Une route de la soie plutôt rugueuse

Le livre "La femme au Dragon rouge" de J.R. Dos Santos fait réfléchir sur plusieurs points. Comme à son habitude, cet auteur dont j'ai déjà repris les livres pour en faire des billets, construit ce livre en en alternant les chapitres. Les uns sont reliés à la jeune Ouïghoure, membre du Parti communiste chinois qui est emprisonnée par le Parti chinois. Les autres, reliés au cryptologue Tomas Noronha, aidé de Charlie Chang, agent de la CIA, qui tente de retrouver la trace de son épouse, kidnappée en même temps qu'une inconnue appelée "Dragon Rouge". Inspiré de faits réels, ce roman, implacable et hyper documenté, n'est qu'une fiction basée sur des faits réels en décryptant les intentions du Parti communiste chinois face à l'Occident. Quelles sont les véritables intentions du pouvoir chinois au sujet de la nouvelle "Route de la soie" ? est la question principale du livre. Ce sont ces objectifs que "La femme au Dragon rouge" qui s'est évadé, est censée rapporter selon des principes des Chinois Hans.

Le livre de JR Dos Santos compte 622 pages.

Les paragraphes de numéros impairs concernent la vie et l'emprisonnement de la jeune Ouïgour dans un centre de rééducation à la mode chinoise au Xinjiang pendant lequel il fallait que Madina avoue des crimes qu'elle n'avait pas commis dans un centre de rééducation. Elle y a subi un lavage psychologique de cerveau, des viols et une stérilisation physique avec des objectifs de performance d'éradication de son peuple sur le long terme par ce qu'on ne peut appeler autrement que génocide programmé biologiquement et culturellement.

Forcer à croire, ce qu'on ne pense même pas, en répétant inlassablement le même message, est pire que le nazisme. Libéré, le ver une fois inséré dans la pomme, pourra pourrir la pomme entière après avoir été relâché de la rééducation. Une détention de masse de 10 à 30% de Ouighours s'est produite dans les camps de concentration du Xinjiang, appelés "centres de désintoxication". Les algorithmes développés pour lire les pensées n'ont plus rien en commun avec les polygraphes qui mesurent les réactions psychophysiologiques d'un individu lorsqu'il est interrogé, afin de déterminer s'il dit la vérité ou s'il ment.

Libérée, Madina s'enfuit de Chine et trahit le Parti en transmettant le Protocole secret de Dragon Rouge révélant ce que les Américains cherchaient comme confirmation au sujet de l'opinion qu'ils avaient du Parti communiste chinois.

En dehors de la fiction, Madina pourrait être la militante Sayragul Sauytbay qui s'est enfuie du Xinjiang.

Les paragraphes pairs du livre de Don Santos relate plus une fiction presqu'un thriller, dans laquelle Noranha tente de retrouver son épouse enlevée avec la jeune femme au Dragon rouge.

On pourrait commencer par lire tous paragraphes impairs et continuer par les pairs parce chroniquement, ils se suivent chronologiquement.

Le lecteur pressé de lire sa substantifique moëlle peut se ruer sur l'Épilogue entre la page 539 et 580. Les notes de l'auteur suivent et parlent de ses sources en dévoilant toutes les techniques utilisées pour éradiquer radicalement tout Ouïghour enregistré par des caméras de surveillance.

JR. DOS Santos termine son livre par dire qu'il a vécu à Macao pendant quelques années et qu'il a pu constater que le peuple chinois est travailleur, doté d'immenses qualités mêlées de courtoisie, de pragmatisme et du sens de l'équilibre.

C'est le gouvernement du Parti qui est visé dans son livre.

Le communisme peut avoir de bons côtés tout comme le libéralisme de l'Occident, s'il laisse la liberté à des particularismes et des libertés à ceux qui ne sont pas.

En Chine, la restriction de l'enfant unique n'existe plus. Elle a assouplie pour les Hans. La campagne "devenir une famille" fait l'inverse pour les personnes originaires de minorités ethniques comme les Ouïghours.

Le Parti communiste chinois, lui, est non élu et n'est pas la Chine.

