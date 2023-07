Bibracte, Gergovie, sur leurs véritables sites

Cher Monsieur Pierre-Marie Sève, de l'Institut pour la justice,

Je suis abonné et lis avec beaucoup d'intérêt vos publications, d'autant plus que nous sommes voisins, habitant tous deux en Bourgogne. Je pense que mon histoire illustre bien vos propos.

Officier supérieur en retraite, d'origine saint-cyrienne, légion d'honneur, carrière courte ; après les campagnes d'Afrique du nord, voulant me fixer, un marchand de biens m'a convaincu d'acheter, en 1976, à Saint-Rémy, Taisey, proche de Chalon-sur-Saône, un château de type versaillais qui courait à la ruine. Magnifique aventure pour l'amoureux du travail manuel que je suis. Aujourd'hui, sur un panneau d'information, Mme le maire de Saint-Rémy a bien voulu reconnaître que mon épouse et moi avons sauvé le château.

Premier gros problème que j'ai sous-estimé : la délinquance qui, sournoisement, s'infiltrait dans notre beau pays.

En 2011, je suis harcelé par une bande de jeunes de même pas quinze ans. Technique : on vient à vélo et on se mêle aux enfants du quartier qui sont dans la rue. On met par terre ma barrière et on me fait un doigt d'honneur pour voir mes réactions. Je ne me démonte pas et vais au-devant d'eux. Visages fermés. Je les invite à visiter, et même les intérieurs, pour leur montrer qu'il n'y a rien à voler qui puisse les intéresser. Ambiance très sympathique, je suis comme un grand-père. C'est très gentiment qu'ils vident leurs poches à ma demande avant de repartir. Le problème, c'est qu'ils sont revenus trois fois dans les intérieurs, par effraction, ce qui m'a contraint à faire intervenir la police qui les a identifiés. Bravo à l'officier de police qui les a interpellés alors qu'ils avaient, pourtant, quitté les lieux ; conduits au poste et aussitôt photographiés. Ne vous trompez-pas ! Le chef, ce n'est pas le grand costaud un peu lourd d'esprit. Son rôle est de casser, d'ouvrir le chemin et de protéger la troupe en cas de danger. Le chef, c'est le petit à lunettes, un peu rond, l'intelligent. Ensuite, il y a le second, puis les sans grades. Je ne me suis pas aperçu tout de suite que le chef était d'origine maghrebine, probablement du fait que durant mon activité militaire, je n'ai jamais porté attention aux nuances de couleur de peau. Certes, on m'a volé ensuite une moto de collection, 50 km au compteur. Vu que mes voleurs ont laissé dans l'herbe la trace du même chemin que mes gamins empruntaient, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'enquête n'avait pas abouti. Je pense que c'est en exécution des directives de Sarkozy. Peu me chaut d'avoir perdu ma ferraille ! Il me chagrine surtout de voir des gamins, par ailleurs sympathiques, s'engager dans la délinquance dans l'indifférence de la société, dans l'inconscience des parents, voire peut-être sur ordre de certains. Butin recherché : un peu tout, et même les fruits que pendant les années qui suivent, je n'ai plus eu la peine de cueillir. Technique d'approche et de reconnaissance : ballon que l'on lance par mégarde dans une propriété et que l'on va chercher, ou bien, le fameux chat noir ou gris que l'on a perdu.

En 2018, je pense reconnaître, dans une vidéo, deux jeunes de la bande, le casseur et l'ancien premier adjoint. Ils ont grandi. Je pense que c'est ce jour-là que mon portail n'ayant pas été fermé assez tôt, les portes de mes dépendances ont été forcées. Depuis, avec la répétition des intrusions, j'ai renoncé à les réparer.

Deuxième gros problème :

Passionné d'histoire antique, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels je remet en question les sites éduen et arverne de Bibracte et Gergovie.

