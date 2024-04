Aya Nakamura pour chanter la Môme Piaf au JO... Qu’en penserait Emma Saïd Ben Mohamed ?

Quant à Sébastien Chenu, il considère qu’Aya Nakamura ne valorise pas la langue française, et Aya ne dira sans doute pas le contraire. Et Marion Maréchal de déclarer qu’elle « ne chante pas en français. Ce n’est ni notre langue ni notre culture ». Aya, pour faire plaisir à l’extrême droite, devrait penser à chanter dans une autre langue, ou mieux encore, retourner en Afrique.





Tout y est !!! Dans une dialectique assez primaire de déformation des propos tenus

L’affirmation posée est très simple « Elle ne chante pas en français. Ce n’est ni notre langue ni notre culture ». Il me semble qu’il est possible de discuter sur la base de cette affirmation, et même de s’y opposer en arguant de la diversité linguistique de notre langue. Pour ma part, je lui trouve un certain style dans ses musiques et ses paroles, un style certain même. Aya déforme, dépasse, joue avec notre langue et l’argot… Aya le revendique, elle reconnait la forte influence africaine dans sa langue particulière et de même avec sa musique...

Et vous osez écrire cette bêtise « devrait penser à chanter dans une autre langue, ou mieux encore, retourner en Afrique. ». Il ne me parait pas que quiconque, même au RN, reproche à Aya d’être elle-même, de chanter sur des musiques et des paroles qui lui sont proches…, et encore moins de « retourner en Afrique » pour cette raison...



Il me semble que cette affaire ouvre une discussion assez importante : la créolisation. Est-on obligé d’accepter le concept de créolisation de notre langue et de notre culture, il me parait que la conservation des valeurs essentielles de notre pays passe par le respect de sa langue et de sa culture. Sans interdire à quiconque d’en jouer à sa guise…



En définitive, la langue est faite et transformée par l’usage, Aya ou l’Académie n’y peuvent pas grand-chose...