L’Intelligence Naturelle revient

Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux ont signé mercredi dernier un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4, le modèle d’OpenAI lancé mi-mars, en évoquant "des risques majeurs pour l’humanité". Mon billet "L’ère de l’IA a commencé" Bill Gates parlait du futur sous forme de l'IA et avait reçu 242 commentaires et près de 2500 visites sur agoravox.fr. Plusieurs commentateurs dénigraient l'IA. De mon côté, je connais évidemment les bons et les mauvais côtés de l'IA puisque j'en ai fait partie des concepteurs. A Bruxelles, un conclave s'est déroulé pendant toute la nuit de vendredi jusqu'à samedi 15:00, pour étudier la situation dans le but de faire revenir l'Intelligence Naturelle au premier plan.

Dans cette pétition parue sur le site futureoflife.org, ils réclament un moratoire jusqu’à la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d’IA, des techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel et des institutions capables de gérer les "perturbations économiques et politiques dramatiques (en particulier pour la démocratie) que l’IA provoquera".

La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers une I.A. incontrôlable qui surpasserait l’être humain, dont Elon Musk, propriétaire de Twitter et fondateur de SpaceX et de Tesla, et Yuval Noah Harari, l’auteur de "Sapiens".

Le patron d’OpenAI, concepteur de ChatGPT, Sam Altman a lui-même reconnu être "un petit peu effrayé" par sa création si elle était utilisée pour de "la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques". "La société a besoin de temps pour s’adapter", avait-il déclaré à ABCNews mi-mars.

"Ces derniers mois ont vu les laboratoires d’IA s’enfermer dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable", estiment-ils.

L'Autorité italienne de protection des données personnelles bloque le robot conversationnel ChatGPT et prévient que sa décision a un "effet immédiat". Elle l'accuse de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs. Depuis le 20 mars, elle accuse une perte de données concernant les conversations des utilisateurs et les informations relatives au paiement des abonnés au service payant.

Qu’est-ce que l’intelligence ?

C'est en cherchant à la définir dans son intégralité que cela devient intéressant. Au début du 20ème siècle par les tests de QI, on ne sait toujours pas où elle commence et où elle finit et encore moins la définir de façon binaire comme le demanderait le numérique.

QI, un Quotient Immature ? ai-je écrit en 2008, à une époque pendant laquelle tout n'était plus que chiffres face à la crise existentielle de la finance.

Le mot "intelligence" est déjà plusieurs fois dans les titres de mes billets :

Une intelligence pleine d'artifices

Les stratégies différentes des intelligences

Guerre et paix des intelligences (1-2)

Guerre et paix des intelligences (2-2)

Les tests de QI ne mesurent pas l’intelligence, mais une forme dédiée à la force de déduction logique et mathématique. Les fans de la logique et des mathématiques dans les profils STEM ne sont pas très courants. Les différences entre sexes se retrouvent dans une conclusion hâtive que l'homme à un cerveau monoprocesseur puisqu'il aime traiter un sujet du début à la fin sans interférence avec un autre sujet tandis que la femme parvient à penser à plusieurs projets en même temps à accomplissant un travail pour lequel elle est payée et à penser à toute une série d'opérations annexes qu'elle aura à effectuer le soir en rentrant chez elle, en famille.

Les sciences exactes sont en général attribuées aux hommes et les tâches "humaines" aux femmes.

Ce sont aussi des clichés dans la généralité puisqu'aucune statistique ne permet de l'affirmer .

Quoi qu'il en soit, l’intelligence est protéiforme en s’appuyant pour une part non négligeable sur l’irrationnel, même si cela peut paraître contre intuitif.

L'intelligence est plus souvent analogique en associant des souvenirs de faits appris par l'expérience, plutôt que réactualisés en permanence avec des courbes de vraisemblance, sans donner de chiffres de rentabilité, comparées à des intelligences chiffrées par des tentions électriques par un outil numérique.

Les calculateurs analogiques remplacent l'étude de l'intelligence par un système physique donné par celle d'un autre système identique ou similaire, régi par les mêmes équations de vraisemblance. Pour que cela présente un intérêt, le système « analogue » doit être facile à construire, avoir ses mesures aisées et moins coûteuses que sur le système réel.

Un calculateur analogique modélise un problème à résoudre par un panneau de câblage amovible facilitant les changements de problèmes en mesurant des tensions électriques représentant les différentes variables enregistrés sous forme de courbes en fonction du temps en travaillant sur des variables continues, toutes les opérations étant effectuées en parallèle par à la résolution des systèmes d'équations différentielles.

On peut donc associer l'idée du courant continu à l'ordinateur analogique qui ne cherche pas à obtenir des résultats exacts contrairement au courant alternatif qui cherche des résultats en binaire, présentés en octal ou en hexadécimal pour réduire le nombre de 1 et de 0 mais qui peut être converti avec les décimales par l'ordinateur numérique. Le courant alternatif est produit en 220V, en 110V ou en triphasé chez chacun dans un temps minimal.

