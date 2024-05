« Apologie du terrorisme » Comme un soutien à Israël

Le mot « génocide » est de + en + prononcé pour désigner les actes meurtriers de Tsahal contre la population civile de Gaza. Cette position devrait être indéfendable vis-à-vis de la communauté planétaire et devrait être condamnée unanimement. Il n’en va pas ainsi, car le gouvernement israélien a de puissants relais dans les pays occidentaux, particulièrement aux U.S et en France qui, par le biais des médias et le relais de presque toute la classe politique, font preuve d’un soutien inconditionnel et indéfectible à Israël. Les leaders occidentaux suivis des médias dominants agissent comme si le conflit entre israéliens et palestiniens avait débuté le 7 octobre 2023, et ainsi Israël a de plein droit l’autorisation se défendre et riposter sans limite. La meilleure preuve est Biden qui dès le 11 octobre endosse sans réserve le rôle de premier soutien d’Israël, et martèle dans un discours au ton “ferme” et “sans équivoque” que l’État hébreu a le droit et le “devoir” de répondre à l’attaque perpétrée ce week-end par le Hamas, et qu’il l’aidera à se défendre contre le “mal à l’état pur” ; speech rapporté par une chaîne américaine.[i] Passons sur le défilé des « personnalités françaises », parties pour faire allégeance et jurer un soutien inconditionnel et sans limites à la seule démocratie du Moyen-Orient…

Après sept mois de bombardement : Le temps passant, de plus en plus de voix s’élèvent contre ce massacre de civils, particulièrement les enfants ; car ce sont eux, ainsi que les journalistes, les membres des ONG et le personnel soignant qui payent un lourd tribut de pertes humaines au milieu des ruines de ce qui fut le camp de Gaza. En Cisjordanie, les colons organisent des raids protégés par l’armée contre les possesseurs de terre palestiniens, avec, cependant, un Hamas qui n’est pas éradiqué et des otages qui ne sont toujours pas libérés. Toute cette situation est connue via les réseaux sociaux, et les critiques, prises de position, manifestations de soutien au peuple palestinien se développent. Pour ceux qui dirigent et supportent Israël, la voix de la contestation doit être mis sous le boisseau et idéalement réduite au silence à tout prix.

Loi « apologie du terrorisme » : intégré dans le Code pénal en 2014 avec la loi Cazeneuve, le délit d’apologie du terrorisme est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les sanctions sont portées à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis sur Internet. Cette loi, dont l’application est très vague, car il faudrait déjà qualifier précisément le mot de « terrorisme » ? Selon le Larousse : « Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. »[ii] Donc, ce qu’a fait le Hamas le 7 octobre est bien un acte terroriste, mais ce que font les colons en Cisjordanie, comment qualifier leurs actes ? De plus, selon le contexte historique, les résistants français étaient bien qualifiés de terroristes par les Allemands. Pourtant, quelques années plus tard, ceux du FLN algérien sont eux-mêmes qualifiés de terroristes par l’administration française… En clair, à partir d’un certain contexte, ne serait-on pas toujours le terroriste de quelqu’un autre, selon le point de vue ? Donc, utiliser cette loi , permet de mettre pour un temps sur la touche les voix dissonantes, qui pourtant ne sont pas anti-Israël, mais pro-peuple palestinien. Toute personne ayant de l’humanité et de l’empathie se doit de se sentir impliquée par les assassinats commis par le Hamas et les otages, mais aussi par Tsahal contre une population civile sans défense. L’indignation est certainement motivée par la réplique armée disproportionnelle de Netanyahou et de son entourage qui pousse aux meurtres de masse, à l’élimination des palestiniens en Palestine, la recolonisation de la bande de Gaza (avec ses promesses de pétrole au large) et une volonté de contrôler la story telling, dont personne n’est dupe, même ceux qui l’encensent, soit par ambition, soit par peur. À l’heure des RS, il est impossible de créer le silence, trop d’images choquantes sont mises en ligne, et ainsi, particulièrement chez les plus jeunes, la contestation monte contre les menées d’Israël. Ce qui est surprenant, c’est que les gouvernants de ce pays ne le comprennent pas ; il est devenu impossible d’imposer une « vérité » qui n’en est pas une. Tous les moyens de propagande ont été utilisés depuis l’attaque du Hamas jusqu’à aujourd’hui, et seulement quelques cerveaux embués avalent les mensonges débités par les médias aux ordres. Tous les autres, NOUS, voient, entendent et ressentent profondément les dérives et lâchetés de nos gouvernements, qui par stupidité, avidité et racisme enfoncent un clou rouillé à travers le bois de honte d’un cercueil pourri.

La chasse aux suppôts du terrorisme. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a signé une circulaire disposant que « la tenue publique de propos vantant les attaques du mouvement islamiste, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, devait faire l'objet de poursuites ». Et sa circulaire a été entendue : 385 signalements[iii] pour des propos liés à la guerre au Proche-Orient ont été transmis à la justice entre le 7 octobre et le 31 décembre 2023. Une enquête a été lancée dans presque tous les cas. D’où viennent ces plaintes en France ? De l'Organisation juive européenne (OJE),[iv] une association pro-Israël qui rassemble principalement des avocats et La Jeunesse Française Juive (JFJ)[v] se félicitent d’être à l’initiative de nombreuses procédures, le CRIF et la LICRA doivent certainement être dans cette liste. Des poursuites aussi émanent du ministère de l’Intérieur. Tout ce petit monde veut à toute force, en utilisant ses relais, ses idiots utiles et ses Sayanims faire taire les voix qui s’indignent du massacre perpétré en notre nom. D’où, les conférences annulées, d’où les portes défoncées à six heures du matin devant toute la famille, d’où les condamnations de syndicalistes, les gardes à vue qui n’aboutissent à rien, les convocations d’élus de gauche et l’invasion de CRS dans les universités qui protestent. Trop visible : En voulant intimider, reprendre la main et vouloir tordre le bras à la vérité, la soumettre à sa volonté ; c’est devenu chose impossible en ce monde hyper-connecté !

Le monde entier, enfin, voit la VÉRITÉ sur le génocide. Israël a perdu. Il n'y a pas de retour en arrière. Le monde sait désormais ce que vivent les Palestiniens depuis plus de 75 ans et cette fois-ci, personne ne voudra rester aveugle, PERSONNE !

Dernière minute

Dimanche 5 mai : Israël rejette la proposition de cessez-le-feu du Hamas. Benyamin Netanyahou, qui est déterminé à lancer une attaque sur la ville de Rafah, située à l'extrême sud de l'enclave palestinienne a déclaré : « Israël ne peut accepter la demande du Hamas. Nous ne sommes pas prêts à accepter une situation dans laquelle les bataillons du Hamas sortent de leur trou, reprennent le contrôle de Gaza, reconstruisent leur infrastructure militaire et recommencent à menacer les citoyens d'Israël dans les communautés environnantes, dans les villes du sud, dans toutes les parties du pays. Dans ce cas, le prochain 7 octobre n'est qu'une question de temps. » Ce qui veut dire, une guerre jusqu’au dernier palestinien debout ! On attend toujours le mandat d’arrêt du TPI ? Car si y’en a un qui mérite la froideur des geôles c’est bien lui ![vi]

Georges ZETER/mai 2024

Une petite vidéo pour vous situer combien certaines personnes sont totalement hors sol : s'ils/elles ont un ressenti d’antisémitisme, ça ne peut qu’être vrai ! Ce sont eux qui portent les plaintes pour apologie du terrorisme… Tout un programme.

https://www.youtube.com/watch?v=fcTJiU4F-Mo