Il ne faut pas penser que le problème généré par le Parti ne touche que l'ethnie ouïghour.

Les Hans eux-mêmes sont sous la même loupe de la surveillance des autorités pour détecter toutes les oppositions au régime.

La traduction de ce protocole en anglais avait pour titre "Unrestricted Warfare" publiée par la maison de l'édition de l'Armée populaire de libération. Elle reflétait clairement les plans d'agression contre l'Occident. Elle a été retirée de la vente.

ARTE avait déjà parlé des camps secrets de rééducation dans deux documentaires

Mardi dernier, ARTE reprenait le flambeau dans le Thema en présentant, un nouveau documentaire "Sous l'œil de Pékin - Total Trust".

"À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, c'est un portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies de surveillance les plus en pointe. Une immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté. Être surveillé et dénoncé par ses voisins, scanner un QR code pour rentrer chez soi, être empêché d’en sortir par des inconnus habilités à camper devant sa porte. Difficile de survivre en Chine lorsqu’on est défenseur des droits humains. L'histoire au présent de trois dissidents aux prises avec un pouvoir constamment menaçant :

un avocat emprisonné et torturé dont la femme le jeune fils n’ont plus de nouvelles depuis des mois, un confrère qui a eu la chance d’être libéré mais subit d’intenses pressions de son voisinage et une jeune journaliste menacée de répression.

Extrait de cette vidéo :

Le mot d'ordre général "Dissidence interdite".

Se sachant à la merci de l’arbitraire, tous vivent dans une angoisse permanente, sciemment attisée par un État omniscient, présent dans les moindres recoins de l’intimité de ses habitants. Depuis deux décennies, le gouvernement chinois utilise les technologies intelligentes pour repérer les "mauvais éléments" et mettre en coupe réglée une société toujours plus contrôlée. Un cauchemar éveillé, c'est ce que vivent les protagonistes éminemment courageux dans un scénario d’une fiction dystopique. Ce qu’organise la Chine, c’est une société totalitaire où le gouvernement parvient à retourner la population contre elle-même, avec son aval. Par la persuasion et la propagande incessante, Xi Jinping obtient que chacun surveille, suspecte, se mesure à tous. Cernés par les délateurs et les patrouilleurs de quartier, les réfractaires deviennent les cibles d’une guerre civile qui ne dit pas son nom. Sous prétexte d’une avancée inexorable du progrès, la technologie se révèle le bras armé de cette idéologie liberticide. "Tout deviendra smart et connecté", vantent les publicités promouvant le recours à l’intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale. Pris dans les mailles d’un filet numérique toujours plus serré, les citoyens, à qui il a été imposé d’adhérer à des systèmes de classement destinés à déterminer leur fiabilité, n'ont même plus conscience de subir des abus de pouvoir au quotidien... Un projet d’activation de 570 millions de caméras de surveillance d’ici quelques années fait froid dans le dos, présage une dislocation du vivre-ensemble et brosse un tableau éloquent des possibilités de contrôle offertes par la technologie.".

Les Royaumes combattants de la dynastie Han

Pour comprendre la Chine et ses prémices autoritaires, il faut remonter à cette époque de Royaumes combattants pendant laquelle les Etats chinois utilisaient les alliances, les trahisons, les secrets du pouvoir pour devenir le ba à la puissance hégémonique.

La ba était Fuchai et Goujian, le rival.

Par la dissimulation le rival a renversé la situation.

Des archives de films permettent de reconstituer le passé mouvementé de la Chine avec la guerre importée par le Japon, de guerre civile entre nationalistes de Tchang Kaï-chek et communistes de Mao Zedong.

En 1949, au niveau mondial, l'Occident était le ba par la victoire de la démocratie sur la dictature, de la liberté sur la dictature, de la liberté sur l'autoritarisme, de l'individualisme sur le collectivisme, de l'économie de marché sur l'économie planifiée, de la prospérité sur le sous-développement, sur l'Etat de Droit sur le règne de la force, du libéralisme sur le communisme par le principe de la séparation des pouvoirs.

Après avoir récupéré Hong Kong sous son contrôle, c'est au tour de Taiwan de craindre l'invasion chinoise.