Aujourd'hui, les calculateurs analogiques sont tombés en désuétude face à la puissance et à l'universalité des calculateurs numériques bien que pour certaines fonctions et dans certaines conditions d'emploi, certains calculateurs analogiques continuent à être développés par la NASA pour les sondes et robots soumis à un environnement hostile.

Histoire du calculateur analogique

Dans les années 1870, Lord Kelvin avait inventé un marégraphe mécanique. Entre les deux guerres mondiales, les tirs de l'artillerie étaient résolus par de calculs analogiques, l'ingénierie par des analyseurs harmoniques, la mécanique des fluides et les régulateurs industriels par des cuves rhéographiques qui ont une méthode de calcul analogique par la répartition de potentiels et de courants dans un milieu continu.. Des calculateurs à bain d'huile ont permis ensuite de définir les commandes jusqu'au vol du Concorde comme exemple.

Le courant continu a une intensité indépendante du temps comme c'est encore le cas dans les piles et les accumulateurs. La grandeur du courant intégrée et les pertes thermiques de température étaient compensées par des systèmes de régulation périphériques. En substituant la variable vitesse V par la variable courant I et la variable distance D par la variable température T, il est possible de calculer la distance en mesurant la température T d'un bain d'huile chauffé par un courant I proportionnel à V.

A partir des années 1950, les calculateurs analogiques électroniques « universels » se sont développés grâce à la mise au point de l'amplificateur opérationnel « à courant continu », car sa bande passante n'a pas de limite inférieure. Éviter la difficulté de réalisation de tels amplificateurs a été d'utiliser l'amplitude d'un signal porteur « haute fréquence » comme support d'information. En France, un circuit analogique comportant une vingtaine d'amplificateurs opérationnels, permettait de résoudre un système de quelques équations différentielles. Les véritables calculateurs analogiques utilisables de façon industrielle sont venus du constructeur américain « Electronics Associates Inc. » avec le 231R à tubes électroniques dont la précision atteignait 10-4 et permettait de résoudre un problème d'une trentaine d'équations différentielles par un panneau d'interconnexion amovible pour passer rapidement d'un problème à un autre. En 1965, le remplacement des tubes électroniques par des transistors, permettait d'effectuer les calculs beaucoup plus rapidement, couplé avec un calculateur numérique, créant ainsi un calculateur hybride.

Un calculateur « 16 bits » de puissance limitée automatise le calculateur analogique par la vérification des interconnexions entre opérateurs.

Un calculateur « 32 bits », prend part aux calculs en échangeant des données en temps réel via des convertisseurs mixes, analogues-digitaux et digitaux-analogiques. Dans les années 1970, les ultimes perfectionnements ont consisté à remplacer les derniers composants électromécaniques par des composants électroniques.

À partir de 1980, le développement fulgurant des calculateurs numériques grâce à leur vitesse de calcul, leur a permis d'effectuer vraiment des calculs en temps réel en traitant des problèmes de plus en plus complexes séquentiellement sans être parallèles. À partir de cette époque, l'intérêt des grands calculateurs analogiques a disparu, et progressivement, le calcul analogique et hybride n'a subsisté que dans des circuits électroniques dédiés à des applications comme les régulations, les asservissements, en tant que liaisons facilement reconfigurables entre des équipements physiques et les processeurs numériques.

Ce déclin a été accéléré par le développement des logiciels permettant de modéliser facilement les systèmes physiques, permettant de résoudre facilement un système d'équations différentielles.

Ce déclin, face au numérique, voit un regain d’intérêt en montrant son efficacité face aux super-calculateurs dans le cas de calculs précis.

Les calculateurs analogiques sont très bien adaptés à la résolution des systèmes d'équations différentielles ordinaires à une seule variable grâce aux intégrateurs en fonction du temps. Ils ont principalement été utilisés dans les domaines des calculs d'études des systèmes pour lesquels le comportement dynamique est essentiel : les régulations des procédés industriels chimiques, de centrales nucléaires ou de pilotage et de guidage en aéronautique, astronautique, systèmes d'armes, études théoriques. Dans ces cas, le temps « calcul » peut différer du temps physique sans obtenir une grande productivité, mais pour observer confortablement et en détail le comportement de phénomènes rapides de la trajectoire d'électrons et dans les simulateurs en temps réel intégrant des équipements physiques et un opérateur humain, comme dans les grands projets astronautiques.

Associé à des éléments passifs linéaires ou non, l'amplificateur opérationnel est le cœur des opérateurs tels que les sommateurs, les intégrateurs, les multiplieurs.

