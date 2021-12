2021 L'année de la folie véritable et du mensonge flagrant.

2022 l'espoir de l'Union, l'union qui Fait La Force.

2021 L'année où l'imbécilité et la propagande ont délogé la science et la réalité !

2021 Ce fut lesdits ZZexperts des médias corrompus (ces partisans de la science de la terre plate) contre les scientifiques de renommée qu'ils ont dit "charlatans".

Une véritable guerre de la perception !

Une lutte inégale et épique !

MENSONGES

MANIPULATION

CORRUPTION

PROPAGANDE

CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

OUF !

2021 Ouf !

Un grand ouf !

Un ouf ! de désespoir !

Un ouf ! d'incroyable !

Oui, tout un OUF !

2022, va-t-on pouvoir récupérer tous ces cerveaux endommagés ?

C'est à "espérer" !

Espérons, mes amis, espérons !

La propagande !

Nous avons vu de nos yeux vus, que la propagande, qui fut tout de même hyper massive, a su déloger, dans plusieurs cerveaux, la science véritable et même la réalité incontestable.

L'arme de manipulation massive que sont les grands médias ont tous été mis à contribution. Cette arme médiatique de persuasion a été employée ad-nauseam et a littéralement tué la capacité cérébrale de plusieurs de nos concitoyens.

L'une des principales caractéristiques de la propagande, soit la FERME négation de la réalité a, encore une fois, démontré son efficacité.

L'année dernière s'était éteinte sous le signe de la propagande. La propagande niait fermement que Donald Trump avait battu le sénile tripoteur Biden. [1]

« La propagande : l’arme fatale contre Trump » [1]

Biden, déjà barjot, passa sa campagne électorale caché dans son sous-sol. [2]

Depuis des années on dénonce et on décrit du mieux que l'on peut la propagande, mais en vain, elle demeure toujours d'une efficacité foudroyante.

En 2014, à l'aide d'un document de propagande incontestable [3] que je vous invite à consulter [] , je décrivais les trois principales étapes de la propagande :

« Radio Canada : délit de propagande » [4]

Je disais :

1 - Le lancement de la diffamation (ou la semence du mensonge) fait de façon organisée et spectaculaire afin d’obtenir une visibilité médiatique maximale.

Un lancement mettant à profit la puissante arme de manipulation massive que représentent tous les médias de masse occidentaux mis au diapason ainsi que tous les organismes « dominés » par cette réduite et puissante communauté dite internationale au service de l’oligarchie mondiale.

L’objectif : créer une onde de choc émotive afin de soumettre le jugement populaire.

2 - Brève période de "surfing" sur l’onde de choc initiale consistant en quelques déclarations fracassantes de ceux qui profitent de cette propagande bien médiatisée.

Cette période doit demeurer courte afin d’éviter que le jugement populaire glisse vers le questionnement. On ne doit pas perdre le contrôle du jugement populaire. Prolonger ce surf risque d’entrainer le questionnement et par le fait même détruire l’effet émotif obtenu lors du lancement.

L’objectif : enraciner la semence (le mensonge) en l’enveloppant d’un apparent "sérieux". Les notables et les organismes "respectables" (sic) sont alors mis à profit (Politiciens, ONU, HRW, etc.).

3 - Divertir le jugement populaire par d’autres événements ou propagande afin d’éviter aux citoyens de « trop » réfléchir sur cette diffamation lancée à l’étape 1. Donc remplacement rapide par d’autres sujets d’actualité ou de propagande.

L'ombudsman de Radio-Canada a étudié ma plainte et m'a évidemment donné tort. [5]

On dit : « Le plaignant (Serge Charbonneau) soutient que « tout journaliste honnête se rend rapidement compte qu'absolument rien d'incriminant ne transpire » des photos présentées dans le rapport.

…

M. Pierre Champoux, directeur de l’Information d’ICI Radio-Canada.ca a répondu au plaignant au nom de la direction de l’Information.

…

LA DEMANDE DE RÉVISION

La réponse de M. Champoux n’a pas satisfait le plaignant (Charbonneau) qui m’a demandé de réviser sa plainte. Dans sa demande, il formule essentiellement les mêmes reproches à l’endroit d’un reportage sur le même sujet de la correspondante au Moyen-Orient, Marie-Ève Bédard, diffusé le 20 janvier 2014 au Téléjournal sur ICI Radio-Canada Télé (à 15 minutes du début) [6].

