases d'après l'article qui n'aurait pas dû paraître (podcast).

Les prédations qui accompagnent, sont à inscrire dans les gènes des hommes par le nationalisme. Le fanatisme et le totalitarisme n'ont rien à voir avec le patriotisme. « Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. », disait Romain Gary

L'auteur parle de Nouvelle Sodome dans le 4ème chapitre.

Cela implique un retour à la colère divine de Sodome et Gomorrhe.

D'après le récit biblique, Sodome et la ville voisine de Gomorrhe sont détruites par le soufre et le feu pour les punir des péchés d'orgueil, l'inhospitalité, d'abus sexuel ou d'homosexualité pour épargner Loth et les siens tandis que la femme de Loth regardant les résultats en arrière, devient une statue de sel.

La loi naturelle est celle régie par la survie des espèces tandis que les autres ne sont que des dérivatifs humains et donc souvent artificiels et dépendant des régimes en place.

Malgré ce que pense l'écologie, pour connaitre le monde multipolaire rien en vaut le voyage pour l'apprécier.

Les voyages forment toujours la jeunesse...

La chansons de 1962 de Henri Salvador Syracuse ... termine parfaitement ce billet.

Allusion