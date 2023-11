Anti-antisémitisme ou islamophobie ?

Marche contre l'antisémitisme. Certains pensent qu'en affichant leur anti-antisémitisme, leur islamophobie passera plus facilement .

Réaction quasi unanime contre la recrudescence de la menace antisémite. Au profit de qui ?

D’après le Canard enchainé du 8 novembre 2023, selon le ministre de l’intérieur, au 5 novembre on dénombrait 1 040 actes antisémites suivis de 486 interpellations : la moitié d’entre eux sont des tags ou des graffitis, 22% des menaces et injures, 7% des atteintes aux lieux communautaires, 3% des coups et blessures et 1% des atteintes aux élus.

Très précis chiffrage !

Pourtant la catégorie “antisémitisme” n’existe pas dans les statistiques de la police ni dans le code pénal où elle est comptabilisée avec les discriminations raciales, sexuelles et religieuses.

Toujours dans cet article, il est raconté qu’Emmanuel Macron a demandé aux préfets d’évaluer le risque d’embrasement en banlieues : réponse unanime, elles ne bougeront pas.

Au même titre que toutes les atteintes aux personnes, l’antisémitisme est une indignité et les juifs historiquement martyrisés, forcément peuvent craindre une nouvelle fois pour leur sécurité.

Prendre toutes les mesures possibles pour les protéger est indispensable.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat Gérard Larcher rejoints par David Lisnard, président de l’Association des maires de France et des présidents d’Intercommunalité appellent à une marche civique contre l‘antisémitisme.

Prompte et énergique réaction à laquelle s’associe par exemple le Rassemblement National, "le meilleur bouclier pour les Français de confession juive", dixit Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ne croit pas que Jean Marie Le Pen ait été antisémite... Au passage, appréciez la spontanéité des éléments de langage.

Pendant la rédaction de cette rubrique, sur une chaine d’information en continue on énumère tous les actes recensés en direct, un tag devant une université, un autre devant un hôpital, une jeune femme va être jugée en comparution immédiate pour apologie du terrorisme pour avoir fait une blague de très mauvais goût en effet. Puis les chroniqueurs décrivent les peines encourues et digressent doctement.

Pas d’inquiétude, avec les tempêtes et inondations, ils ont de quoi remplir tous les créneaux pour plusieurs jours.

La question que pose cette rubrique est : à qui profiteront réellement cette démarche et cette agitation médiatique ?

Déjà, on le voit, aux chaines d’information en continue qui tiennent un sujet qui va durer et aux réseaux sociaux comme défouloirs.

Ensuite aux politiques dont la sincérité de l’engagement est contredite par l’intérêt d’être perçus compatissants, indignés : l’exemple sur une autre chaine d’information continue où depuis une heure Manuel Walls, seul invité, disserte en distribuant des bonnes et mauvaises notes.

Enfin aux français de confession juive qui vont se sentir mieux protégés, un peu quand même, non ?

Le besoin de certains politiciens de faire connaitre leur soutien à la communauté des français juifs, parfois en plus à la politique meurtrière des israéliens, et en même temps, leur refus d’exprimer de la compassion pour les gazaouis ou de dénoncer le massacre perpétrée par l’armée israélienne, s’explique par leur islamophobie.

Ils pensent que leur anti-antisémitisme fera passer plus facilement leur islamophobie.

Le meilleur exemple, Éric Zemmour : « Aujourd’hui, ce qui se passe en Israël dépasse le sort des Juifs, des Israéliens et même des Français : le combat d'Israël est celui de notre civilisation. (…) Si rien n’est fait, nos rues connaîtront le même sort que les rues israéliennes. Alors, ce seront nos enfants qui seront retenus en otage, nos proches qui seront abattus dans la rue, nos filles dont le corps sera exhibé. »

Mais beaucoup d’autres comme le fantomatique Manuel Valls qui a profité de ces tragiques évènements pour se montrer, déjà présent à la grande marche de soutien au peuple israélien bien visible sur les photos des magazines.

Charles Enderlin, journaliste, correspondant de France 2 à Jérusalem de 1981 à 2015, dans “Les juifs de France entre république et sionisme”, a relaté cette prise de position du général de Gaulle après la guerre des 6 jours.

« Le général de Gaulle a déclaré lors d’une conférence de presse le 27 novembre 1967 : “ [...] Israël ayant attaqué s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise, sur les territoires qu'il a pris, l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion et s'il manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme [...] ”

Dans ses Mémoires, publiées en 1983, Aron reviendra longuement sur cet épisode : “ [...] Ce qui, selon toute probabilité l'avait irrité ( le général De Gaulle), c'était l'attitude des Juifs de France à l'égard de la victoire des Six jours : manifestations de foule, pro-israélisme de certains organes de presse allant jusqu'à de fausses nouvelles, pro-israélisme de la masse des Français entrainés par la propagande et par des émotions obscures, sympathie pour Israël - David menacé par Goliath -, mais aussi désir à peine conscient de revanche sur les Arabes, après l'abandon l'Afrique du Nord, identifié à une défaite nationale.” »

Étrange similitude, le ‘ pro-israélisme ’ attisé par l’arabo-phobie.

Risquons l’antisémitisme : y a-t-il un dignitaire juif qui aurait exprimé de la compassion pour les gazaouis massacrés ou un appel à cesser les bombardements aveugles qui les tuent sans relâche ?

Pas au sein du CRIF ni du consistoire.

Alors le judaïsme n’est-il pas une religion de paix, de respect, de tolérance et de piété ? Ou l’islamophobie est trop prégnante ?

Dimanche marchez pour dénoncer l’antisémitisme et mille fois plus impératif, tous les jours hurlez l’urgence et l’absolue nécessité d’arrêter l’holocauste pratiqué par Israël.