"En mai dernier, la Chine a organisé des manœuvres à grande échelle pour encercler Taïwan et s'entraîner à un blocus en cas d'invasion. Lors de ces exercices, ils ont utilisé à la fois des avions de chasse et des forces navales, trois jours après la prestation de serment de William Lai Ching-te en tant que nouveau président de Taïwan, l'île autonome revendiquée par la Chine.

"Toutes les forces séparatistes en faveur de l’indépendance de Taïwan finiront dans le sang, la tête brisée face à l’événement historique d’une réunification complète de la Chine", a indiqué Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise. Taïwan avait détecté la présence de 42 avions et 31 navires chinois autour de l'île et de ses archipels périphériques, au premier jour des manœuvres lancées par Pékin pour "punir les actes séparatistes liés à l'indépendance". La Chine souhaite intégrer Taïwan sous sa souveraineté de manière pacifique, par le biais de la diplomatie commerciale. Les experts estiment que l'armée chinoise dispose d'un arsenal pour résoudre la question de Taïwan bine différemment d'une perspective de réunification pacifique. Les forces extérieures d'ingérence doivent comprendre que l'Armée Populaire de Libération est pleinement déterminée et capable de sauvegarder la souveraineté nationale de la Chine", affirme le Global Times en citant l'État major chinois.

La propagande fait passer l'esprit démocratique à l'autocratie, par la déstabilisation de la démocratie libérale, via les réseaux sociaux, en la désignant comme décadente, en contestant les valeurs universelles des droits de l'homme et en s'appuyant sur des concepts implicitement nationalistes et communistes contre tous types de mondialisation dont elle a pourtant bénéficié pendant des dizaines d'années pour s'élever elle-même.

En Chine, Deng Xiaoping a ouvert la voie du capitalisme avec des critères socialistes. Aujourd'hui, le Parti communiste chinois n'a plus de communiste que le nom, disait Don Quichotte. Xi Jinping veut atteindre une "pureté idéologique han" pour atteindre la cohésion et l'unité du Parti sous un seul patron.

Seul candidat en lice, Xi Jinping a été réélu à l'unanimité pour un troisième mandat lors de l'élection présidentielle chinoise du Parti de 2023. En raison de son exaltation du sentiment national et de sa mainmise totale sur le Parti, il apparaît comme le dirigeant chinois le plus puissant et le plus autoritaire depuis Mao Zedong par la peur de ses membres.

En 2018, rompant avec l'effacement relatif de ses prédécesseurs, il fait modifier la Constitution pour supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels, pouvant ainsi rester au pouvoir pour une durée indéterminée. Le totalitarisme et l'expansionnisme sont devenus les mamelles du régime du Parti.

Plusieurs raisons existent pour comprendre comment la Chine en est arrivée à être la deuxième puissance économique mondiale, avant peut-être devenir la première puissance économique et militaire de demain. La hiérarchie chinoise ressemble aux religions. Les différences sont dans le fait que Dieu serait le Parti, le prophète serait le Chef, le ciel et le paradis, serait la Chine en mettant le bien en commun.

La bénédiction serait de garder les Chinois chez eux en Chine avec un Parti bienveillant, grandiose avec le Lingxiu comme timonier protecteur qui donne la prospérité sociale en détruisant si nécessaire le passé et son patrimoine. Le Parti souligne en secret que les armes de la dictature démocratique populaire doivent être employées sans hésitation comme une guerre du peuple en envoyant tous les opposants dans les laogai qui, inspirés des goulags soviétiques, réduisent tout dissident à l'esclavage dans des "campagnes" par une rééducation de la vie quotidienne. Madina aime la Chine. Membre du Parti avant qu'elle ne subisse les affres de sa détention qui commence toujours par "une invitation à boire une tasse de thé au poste de police".

Toutes résistances aux activités culturelles ou sportives seraient envoyées par la peur de vivre en enfer sur terre et pas dans les cieux.

Des sociétés comme Nike, Samsung, Huawei, Apple, VW, Lacoste, Xara et Nokia ont bénéficié (in)directement du travail forcé ouïghour exporté en Occident. Il est déjà arrivé qu'un message de détresse, soit introduit dans la doublure d'un vêtement importé de Chine vers l'Occident.