6/6/91. J'informe le ministre de la Culture, Sous-direction de l'archéologie, que j'ai identifié le site de Gergovie au Crest, près de Clermont-Ferrand, d'après la description qu'en a fait César, et le mets en garde au sujet du mont Beuvray, site boïen de Gorgobina ; le vrai site de Bibracte se trouve près de Chalon-sur-Saône, à Mont-Saint-Vincent.



1/3/93. J’envoie mon "Histoire de Bibracte, le bouclier éduen" au ministre de l’Education Nationale (C.N.R.S.), M. J. Lang, ainsi qu’au ministre de la Culture (Sous-direction de l’Archéologie), également M. J. Lang. On me répond qu'on a bien reçu ma précédente lettre et que mon ouvrage a été placé dans la bibliothèque de la Sous-direction de l'archéologie (lettre du 4 mars 1993 DP/B2:PGM/CG du 3 mars, signée Wanda Diebolt, Sous-directeur).



20/11/95. Par lettre Cab/PB /LMK/RSR, M Jacques Toubon, ministre de la culture, à qui j'ai envoyé mes ouvrages, me félicite pour mon important travail de recherche et de documentation, signé Jacques Toubon.



22/5/96. Il est bon que des officiers revisitent l’histoire des historiens, signé Marceau Long, président du haut conseil à l’intégration.



13/4/99. DBE/CP/160521,128282,163037. Concernant les fouilles menées sur le mont Beuvray, Mme Trautmann, ministre de la Culture, répond aux députés Myard, Hellier, Gérin (extrait) : Je dois noter que la question du bien fondé - ou de son contraire - de la localisation au Mont Beuvray des vestiges de l'oppidum de Bibracte qui préoccupe Monsieur E. Mourey ne fait l'objet que de l'allusion suivante dans l'introduction : le Mont Beuvray, identifié définitivement à l'antique Bibracte à la suite des recherches archéologiques qui y furent engagées.



19/4/99. JO, pp.2337-2338 : Mme Trautmann : ...La question de l'éventuelle mise en cause du bien-fondé de la localisation au mont Beuvray des vestiges de l'oppidum n'est pas un sujet de débat pour l'immense majorité des archéologues... (Mme Trautmann ne veut pas prendre position tout en reconnaissant que dans le dernier bilan des fouilles archéologiques exécutées sur le mont Beuvray, la question de la localisation de Bibracte ne fait l'objet que d'une unique allusion).



27/10/00. Michel Duffour, secrétaire d’Etat à la Culture : Il ne paraît pas utile que le ministère de la culture et de la communication entretienne une polémique avec une personne, qui comme beaucoup de passionnés de son espèce, se place dans la posture de l’homme seul face au poids de la « science officielle.



29/01/01. JO SCL/CP /216603. Mme Tasca, ministre de la Culture, répond à M. le député André Santini qu'il ne lui semble pas convenable d'arbitrer entre mes thèses et celles de M. Christian Goudineau, professeur au Collège de France.



2/07/01. JO, page 3835. M. le député Marc-Philippe Daubresse souhaiterait savoir quels sont les résultats des fouilles menées au Mont Beuvray et quelle a été la conclusion des experts concernant la localisation du site de Bibracte.



28/01/03. Par lettre CP/21823, M. Aillagon, sur intervention de M. Perben, Garde des Sceaux, demande à M. Michel Clément, Directeur de l’architecture et du patrimoine, d’étudier le dossier de la localisation de nos anciennes capitales gauloises avec la plus grande attention…



27/03/03. Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche : Clarté des séquences historiques… Minutie et enthousiasme… étude remarquable.

30/05/03 : Je vous félicite pour cette exégèse approfondie de notre patrimoine culturel que vous ressuscitez avec tant de clarté et de conviction...

Une carte ancienne fait juge de paix. Sur la bretelle haute qui va de la Saône à la Loire, depuis l’importante ville de Chalon-sur-Saône, il faut voir une importante position fortifiée « Bibracte »…à Mont-Saint-Vincent.