LA RÉVISION

Avec tout le respect que je dois au plaignant (Charbonneau), je dois d’abord dire que ce n’est pas parce qu’un média rapporte le contenu d’un document ou fait état de son existence qu’il en endosse et valide le contenu.

Donc ils peuvent faire de la propagande en faisant les perroquets et ce n'est pas leur faute s'ils répètent des mensonges puisqu'ils ne font que répéter ce qui est dit ! Voyez-vous !

M. Champoux a expliqué au plaignant (Charbonneau) que l’auteur de l’article avait utilisé le conditionnel [NDA : sauvé par le conditionnel], qu’il ne rapportait que des faits ― l’existence du rapport, sa divulgation à CNN et au Guardian à la veille de la conférence de paix sur la Syrie, les noms et la qualité de ses auteurs, ses conclusions ― et qu’il attribuait toujours le contenu du rapport à ses signataires [NDA : ils ne sont donc pas responsables des mensonges !].

M. Charbonneau considère que ces « bémols » et « tournures de phrases » ne mettaient « aucunement en garde l'auditoire contre une validité douteuse de cedit rapport ».

En ce qui me concerne (ombudsman Tourangeau), ces bémols et ces tournures de phrases permettent de dissocier clairement Radio-Canada et l’auteur de l’article de toute prise de position sur le contenu du rapport.

L'Ombudsman Tourangeau s'en sort en disant [5] que leurs "bémols" indiquent que Radio-Canada ne prend pas position sur la validité du rapport, QUI EST « CLAIREMENT » DE LA PROPAGANDE LA PLUS PUANTE QUI SOIT.

Voir mon article. [4]

En 2015, dans mon article « J'accuse » [7] je disais que le journalisme se fait sur le terrain et la propagande se fait derrière les micros.

Dans mon article de 2009 s'intitulant : « Radio-Canada, les deux pieds dans les sables bitumineux » [8], je disais : « On constate, une fois de plus, que l'Information n'existe pas. Il s'agit de propagande. »

« On ne parle pas du contenu de l'article de neuf pages du National Geographic sur Internet, mais de son effet que l'on dit « dévastateur » sur le Canada !

On parle de l'effet et non de la réalité environnementale. Celle-ci est soigneusement gardée sous silence. »

Le pire ennemi de la propagande c'est la réalité. Dans ce cas-ci, la propagande consiste à rendre l'exploitation des sables bitumineux comme étant "environnementalement" acceptable. Radio-Canada s'est bien gardée d'envoyer un avion survoler la région pour montrer l'état des lieux.

La propagande s'évertue toujours à fabriquer une fausse réalité.

Et c'est ce que nous avons vécu cette année. La propagande a fait en sorte de faire percevoir les plus grands médecins, les plus grands infectiologues et les plus grands épidémiologistes comme étant des charlatans. Du même souffle, les propagandistes ont présenté les menteurs, les manipulateurs et les corrompus ($$$$) des grandes pharmaceutiques comme étant des sauveurs de la race humaine !

La propagande combat aussi un autre ennemi : la mémoire !

Les médias nous font oublier le passé. C'est ainsi plus facile de manipuler les cerveaux. On maintient "l'oubli" bien actif.

Dans ma revue de l'année 2009 [9], je disais : « Curieusement, il semble nettement plus facile pour nos valeureux experts internationaux, de prédire le futur que de regarder le passé. Le futur est peu compromettant tandis que le passé peut s’avérer bien révélateur de la qualité des prévisions. »

Pensons aux fabuleuses prévisions de Neil Ferguson qui disait au début de mars 2020 que le milliard de cas (vides) serait atteint au bout de 63 jours.

Se souvenir… Notre monde est un cercle vicieux !

En octobre 2008, je publiais un article dans Le Devoir s'intitulant : « Sommes-nous à l'aube d'un monde meilleur ? » [10]

Quatorze ans plus tard, on peut encore se le demander.

On peut encore l'espérer et peut-être que l'espoir est moins utopique.

En 2008 j'attaquais mon article en disant :

« Le déclin de l'Empire est à souhaiter, mais...

À Londres, les « traders » ont reçu en 2007 21 milliards de dollars en bonus.