En premier, "L'art de la guerre" de Sun Tsu se retrouve dans toutes les techniques utilisées par le Parti chinois.

En 2015, j'ai parlé de Sun Tzu dans "La stratégie du maillon faible". Il n'y était pas question de la Chine mais de montrer qu'en étant le maillon faible dans une société humaine, il est possible de résister contre les plus forts. A l'époque, c'étaient les terroristes, l'économie chancelante de la Grèce et de l'Ukraine en faisaient partie.

Les terroristes sont toujours ceux qui ne partagent pas les mêmes idées et idéologies que celles de soi-même.

Le livre de Christine Ockrent "L'Empereur et les milliardaires rouges," ne dit pas autre chose.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a temporairement changé les préoccupations de l'Occident.

Pour la Chine, ces deux années de guerre entre la Russie et l'Ukraine sont très instructives comme test de résistance entre un régime autocratique et démocratique.

J'ai dû remettre Alexandre Latsa au pas dans des billets précédents. Il faisait du recrutement auprès des Français pour les faire venir à Moscou qui d'après lui, était une des plus belle ville du monde.

Réflexions du Miroir

En 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, j'ai écrit quelques billets au sujet de la Chine. Époque pendant laquelle, celle-ci était pointée du doigt sur les exactions contre le Tibet et les Tibétains.

En 2019, le titre du billet "Nuits de Chine, nuits câlines" rappelait une chanson à succès vieille de plus de cent ans pour préciser que les sirènes chinoises cachaient des vérités du régime autoritaire de la Chine derrière des réalisations modernistes et parfois fantasmées en Occident.

L'histoire de la Chine était reprise dans "Rétro Chine (1)", dans son actualité dans "Verso Chine jusqu'aux J.O. (2)" et son futur imaginé dans "Verso Chine après les J.O. (3)".

En 2009, l'expo de "Shanghai, premières", rappelait que cette ville avait eu comme personnage énigmatique dans son histoire par l'intermédiaire du commerce de l'opium.

En parallèle avec l'évolution, j'ai suivi l'évolution des Chinois, d'année en année, depuis 2010, au travers de "Astrologie chinoise par la pratique".

Est intervenu dans l'histoire chinoise, le train belge de Pékin à Hankou

Dans les écoles chinoises, l'histoire est aussi enseignée après adaptation à l'idéologie du Parti.

Pierre Marlet dans l'histoire des JO modernes de 1896 à nos jours, reprenait l'année olympique de 2008.

Pékin voulait montrer au monde ce qu'elle était capable, sans parler de ce qui se passait derrière cette positivité

.

« Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. » Romain Gary,

J'ai déjà parlé du franco-chinois, Hengxi alias Alain Albie qui vivait en Chine et qui avait tenté de faire comprendre, aux Français, la vie de tous les jours en Chine sur Agoravox.fr dont les six derniers billets.

Hengxi a voulu montrer les beaux côtés de la Chine.

Son propre site "Reflet de Chine" était clair, net et bien présenté. La Chine est immense et tout dépend d'où il vivait.

Le premier billet "L'armée chinoise à Paris en 2017 : Fiction ou réalité" était-il seulement provocateur ou des prévisions ?

Ce n'est pas arrivé en 2017. Cela pourrait devenir une réalité en 2049 lors du centenaire. Il se pourrait qu'il y ait des ressemblances troublantes avec l'idée de l'invasion de l'Occident.

Dès 1978, la Chine devient une des hyper-puissances.

L'Occident a collaboré au transfert de ses connaissances et des technologies en fonction de la directive de sécurité nationale 11, signée par Reagan. L'esprit de cupidité des Occidentaux, les a poussé dans une certaine naïveté à effectuer des des échanges avec la Chine.

L'Empire du Milieu par Zhongguo pengyou voulait changer la donne contre ce qui est appelé "barbarisme colonial" auquel on se soumet et combattre cette grande humiliation par un rajeunissement de la nation chinoise en utilisant le Kuomintang du nationalisme de Sun Yat-sea et en relançant le Royaume Combattant en deux phases du protocole du Dragon Rouge.