L'Intelligence Artificielle et ChatGPT sont liés à l'argent et à l'économie

Est-ce que vous avez déjà rencontré un Chat virtuel Schrödinger qui soit à la fois mort et vivant ?

ChatGPT peut-être bien.

J'ai lui ai posé la question : "Est-ce qu'on peut, à la fois, être riche et pauvre ?"

Voilà sa réponse :

"Il est possible d'être riche et pauvre à la fois, mais cela dépend de la définition de ces termes. Si on considère la richesse uniquement en termes de possession de biens matériels ou de liquidités, alors une personne peut être considérée comme riche. Cependant, si cette même personne a des dettes importantes ou des dépenses élevées qui dépassent ses revenus, elle peut être considérée comme pauvre sur le plan financier. En outre, une personne peut être riche en termes de richesse matérielle mais pauvre sur le plan social, émotionnel ou spirituel. Par conséquent, la richesse et la pauvreté sont des concepts multidimensionnels qui peuvent être définis de différentes manières en fonction des contextes et des perspectives.".

Samedi, on apprenait que l'inflation était au plus bas dans la zone euro et que le prix de l'énergie gaz et électricité allait baisser drastiquement de 50%

.

De plus, le Premier ministre Alexander De Croo disait que la Vivaldi n'était pas finie



.

L’indexation automatique des salaires a-t-elle été surévaluée ? Les factures d’énergie sur lesquelles l’indexation automatique s’est en partie basée, ont été surévaluées ce qui a constitué un sérieux handicap pour l’État et les

entreprises.

Donc, tout semblait aller pour le mieux avant le conclave comme moratoire au sujet de la temporisation de l'Intelligence Artificielle. L'intelligence allait pouvoir redevenir plus naturelle.

Pour devenir efficace, on pouvait imaginer revenir en courant continu qui n'a plus de lien avec le temps et qui pourrait restituer ce qu'on appelle souvent la "connerie humaine".

Je dis au revoir à ChatGPT et merci pour toutes les réponses en textes analogiques dans un style allégorique.

En économie, Tintin

... ne semble pas être expert.

Crédit Suisse est bien plus compétent.

"On ne va pas se mentir, les temps sont instables. Ce printemps est riche en « vaux de mars » comme on dit chez nous pour qualifier ces giboulées qui rythment les journées et douchent notre optimisme en même temps que les courtes éclaircies. Et la météo sociale est conforme à l’air du temps : le conflit chez Delhaize s’éternise et, chez nos très remuants voisins du sud, le chaos au parlement s’est transféré dans la rue. Au-delà du fond du dossier – système de franchise dans un cas, report de l’âge de retraite dans l’autre – on constatera que la méthode musclée et sans concession des décideurs provoque en retour une réaction vive des opposants. C’est la bonne vieille loi physique : action, réaction.

En clair, en ce printemps tourmenté, la rue proteste avec rage. Bref, c’est pas la joie. Or en Flandre, ce dimanche, un million de personnes seront de sortie. Soit à peu près autant, voire plus, que les manifestants de mardi dernier dans toute la France. Ce qui pousse tous ces gens sur les routes de Flandre, ce n’est pas un vent de colère, au contraire : ils auront le sourire aux lèvres, l’enthousiasme au cœur et un frisson de plaisir qui les traverse.

Tous motivés par une passion très flamande : le vélo. Ce dimanche, c’est le « Ronde », un monument, une fête dont la popularité remonte loin : dans les années 30, il y avait déjà 500.000 spectateurs, le chaos était tel que la course s’apparente parfois à un rodéo, où les coureurs devaient se faufiler entre voitures et spectateurs à l’enthousiasme débordant. Cette année, la Flandre n’aura d’yeux que pour Wout Van Aert qui a la délicate mission d’enfin remporter une épreuve qui échappe à un Flamand depuis 2012, le dernier vainqueur belge étant le wallon Philippe Gilbert il y a 5 ans. Mais pourquoi évoquer ainsi la passion du vélo en contrepoint de la colère sociale qui gronde ?



Parce qu’elle résume à merveille l’âme humaine : au cœur de la tempête, nous avons besoin de nous évader et de nous passionner pour des choses tellement futiles mais qui nous font tellement de bien, l’espace d’un instant", écrit Pierre Marle avec un coup d'œil dans le rétro.

Les images et les vidéos peuvent être manipulées par des logiciels pour présenter des photos truquées comme le Pape habillé avec un manteau blanc avec une bière belge dans la main ou Macron mangeant son spaghetti.

Ce n'est pas très naturel de les voir ainsi, créés par une intelligence artificielle, bien sûr.

Mais, pris comme un poisson d'avril avec un décalage dans le temps, ce serait parfois mieux que de montrer la sale gueule d'un malfrat sur sa photo d'identité.

Allusion