Les salaires des 2500 personnes les mieux rémunérées au monde ont augmenté de 51 %. »

C'est toujours ainsi et même pire. C'est le résultat désastreux du pouvoir "représentatif". La population le réalise de plus en plus et de mieux en mieux. Nos Zélus travaillent pour enrichir leurs Zamis riches qui les ont aidés à accéder au pouvoir et ils se foutent carrément du bas peuple.

Nous vivons dans une parodie de démocratie. Nous l'avons bel et bien constaté ces deux dernières années. Ce pouvoir absolu des riches est devenu un pouvoir totalitaire. Ils tentent de prendre le contrôle de nos vies, de nos pensées et de notre comportement.

Le totalitarisme qui prend racine partout en occident éveille cependant les peuples. Il est très possible que nous soyons enfin à l'aube d'un monde meilleur.

2022 l'année de L'Union Fait La Force !

La prise de conscience de l'échec total du pouvoir "représentatif" s'effectue.

La population réalise que c'est plus qu'un échec. C'est une véritable trahison.

Les gens découvrent l'avenue du pouvoir « horizontal », le pouvoir du peuple.

Le défi de s'unir malgré nos différences est cependant bien présent. Contrairement à nous, les élites riches sont solidement unies et c'est ainsi qu'ils réussissent à nous contrôler. Jamais ils ne se trahissent les uns les autres. Jamais ils ne se font du tort. Ils ont une solidarité à toute épreuve.

Le peuple doit être conscient que seule l'union peut nous permettre de vaincre ces ordures qui nous contrôlent et nous exploitent.

Le peuple doit découvrir que L'Union Fait La Force.

C'est notre seul salut : s'unir.

S'unir contre eux et pour nous, le peuple.

Souhaitons ardemment que 2022 soit l'année de L'Union Fait La Force.

Bonne année 2022 à tous.

Habillez-vous de plein d'amour en la répandant tout autour.

Salutations chaleureuses, humaines et solidaires à tous,

Bonne Année

et le paradis avant la fin de vos jours.

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] La propagande : l’arme fatale contre Trump

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-propagande-l-arme-fatale-contre-228594

[2] Élection USA : Le peuple contre la fraude

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/election-usa-le-peuple-contre-la-229896

[3] Document de propagande contre la Syrie :

A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime.

https://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.pdf

[4] Radio Canada : délit de propagande

https://www.legrandsoir.info/radio-canada-delit-de-propagande.html

[5] M. Serge Charbonneau, se plaint d’un article publié sur le site web le 20 janvier 2014.

Syrie : rapporter et relater n’est pas valider ni endosser (ICI Radio-Canada.ca et Le TJ)

https://cbc.radio-canada.ca/fr/ombudsman/revisions/2014-01-22

[6] Le téléjournal du 20 janvier 2014. Le reportage propagandiste de Marie-Ève Bédard à 15 minutes du début de l'émission.

https://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6985508

[7] J’accuse - Article publié le 11 février 2015 - par Serge Charbonneau

Lors de la préparation de l'horrible destruction de la Libye, je constatais que jamais la population n'avait été soumise de façon aussi marqué à un lavage de cerveau collectif d'une si grande intensité et d'une si grande efficacité.

L'histoire se répète aujourd'hui avec cette guerre contre la Russie.

Pour revitaliser nos esprits, il est important de visiter les liens où l'on voit les Ukrainiens s'exprimer sur cet horrible conflit.

Le journalisme se fait sur le terrain et la propagande se fait derrière les micros.

https://mobile.agoravox.fr/tribune-libre/article/j-accuse-163452

[8] Radio-Canada, les deux pieds dans les sables bitumineux - Article publié le 3 mars 2009 - par Serge Charbonneau

https://lautjournal.info/20090303/radio-canada-les-deux-pieds-dans-les-sables-bitumineux

[9] 2 janvier 2010 - L’année qui bascule

L’heure des boules de cristal

(Les prédictions… mais surtout un regard sur le passé)

https://www.legrandsoir.info/L-heure-des-boules-de-cristal-Les-predictions-mais-surtout-un-regard-sur-le-passe.html

[10] Article publié le 25 octobre 2008 et transformé en "commentaire".

Sommes-nous à l'aube d'un monde meilleur ?

https://www.ledevoir.com/commentaire/liste?id=212504&limit=5&sort=