En 2049, la Chine espère devenir le nouveau ba en deux phases :

en développant l'économie en réduisant le retard par rapport à l'Occident. en montrant une fausse adhésion à l'économie capitaliste libérale..

Le proverbe "wai ru nei fa" dit qu'il faut être extérieurement vu bienveillant comme stimulus positif et intérieurement, impitoyablement négatif.

Le principe "Nongcum booweicheigshi nei fang Lao guang Yang hui" de cachez son jeu en attendant son moment apporte le terme dans le temps qui agit comme anesthésiant.

"wai yuan nei fang" c'est à dire utiliser la compagne pour encerclé la ville en étre rond à l'extérieur et carré à l'intérieur.

"Man tiam guo hai", veut dire traverser les mers en trompant les cieux sans agressivité.

Lors du Moyen Age de l'Occident, la Chine vit un âge d'or pour l'économie, la science et les arts par le génie de l'innovation.

Cent ans avant, le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la fondation de la République populaire de Chine (RPC) sur la place Tian'anmen, à Pékin, en déclarant : « Les Chinois se sont levés ». Le parti nationaliste (Kuomintang) se réfugie quant à lui sur l'île de Taïwan, en y perpétuant la république de Chine.

Aujourd'hui, ce sont plutôt les plans de la nouvelle Route de la soie qui inquiètent par manque de clarté dans ses objectifs ou trop clairs en réfléchissant un peu.

Le dernier article de Hengxy, posté sur Avox en 2011, "Que reste-t-il du communisme en Chine ? Rien et beaucoup" démontrait que si la manière de vivre a pris des allures capitalistes et libérales, c'est sous la forme de capitalisme d'Etat, ne laissant plus aucune liberté individuelle et privée.

Après une longue période de "réparations du site", j'ai constaté que le site de Hengxi était réapparu avec le même titre mais sous une toute autre allure avec la santé et le Shiatsu comme cheval de bataille. Plus de description de la vie en Chine avec la signature de l'auteur "Hengxi".

Qu'est-ce qui a généré sa disparition et le remplacement du but essentiel d'information de son site ?

A-t-il été forcé d'arrêter à décrire sa vie en Chine ?

En 2019, quand Don Quichotte est allé en Chine dans un voyage organisé. A son retour, il a écrit le billet "La Chine vue par un voyageur (1-2)" .

Pour lui, le communisme restait ancré fondamentalement dans les mentalités chinoises mais dans un modernisme débridé.

Comme réaction immédiate à son billet, ce serait de parler du patrimoine de la Chine millénaire qui a disparu par la modernité forcée. Que pourrait chercher un touriste avide d'histoire dans des villes comme Shangaï, Pékin ou Shenzhen, présentées comme des réussites du régime du Parti unique sinon des gratte-ciels que l'on voit partout dans les mégapoles.

J'ai suivi son article par un contre-pied dans "La Chine vue par un autre voyageur (2-2)".

L'homme a toujours cherché à avoir des opposants pour exprimer sa force par rapport à ses rivaux.

George Orwell pointait son Big Brother de l'État d'Océania, objet d'un culte de la personnalité. Il aurait pu pointer la Chine comme une Big Mother d'une patrie chinoise dirigée par une personnalité qui ne laisserait aucune initiative en supprimant toute envie de sortie du régime.

La crise financière dans les années suivant 2007-2008 en Occident est un signe que le transfert irréversible de ba s'est produit. Les masques sont tombés.

La Chine veut être le maître du monde en exerçant la dictature, la surveillance et la répression.

La Route de la soie s'est mise en marche via des prêts distribués par la Chine vers ceux qui ont des dettes en Occident et en Afrique en échange d'aides financières, humaines chinoises et d'outils culturels. Réduits au silence, ces Etats endettés sont restés soumis par contrat à une censure insidieuse consistant à n'accorder d'idéologie que celle qui est en accord avec la doctrine chinoise.

La guerre économique chinoise a aussi commencé dans les pays occidentaux plus fortunés par l'intermédiaire du low-cost sur les produits chinois avec des prix sans concurrence possible. Beaucoup moins de règles de protection des travailleurs ont permis d'utiliser des prix de vente plus bas, régulés par le Parti lui-même.

