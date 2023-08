Bernard Arnault - Qui dirige vraiment la France ?

LE MEDIA s'interroge après les révélations du journal Le Monde... Qui dirige vraiment l'entreprise France, Bernard Arnault ou Macron ? Et de rajouter "la question vous a sûrement traversé l'esprit ?" Vous aviez déjà compris que la réponse se trouve évidemment dans la question !

De son côté, le quotidien du soir mène l'enquête : « LVMH, un État dans l’État ». Le milliardaire, PDG du groupe Louis Vuitton-Moët Hennessy, considéré à l’égal d’un chef d’État, est devenu le symbole d’une inversion du rapport de force entre le pouvoir politique et les groupes internationaux ».

Si c'est le journal de référence qui l'écrit, comment ne pas avoir maintenant la quasi-certitude, que les citoyens Français ont élu deux fois de suite un président de la République aux ordres d'un milliardaire, peut-être pas uniquement patron de LVMH. Pour ceux qui en doutent encore, voilà des soupçons qui devraient mettre toute la population au parfum d'un luxe qui ne sentirait pas forcément que la rose.

Même si, sans doute par un sincère amour du peuple, un sentiment bien masqué par pure modestie. L'homme le plus riche du monde est un philanthrope comme le révèle Valeurs Actuelles aux mains du milliardaire franco-libanais Iskandar Safa.

La plus évidente objectivité oblige à évoquer les affaires troubles du Patron de presse. Comme les "Pandora Papers et le patrimoine offshore de Bernard Arnault dans près de huit paradis fiscaux". Après ces révélations, Arnault aurait donné un coup de ciseaux dans les publicités de son groupe accordées au quotidien Le Monde... Non, mais, c'est qui le donneur d'ordres ici !

La preuve de la toute puissance des fortunés, "en 2016, les journalistes du Parisien reçoivent pour ordre, malgré un succès public et critique, de ne rien écrire sur le film Merci Patron !, un documentaire de François Ruffin qui épingle Bernard Arnault. Les syndicats SNJ, FO, SNJ-CGT et la Société des journalistes (SDJ) dénoncent dans un communiqué un « acte d’autocensure » visant à ne pas fâcher Bernard Arnault, qui est propriétaire à travers le groupe LVMH du Parisien"

LVMH, c'est aussi 200 000 employés dont 37 000 travaillent en France dans 500 boutiques. Avec également 160 000 emplois indirects. En 2022, en France, LVMH a recruté 15 000 personnes, ce qui en fait le premier recruteur de l’Hexagone. Cinq milliards, c’est aussi le montant des impôts que paie par an le groupe LVMH. Précision de son Président : « Dont près de la moitié en France. L’empreinte fiscale totale, c’est-à-dire le cumul impôt sur les sociétés, la TVA et les charges sociales de LVMH, est de plus de 4,5 milliards d’euros par an ».

C'est aussi cela le ruissellement... Mais, personne n'ira plaindre le richissime homme d'affaires, car comme vous pourrez le lire sur le site de Marianne, pour cause : La faute à ces Français qui n’aiment que les « Poulidor ». Faudrait-il en déduire que l'amour du président des riches, sous l'influence de la fortune de plusieurs milliardaires, serait seulement intéressé par ses investissements, même si Arnault en tant qu'homme lui déplait ? Déjà qu'Emmanuel Macron fait l'objet de hautes pressions de puissances économiques mondiales. Si le roi est nu, c'est que justement, il n'est pas un roi, pas plus que d'autres avant lui et ses remplaçants par la suite. Ce qui peut être une explication pour ses cheveux gris argent et les cernes de notre prince épuisé, après six ans d'un pouvoir limité, mais usant.

Le peuple serait ingrat et Bernard Arnault un superbe incompris :

« Je constate avec un peu de surprise — encore qu’en France, il ne faut jamais être surpris — que les gens ne connaissent pas bien l’économie, donc on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien le sujet dont ils parlent »