Le low-cost chinois a été un piège pour attirer les consommateurs dans une fausse course des grands en s'offrant à prix cassés des consommations que ceux-ci n'auraient pu assumer aux prix occidentaux.

Il est vrai que quand les prix approchent de la gratuité, c'est que vous êtes devenu le produit vous-même.

En 2009, l'Occident pensait que le Parti chinois était resté communiste pacifique. Il se trompait. Il a été trompé et s'est trompé lui-même en mésestimant le pouvoir chinois. Des outils militaires chinois ont pris leur envol en même temps, rendant toute coopération impossible militairement.

Dans le fond, le Covid a permis de répondre aux objectifs. Sans enquête internationale, personne n'a pu dire que le virus venait de Woang. Les Chinois sont restés emprisonnés chez eux.

Le document 9 du Parti condamne la démocratie constitutionnelle jusqu'à son concept de société civile de l'homme et de liberté d'expression. Le dicton de "Péril jaune" est devenu un mythe xénophobe qui cache un piège de la générosité, aligné au peuple chinois alors que ce n'est que le Parti impérialiste des dirigeants dans une conviction protocolaire d'un Lingxia éternel qui l'a créé.

"Aux marges de l'Europe, la Chine grignote les Balkans" écrit le Monde diplomatique. A Belgrade, les amitiés avec la Chine sont nées après les bombardements des Américains de 1999. Le dynamisme de l'économie serbe n'emporte pas l'adhésion de la population dans une logique extractiviste des entreprises chinoises qui n'ont pas les mêmes règles du droit du travail. "Enginering Group Tianjin Electric Power" envoie des Vietnamiens dans un quasi esclavage. Si les voies du Seigneurs ne sont plus impénétrables, c'est grâce à l'opacité des contrats.

Les lanceurs d'alertes ont permis de signaler les dérives outrancières du pouvoir en Occident. Mais, pas en Orient.

Désormais, il reste à la Darpa américaine de travailler aussi dans l'ombre.

La Chine prépare un pouvoir sans opposants, sans contestations en préparant une guerre autoritaire par la persuasion de zombies dans les réseaux sociaux en imposant les seules valeurs traditionnelles chinoises.

Hengxi avait peut-être raison sans le vouloir quand il écrivait "Attention ! Le progrès peut nuire gravement à la santé".

J'avais osé répliquer dans "L'absence de progrès peut nuire gravement à la vie" qu'il commenta en écrivant "Tu es dans l'absolue illégalité en reprenant mon article sans autorisation de ma part, la loi n'autorisant que les courtes citations".

"En Chine, non peut-être" avais-je envie de répondre.

La dissimulation a été la seule manière de cacher son jeu en attendant son heure dans l'Art de la guerre de Sun Tzu.

Contrairement à l'Occident démocratique qui, entre des élections, est toujours pressé d'accomplir les tâches pour se faire réélire, la Chine a tout le temps devant elle avec un président à vie.

Oui, c'est vrai "Le cerveau est câblé pour obéir", mais la liberté de penser individuelle reste un point à ne pas tergiverser. Je n'imagine jamais pouvoir arriver à cette dérive humaine aveugle.

Cela dépasse l'entendement quand ce cerveau subit son lavage par la force car alors plus rien n'est impossible.

Comment est-on arrivé à cette situation catastrophique pour les uns et misérabiliste pour les autres ?

Je pense avoir trouvé une partie de la réponse suite à l'accrochage que j'ai eu avec Hengxi qui était conservateur et moi, progressiste.

Il existe une opposition idéologique entre les conservateurs qui ont peur des progrès, se retranchent dans le passé, dans un gouvernement providentiel et ceux qui ne voient que des avantages dans les libertés individuelles qui apporteront les inventions dans la vie du futur.

Il faut choisir son clan entre un état libertaire et un état providence mais surveillé.

"Questions de principes et d'objectifs de vie"

Le dialogue "Comment convertir un conservateur en progressiste ?" le confirme.

- La diversité, c'est ça. Les synonymes sont bigarrure, disparité, foisonnement, hétérogénéité, multiformité, multiplicité, pluralité, richesse, variété, disais-je.

- Cela s'appelle le relativisme. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie et amener l'individu à s'élever, de verticaliser, me répondait-on.

- Tout est relatif à une époque et pas à une autre. L'époque dans laquelle on vit se résume avec soit des boulets bien attachés à la cheville soit prendre les ailes vers la liberté. C'est au moment que les représentants sortent de leurs prérogatives partisanes passéistes qu'on commence à rigoler dans la dérision en dehors des chemins de la soie.

- Prométhée, qui voit plus loin dans le futur, est l'Esprit. Epiméthée, qui réfléchit après, est le Corps. Si le corps décide pour l'esprit, c'est une voie négative. C'est l'esprit qui doit être aux commandes du corps....

- Oui, peut-être. Mais je réponds "Esprit sort de ce corps qui te fait mal". Quand l'esprit reste en rade, il retombe dans les réalités de comment il vit. En Chine, l'émulation insensible du Parti a tout le temps pour contraindre ses citoyens à obéir. Il agit par contraintes sans prières. Il lui suffit de dire qu'il a raison d'être comme il est, après un lavage de cerveau.

-Pour comprendre l'esprit chinois, il faut jouer au jeu de GO. La lecture de "Vent d'Est, vent d'Ouest" de Pearl Buck, "Fleur en fiole d'or" dans la Pléade fascinent, plus que la communiste.

- Présenter ses bons côtés et faire oublier ceux qui ne le sont pas, c'est exactement ce que fait le Parti chinois. Il m'irrite et m'horrifie parfois. Le cirque de Pékin avec les exercices d'équilibre en groupe pour la promotion de la Chine et donc du Parti, sont trop basés sur des principes qui ne connaissent aucune liberté individuelle.

Le dialogue s'est terminé là.

Le régime du Parti chinois a gagné la bataille puisque son message est passé dans l'esprit des Occidentaux ?

Johann Chapoulot parlait de "La dévastation du monde par les derniers des hommes par le néolibéralisme". Il semblait apporter aussi des arguments qui pousseraient à donner plus de pouvoir à l'Etat sans parler du Parti chinois.

Qu'en dire sinon la même chose mais inversée communisme vs capitalisme ?

Obtenir l'agrément et les applaudissements d'une population n'est-ce pas la meilleure façon de préparer la guerre et de subir n'importe quoi ?

Tester la nouveauté pour la rendre plus efficace par plus automatisme de la modernité. Etre mécréant, c'est vouloir apporter une opposition constructive à penser sans croire et accepter une philosophie postmoderne avec l'aide de la dérision pour ne pas s'engluer dans un engrenage inextricable du passé quitte, si cela ne marche pas, à prendre par "la philosophie de la résilience des philosophes grecs". La philosophie crée d'autres croyances.

Pour moi, casser la personnalité de quelqu'un est "le" crime par excellence.

Tout le monde est et doit rester différent à la recherche de compromis avec son entourage en étant ouvert sans être neutre et en existant avec ses arguments tout simplement.

Des philosophes qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent des solutions adéquates, on en cherche.

"La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées" disait Victor Hugo.

La Belgique est un pays bon enfant. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un "Etat policier".

Dernièrement, mon épouse reçoit un questionnaire de dix pages envoyé par le département de la police avec des questions très tendancieuses. Je me suis demandé quel en était le but.

Le documentaire "Un monde à part" au sujet de la Suisse qui ne fait pas vraiment partie de l'Union européenne.

La Suisse, un pays si proche de la Belgique et pourtant si différent. Un des pays les plus agréables à vivre avec des qualités qui passent par des règles très strictes. Le pays le plus propre au monde. On ne plaisante pas avec les incivilités. Jeter un mégot, cracher par terre ou déposer ses déchets ménagers dans une poubelle publique peut coûter très cher.

Rien à voir avec la Chine, bien sûr.

Alors encore une fois, pour terminer ce billet, cette chanson lancinante chantée par Jack Lantier pour le rêve en attendant un réveil plus calamiteux.

